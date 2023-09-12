Mematahkan mitos observabilitas – Bagian 5: Anda dapat membuat sistem yang bisa diamati tanpa otomatisasi berbasis observabilitas

Dalam seri blog kami, sejauh ini kami telah mematahkan beberapa mitos observabilitas berikut:
Dalam postingan ini, kami akan menyanggah kekeliruan lain yang membatasi potensi observabilitas, yaitu keyakinan bahwa Anda dapat membuat sistem yang dapat diamati tanpa observabilitas berbasis otomatisasi.
Buletin industri
Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
Keyakinan bahwa Anda dapat membuat sistem yang dapat diamati tanpa otomatisasi berbasis observabilitas adalah mitos, karena hal tersebut meremehkan peran penting otomatisasi berbasis observabilitas dalam operasi TI modern.
Dalam lingkungan yang kompleks dan dinamis saat ini, pendekatan manual tradisional tidak mampu memberikan ketangkasan, akurasi, dan skalabilitas yang dibutuhkan rekayasa keandalan situs (siter reliability engineering, SRE) dan praktik DevOps.
Otomatisasi berbasis observabilitas memanfaatkan insight real-time dari data pemantauan dan telemetri untuk mendukung proses otomatisasi cerdas. Sinergi ini memungkinkan tim mendeteksi anomali, memprediksi masalah, dan merespons secara proaktif, demi memastikan ketersediaan dan keandalan layanan yang berkelanjutan. Dengan mengotomatiskan respons insiden, penskalaan sumber daya, dan penyesuaian konfigurasi, organisasi dapat merampingkan operasi, mengurangi kesalahan manusia, dan mencapai iterasi dan penerapan cepat yang penting untuk sistem SRE dan DevOps.
Departemen TI yang berkinerja tinggi cenderung lebih sering merilis perangkat lunak, dan mencoba mempertahankannya secara manual tidak akan berhasil dalam hal keberlanjutan dan skalabilitas. Jika Anda menggunakan berbagai teknologi, belum tentu akan selalu ada tenaga ahli (subject matter expert, SME) yang tersedia untuk membantu dalam pengaturan dan konfigurasi aplikasi baru. Faktanya, penyiapan dan penginstalan otomatis menghindari kesalahan manual, mengurangi waktu penerapan, dan meningkatkan konsistensi di berbagai lingkungan.
Otomatisasi merampingkan proses analisis akar masalah dengan algoritma machine learning, teknik deteksi anomali, dan analisis prediktif, serta membantu mengidentifikasi pola dan anomali yang mungkin terlewatkan oleh operator manusia. Analisis otomatis mengurangi waktu yang diperlukan untuk menentukan akar masalah dan meningkatkan akurasi deteksi, sehingga mempercepat waktu resolusi. Berikut adalah beberapa manfaat yang diberikan oleh otomatisasi:
Solusi observabilitas IBM, IBM Instana, dibuat khusus untuk cloud-native dan dirancang agar secara otomatis dan terus-menerus menyediakan data dengan fidelitas tinggi, yaitu granularitas satu detik dan jejak menyeluruh, dengan konteks dependensi logis dan fisik di lingkungan mobile, web, aplikasi, dan infrastruktur.
Pelanggan kami mampu meraih hasil nyata menggunakan observabilitas real-time.
“Tim kami dapat mendedikasikan lebih banyak waktu untuk fitur-fitur baru dan perencanaan peta jalan, alih-alih mengatasi bug sepanjang hari.” – Eddie Castillo, Head of Marketing, ExaVault Inc.
Tim ini juga mencatat bahwa sejak ExaVault mulai menggunakan Instana, waktu rata-rata resolusi (mean time to resolution, MTTR) atas bug yang berdampak pada pelanggan turun 56,6%. Selain itu, perlambatan dan waktu henti platform telah menurun drastis. Waktu aktifnya di angka 99,51% sebelumnya, dan kini di angka 99,99%. “Kami mencapai tujuan yang kami tetapkan,” Fite menjelaskan. "Alasan kami mampu melakukannya adalah karena kami memiliki visibilitas yang lebih baik atas masalah-masalah kami."
“Kami menyukai betapa mudahnya penerapan dan pemeliharaan agen. Tidak ada biaya operasional” —Grégory Schiano, Chief Technical Officer, Altissia
Jika Anda ingin meningkatkan praktik observabilitas dengan visibilitas keseluruhan lapisan dan kemampuan untuk memantau dependensi cloud secara real-time, silakan meminta demo.
Nantikan postingan blog kami yang akan datang, di mana kami akan membongkar mitos umum lainnya: "Observabilitas meliputi satu bagian dari tumpukan Anda."
Temukan pentingnya observabilitas dan caranya membantu Anda mendapatkan insight tentang perilaku sistem.
IBM Instana Observability dapat membantu Anda mencapai ROI sebesar 219% dan mengurangi waktu yang dihabiskan pengembang untuk memecahkan masalah hingga 90%
Mengidentifikasi dan memperbaiki sumber masalah dengan cepat.Data real-time dengan fidelitas tinggi menawarkan visibilitas lengkap terhadap lingkungan aplikasi dan infrastruktur yang dinamis.
Tingkatkan otomatisasi dan operasi TI dengan AI generatif, yang menyelaraskan setiap aspek infrastruktur TI Anda dengan prioritas bisnis.
IBM SevOne Network Performance Management adalah perangkat lunak pemantauan dan analitik yang memberikan visibilitas dan wawasan real-time ke dalam jaringan yang kompleks.
Temukan cara AI untuk operasi TI memberikan insight yang Anda butuhkan untuk membantu mendorong kinerja bisnis yang luar biasa.