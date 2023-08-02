Mematahkan mitos observabilitas – Bagian 2: Mengapa observabilitas penting untuk semua pihak, bukan hanya SRE

Dalam seri blog kami, sejauh ini kami telah mematahkan beberapa mitos observabilitas berikut:
Dalam artikel ini, kami akan menyanggah kekeliruan lain yang membatasi potensi observabilitas, yaitu keyakinan bahwa observabilitas dibangun khusus untuk insinyur keandalan situs (site reliability engineer, SRE).
Miskonsepsi seputar observabilitas ini muncul dari keyakinan bahwa observabilitas khusus disediakan bagi insinyur keandalan situs (SRE) dan ini adalah satu-satunya peran yang dapat memanfaatkan data yang dikumpulkan melalui solusi observabilitas. Pada kenyataannya, observabilitas dapat digunakan oleh berbagai peran atau tim dalam suatu organisasi.
Transisi ke cloud-native tidak hanya sekadar mengadopsi teknologi baru, tetapi juga memerlukan perubahan cara kerja. Transformasi ini pada dasarnya bersifat sosioteknis. Sementara rantai alat layanan mikro sendiri mungkin tidak secara eksplisit menuntut praktik sosial baru di permukaan, diperlukan perubahan kebiasaan kerja agar dapat mengoptimalkan manfaat dari teknologi ini. Kebutuhan ini makin nyata seiring progres tim memasuki langkah berikutnya, karena mereka menyadari bahwa pendekatan lama tidak dapat secara efektif menutup biaya manajemen yang ditimbulkan oleh teknologi baru ini.
Ketika keterkaitan dan kompleksitas sistem, aplikasi, dan layanan mikro meningkat, akan lebih sulit untuk mengidentifikasi dan menangani insiden. Di masa lalu, organisasi mungkin mengandalkan SRE untuk memecahkan masalah dan mengatasi insiden. Namun, dewasa ini, TI lebih membutuhkan kerja sama tim, dan pendekatan lama tidak selalu efektif atau hemat biaya. Pada intinya, adopsi pola desain cloud-native memerlukan adanya sistem yang dapat diamati.
Faktanya, semua tim, baik DevOps, SRE, Platform, ITOps, maupun Pengembangan, membutuhkan dan berhak mendapatkan akses ke data yang mereka inginkan dengan konteks dependensi logis dan fisik di lingkungan mobile, web, aplikasi, dan infrastruktur.
Solusi observabilitas menawarkan insight berharga kepada para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan dan operasi perangkat lunak, dan manfaat ini dapat juga dirasakan oleh pengembang, tim operasi, manajer produk, dan bahkan pemangku kepentingan bisnis. Berkat pendekatan inklusif ini, masukan dapat diberikan dengan cepat terkait penerapan yang baru dan lebih sering, demi memastikan penyelesaian masalah dengan cepat dan kualitas perangkat lunak yang lebih baik.
Mari kita pelajari beberapa contoh penggunaan untuk peran-peran berikut dalam organisasi:
Penyediaan akses terbuka ke data observabilitas sangat penting, mengingat sistem TI dan definisi pekerjaan selalu berkembang. Dengan kata lain, Anda perlu memberikan insight data yang diperlukan pemangku kepentingan kunci untuk meningkatkan kinerja organisasi. Saat memilih alat observabilitas, sangat penting untuk memahami model harga dan mempertimbangkan alat yang tidak membebankan biaya tambahan untuk pengguna tambahan.
Untuk membangun organisasi TI yang lebih kuat dan inovatif, sangat penting untuk memisahkan fakta dan mitos tentang observabilitas. Memahami manfaat observabilitas yang beragam dan menggunakan berbagai sumber data yang lebih luas dapat membantu Anda menemukan peluang baru untuk mendorong peningkatan keandalan dan hasil bisnis.
Solusi observabilitas IBM, IBM Instana, dibuat khusus untuk cloud-native dan dirancang agar secara otomatis dan terus-menerus menyediakan data dengan fidelitas tinggi, yaitu granularitas satu detik dan jejak menyeluruh, dengan konteks dependensi logis dan fisik di lingkungan mobile, web, aplikasi, dan infrastruktur. Pelanggan kami mampu meraih hasil nyata menggunakan observabilitas real-time.
Jika Anda ingin meningkatkan praktik observabilitas Anda dengan visibilitas keseluruhan lapisan dan kemampuan untuk memantau dependensi cloud secara real-time, silakan meminta demo.
Memastikan skalabilitas untuk pertumbuhan bisnis: “Setelah menerapkan Instana, kami memiliki visibilitas atas hal-hal yang belum pernah kami lihat sebelumnya,” ujar Marcus Sengol, SVP Technical Operations di Leaf Group Ltd. "Instana memudahkan penelusuran setiap KPI dan metrik utama, sehingga kami dapat mengoptimalkan berbagai bagian dari tumpukan data kami dan menemukan masalah kinerja. Kami telah melakukan peningkatan berdasarkan metrik tersebut, dan hingga hari ini, terus melakukannya.”
Optimalisasi mengemudi: “Kami mencari sesuatu yang dapat membantu kami memahami kinerja solusi kami pada resolusi yang sangat tinggi. Kami ingin dapat melihat, setiap detiknya, puncak dan lembah yang dapat terjadi karena berbagai alasan,” kata Chris Eldridge, Director of Operations di Mayden.
Nantikan postingan blog kami berikutnya, di mana kami akan mematahkan mitos umum lainnya: Observabilitas hanya bermanfaat untuk sistem berskala besar atau arsitektur kompleks. Bersiaplah menemukan manfaat dan aplikasi lebih luas yang menanti Anda.
