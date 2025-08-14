Mengapa literasi data dan AI dapat menjadi kekuatan super baru bagi HR

Kecerdasan Buatan Analisis Workforce policy
14 Agustus 2025

 

 

Penulis

Kim Morick

Global Leader for AI-first HR

IBM Consulting

Setelah bertahun-tahun bekerja dengan organisasi untuk memodernisasi fungsi SDM mereka, saya telah melihat satu insight yang muncul berulang kali: di masa depan, SDM akan berbasis data. Namun, banyak profesional SDM masih ragu untuk menerima alat dan keterampilan yang akan menentukan bidang kita di tahun-tahun mendatang.

Saya mengerti—kebanyakan dari kita tidak memasuki dunia SDM karena menyukai dasbor atau model data. Kita menggelutinya karena kita peduli dengan orang-orang. Namun, peduli dengan orang berarti membekali diri kita dengan keterampilan untuk melayani mereka dengan lebih baik. Hari ini, hal tersebut dimulai dengan literasi data dan AI

Dari yang mengutamakan orang hingga berbasis data

SDM mengurus pengelolaan talenta—dan bakat penting untuk masa depan. Jika kita ingin memimpin masa depan itu, kita perlu memahami alat yang membentuknya. Bukan berarti harus menjadi ilmuwan data. Artinya, menjadi pengguna insight yang percaya diri dan ingin tahu. Saya sering mendorong tim SDM yang bekerja dengan saya untuk menjadi “detektif data”—menggunakan informasi yang sudah mereka miliki untuk mengungkap pola, mengantisipasi kebutuhan, dan mendorong keputusan yang lebih cerdas.

Berkat AI, tujuan ini lebih mudah dicapai dari sebelumnya. Teknologi saat ini telah membuat akses data melalui kueri bahasa alami, dasbor intuitif, dan antarmuka yang ramah pengguna mudah dilakukan—tidak perlu keahlian teknis. Namun, bahkan alat bantu yang kuat dan mudah diakses ini memberikan nilai yang terbatas ketika kemampuan literasi data yang dasar tidak diintegrasikan.

Implementasi AI dimulai dengan pemahaman

AI generatif tidak hanya mengubah cara kita bekerja, tetapi juga merevolusi fungsi SDM inti, mulai dari menyarikan poin kebijakan yang kompleks menjadi ringkasan yang dapat ditindaklanjuti hingga menciptakan kembali alur kerja rekrutmen dan meningkatkan proses peninjauan kinerja. Namun, implementasi yang bermakna butuh lebih dari sekadar mengaktifkan teknologi baru. Keberhasilan menuntut pemahaman yang mendalam tentang bagaimana data terstruktur dan tidak terstruktur saling melengkapi, insight tentang mekanisme pembelajaran AI, dan pengawasan manusia strategis pada titik-titik keputusan penting. Tanpa fondasi ini, organisasi berisiko menerapkan alat canggih dengan dampak terbatas.

Dalam pekerjaan konsultasi saya, saya telah membantu tim SDM menerapkan platform yang didukung AI, hanya untuk menyadari bahwa adopsi kurang berdampak saat pengguna tidak memahami dasar-dasarnya. Itulah sebabnya kami membangun jalur pembelajaran, menyelenggarakan lokakarya, dan menciptakan skenario dunia nyata untuk membantu para profesional SDM membangun pengetahuan baru ini. Karena jika kita tidak memahami alat-alatnya, kita tidak dapat memimpin transformasi.

Mendorong budaya, bukan hanya mematuhinya

Transformasi digital tidak gagal karena teknologi yang buruk—itu gagal karena orang menolak perubahan. SDM memiliki kedudukan yang unik untuk mengatasi tantangan ini. Saat kita memodelkan kesadaran data dan keingintahuan AI, kita menciptakan efek riak di seluruh organisasi.

Di IBM, kami membuat pelatihan AI menjadi wajib—tidak hanya sebagai tugas biasa, tetapi untuk membangun kepercayaan diri dan kreativitas. Karyawan tidak hanya perlu tahu apa yang dapat dilakukan AI, tetapi bagaimana hal itu membantu pekerjaan sehari-hari mereka. Itulah jenis pergeseran budaya yang dapat dipimpin oleh SDM, jika kita bersedia memimpin dengan memberi contoh.

Masa depan SDM sudah tiba

Literasi data dan AI bukan hanya keterampilan teknis—ini adalah keharusan strategis. Mereka memberdayakan kita untuk:

  • Menerapkan teknologi transformatif 
  • Menghasilkan insight yang dapat ditindaklanjuti 
  • Memimpin perubahan budaya dengan ketangkasan dan tujuan 

Departemen SDM yang paling sukses di era AI adalah mereka yang menerima pergeseran ini—bukan sebagai beban, tetapi sebagai peluang. Kita punya datanya. Kita juga punya alatnya. Sekarang saatnya untuk membangun keterampilan dan pola pikir untuk menggunakannya.

Mari kita memimpin masa depan industri kerja—bukan mengikutinya.
