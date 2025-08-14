Setelah bertahun-tahun bekerja dengan organisasi untuk memodernisasi fungsi SDM mereka, saya telah melihat satu insight yang muncul berulang kali: di masa depan, SDM akan berbasis data. Namun, banyak profesional SDM masih ragu untuk menerima alat dan keterampilan yang akan menentukan bidang kita di tahun-tahun mendatang.

Saya mengerti—kebanyakan dari kita tidak memasuki dunia SDM karena menyukai dasbor atau model data. Kita menggelutinya karena kita peduli dengan orang-orang. Namun, peduli dengan orang berarti membekali diri kita dengan keterampilan untuk melayani mereka dengan lebih baik. Hari ini, hal tersebut dimulai dengan literasi data dan AI