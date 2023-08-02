Mematahkan mitos observabilitas – Bagian 2: Mengapa observabilitas penting untuk semua pihak, bukan hanya SRE

Faktanya, semua tim, baik DevOps, SRE, Platform, ITOps, maupun Pengembangan, membutuhkan dan berhak mendapatkan akses ke data yang mereka inginkan dengan konteks dependensi logis dan fisik di lingkungan mobile, web, aplikasi, dan infrastruktur.

Solusi observabilitas menawarkan insight berharga kepada para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan dan operasi perangkat lunak, dan manfaat ini dapat juga dirasakan oleh pengembang, tim operasi, manajer produk, dan bahkan pemangku kepentingan bisnis. Berkat pendekatan inklusif ini, masukan dapat diberikan dengan cepat terkait penerapan yang baru dan lebih sering, demi memastikan penyelesaian masalah dengan cepat dan kualitas perangkat lunak yang lebih baik.

Mari kita pelajari beberapa contoh penggunaan untuk peran-peran berikut dalam organisasi:

Pengembang: Alat observabilitas seperti pelacakan terdistribusi dapat membantu pengembang memahami alur permintaan melalui aplikasi mereka dan mengidentifikasi hambatan kinerja. Sebagai contoh, mereka dapat menganalisis jejak untuk melihat lama waktu yang dibutuhkan setiap komponen aplikasi untuk memproses permintaan dan mengoptimalkannya. Pengembang dapat menginstrumentasi kode dengan memadukan mekanisme pemantauan dan observabilitas yang sesuai. Hal ini membutuhkan penempatan titik instrumentasi tingkat kode secara strategis dan pencatatan pernyataan di seluruh aplikasi. Dengan demikian, pengembang dapat mengumpulkan data dan insight berharga selama waktu proses perangkat lunak. Dengan memantau log aplikasi, pengembang dapat mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan atau pengecualian di dalam kode. Mereka bisa menggunakan alat agregasi dan analisis log untuk mencari entri log tertentu dan mendapatkan insight tentang akar masalah.

Tim operasi: Observabilitas memungkinkan tim operasi memantau metrik sistem dan mengatur peringatan untuk perilaku abnormal. Sebagai contoh, mereka dapat memantau penggunaan CPU, penggunaan memori, dan lalu lintas jaringan untuk mendeteksi lonjakan kinerja atau hambatan sumber daya. Dengan menggunakan alat pemantauan dan visualisasi real-time, tim Operasi dapat melacak kesehatan sistem terdistribusi dan mendeteksi anomali atau kegagalan. Mereka dapat mengidentifikasi dampak peristiwa tertentu terhadap perilaku sistem dan segera memberikan respons untuk memitigasi masalah apa pun.

Manajer produk: Data observabilitas dapat memberikan insight yang berharga kepada manajer produk terkait perilaku pengguna dan kinerja aplikasi. Sebagai contoh, mereka dapat menganalisis data interaksi pengguna untuk memahami penggunaan produk mereka oleh pelanggan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Dengan mengorelasikan metrik bisnis dengan metrik kinerja sistem, manajer produk dapat menilai dampak perubahan teknis terhadap hasil bisnis utama. Sebagai contoh, mereka dapat menganalisis pengaruh perubahan waktu respons terhadap tingkat konversi atau kepuasan pelanggan.

Pemangku kepentingan bisnis: Observabilitas memungkinkan pemangku kepentingan bisnis untuk memantau dan menganalisis metrik bisnis secara real-time. Sebagai contoh, mereka dapat melacak pendapatan, interaksi pelanggan, atau tingkat konversi, serta mengorelasikannya dengan indikator kinerja. Dengan memahami hubungan antara kinerja sistem dan hasil bisnis, para pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan yang tepat. Sebagai contoh, mereka dapat memprioritaskan investasi dalam perbaikan infrastruktur.



Penyediaan akses terbuka ke data observabilitas sangat penting, mengingat sistem TI dan definisi pekerjaan selalu berkembang. Dengan kata lain, Anda perlu memberikan insight data yang diperlukan pemangku kepentingan kunci untuk meningkatkan kinerja organisasi. Saat memilih alat observabilitas, sangat penting untuk memahami model harga dan mempertimbangkan alat yang tidak membebankan biaya tambahan untuk pengguna tambahan.

Untuk membangun organisasi TI yang lebih kuat dan inovatif, sangat penting untuk memisahkan fakta dan mitos tentang observabilitas. Memahami manfaat observabilitas yang beragam dan menggunakan berbagai sumber data yang lebih luas dapat membantu Anda menemukan peluang baru untuk mendorong peningkatan keandalan dan hasil bisnis.