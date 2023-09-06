Data sangatlah penting: Membangun strategi pemasaran AI generatif yang efektif

Generative AI menggerakkan dunia baru komunikasi kreatif dan disesuaikan, memungkinkan tim pemasaran untuk memberikan personalisasi yang lebih besar dalam skala besar dan memenuhi harapan pelanggan yang tinggi saat ini. Potensi alat baru yang efektif ini mencakup seluruh proses pemasaran yang menyeluruh, mulai dari komunikasi internal dan produktivitas hingga saluran yang berinteraksi dengan pelanggan dan dukungan produk. Dalam survei Mei 2023 yang dilakukan oleh IBM dan Momentive.ai (tautan berada di luar ibm.com), 67% CMO melaporkan bahwa mereka berencana menerapkan AI generatif dalam 12 bulan ke depan dan 86% berencana untuk melakukannya dalam 24 bulan.
AI untuk bisnis telah lama mampu mencapai beberapa fungsi pemasaran: koneksi lancar di platform atau perangkat apa pun, respons langsung saat mengalami masalah, dan penyesuaian berdasarkan lokasi saat ini dan riwayat pembelian. Tetapi solusi AI generatif dapat memberikan kemampuan baru bagi tim pemasaran yang berinteraksi dengan pelanggan untuk memberikan personalisasi yang lebih besar dalam skala besar dan meningkatkan keterampilan dan kinerja karyawan.
Tim pemasaran perusahaan akan mendapat manfaat besar dari AI generatif, namun pengenalan kemampuan ini akan membutuhkan keterampilan dan proses baru. Menurut survei IBM, ketika CMO disurvei tentang apa yang menurut mereka merupakan tantangan utama dalam mengadopsi AI generatif, mereka mencantumkan tiga masalah utama: mengelola kompleksitas implementasi, membangun kumpulan data, serta risiko merek dan kekayaan intelektual (IP).
Dengan strategi AI generatif yang tepat, pemasar dapat mengurangi kekhawatiran ini. Perjalanan dimulai dengan data yang baik.
Buletin industri
Dapatkan kurasi insight tentang berita AI yang paling penting dan menarik. Berlangganan buletin Think mingguan. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan dikirimkan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
Seperti halnya semua implementasi AI, AI generatif membutuhkan perhatian untuk menyediakan sumber data dan memelihara data yang mendasarinya. Pepatah TI yang sudah tidak asing lagi, “sampah masuk, sampah keluar”, masih berlaku; data berkualitas tinggi sangat penting untuk mendapatkan hasil yang berkualitas tinggi. Jika data pelatihan bias atau tidak lengkap, model dapat menghasilkan konten yang tidak akurat.
Untuk pemasaran khususnya, AI generatif dapat membantu pengembangan konten dan penargetan audiens. Kurasi data adalah kuncinya serta penetapan batasan dan pengawasan untuk mengatasi bias dan memastikan konsistensi ekspresi merek dan keakuratan informasi produk dan layanan.
Misalnya, perusahaan pakaian retail mungkin menggunakan AI generatif untuk menyesuaikan email atau pengalaman online yang disesuaikan untuk kepribadian pelanggan yang berbeda. Kemampuan canggih AI generatif untuk teks, visual, dan video berpotensi menciptakan pengalaman yang lebih personal dan menarik. Ini mungkin termasuk model virtual yang mengenakan pakaian yang sesuai dengan tipe tubuh pelanggan, pilihan mode, dan aktivitas yang diminati. Alat AI generatif juga dapat menggabungkan faktor eksternal seperti cuaca, acara mendatang, atau lokasi pembeli.
Tetapi bagaimana jika alat AI generatif merekomendasikan pelanggan untuk membeli pakaian renang di tengah musim dingin atau parka salju saat musim panas? Karena berbagai solusi AI generatif dilatih pada sejumlah besar data, mereka memiliki kemampuan untuk menarik dan menafsirkan data yang ada secara tidak benar. Dengan demikian, alat tersebut berpotensi memberikan hasil yang tidak diharapkan.
Ketika model dasar AI menghasilkan konten di luar topik atau tidak benar, perilaku tersebut disebut sebagai halusinasi (tautan berada di luar ibm.com). Untuk mengurangi skenario ini, tim harus memastikan mereka menyesuaikan model mereka dengan kumpulan data eksklusif, tidak hanya mengandalkan data internet sumber terbuka.
Sebelum organisasi pemasaran Anda dapat memperkenalkan solusi AI generatif yang efektif, Anda memerlukan strategi untuk menerapkan model dasar AI. Mengingat lingkungan luas data yang tersedia (baik eksternal maupun internal), penting untuk menentukan contoh penggunaan Anda sebelum mencari dan melatih model Anda. Memahami manfaat dan risiko dari setiap contoh penggunaan akan membantu menciptakan jalur langkah demi langkah yang memprioritaskan proses pelatihan model.
Pemasar juga perlu bekerja sama erat dengan TI untuk menyelaraskan arsitektur data yang dibutuhkan untuk membangun dan menerapkan model dasar secara aman sekaligus mengikuti perlindungan yang diperlukan untuk kekayaan intelektual dan data rahasia. Batasan penggunaan yang tepat akan membantu memantau dan melindungi IP dan integritas merek Anda.
Setelah diterapkan, perjalanan data AI generatif Anda belum berakhir. Model dasar terus disempurnakan saat mereka berinteraksi dengan pelanggan, mengumpulkan jumlah data yang meningkat, yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan mereka. Pengawasan manusia (seperti penyempurnaan yang diawasi dengan anotasi manusia dan pembelajaran penguatan dari masukan manusia) diperlukan untuk menyelaraskan output aplikasi AI generatif yang berjalan pada model dasar dengan niat manusia, memastikannya membantu, etis, dan dapat diandalkan.
Meskipun AI generatif dapat menghasilkan pekerjaan yang berinteraksi dengan pelanggan yang tampak seperti manusia, ia masih membutuhkan panduan manusia yang memiliki keahlian dalam mengatasi masalah etika dan hukum terkait penggunaan data. Peninjau manusia juga dapat mengidentifikasi dan mengoreksi setiap contoh bias atau halusinasi yang bisa meresap ke dalam konten.
Dalam survei IBM, CMO mengutip pembuatan dan pengeditan konten, SEO, dan pemasaran media sosial sebagai contoh penggunaan B2B teratas untuk kemampuan AI generatif.1 Berkenaan dengan fungsi pemasaran B2B, para pemimpin ini menyebut perolehan prospek dan pengasuhan penjualan sebagai contoh penggunaan teratas.1
Ketika ditanya tentang kekhawatiran terbesar mereka atas AI generatif, para pemimpin berfokus pada akurasi data, manajemen privasi, dan memiliki sumber daya yang terampil untuk membangun solusi ini.1 Untuk mencapainya, mengadopsi teknologi AI generatif membutuhkan pendekatan praktis untuk membangun, menguji, dan mempelajari kemampuan AI generatifnya. Ini akan memastikan bahwa data kepemilikan dilindungi, pengalaman pelanggan relevan dan bermanfaat, dan proses pemasaran yang efisien dan hemat biaya.
Selama beberapa dekade, IBM telah berada di garis depan AI untuk bisnis. Kami menyediakan solusi dan layanan yang membantu pemasar menerapkan AI generatif secara bertanggung jawab dan efektif. Portofolio produk AI IBM watsonx dirancang untuk membantu pemasaran dan pemimpin bisnis lainnya dengan beralih ke arena AI generatif dengan percaya diri. Portofolio meliputi:
IBM Consulting dan tim global yang beragam yang terdiri dari lebih dari 20.000 pakar AI membantu organisasi pemasaran merancang dan meningkatkan skala AI dan otomatisasi di seluruh bisnis mereka dengan cepat dan percaya diri. Kami bekerja bersama dengan teknologi IBM watsonx dan ekosistem mitra terbuka untuk menghadirkan model AI, di cloud apa pun, dipandu oleh etika dan kepercayaan.
Ambil langkah pertama menuju AI generatif dengan sumber data dan arsitektur yang tepat untuk mendukung akses, kualitas, kelengkapan, dan perlindungan merek Anda.
1 “CMO dan AI Generatif,” IBM, Mei 2023. jumlah n (200)
Pelajari bagaimana CEO dapat menyeimbangkan nilai generatif AI yang dapat diciptakan dengan investasi yang dibutuhkan dan risiko yang ditimbulkannya.
Belajar konsep dasar dan bangun keterampilan Anda dengan laboratorium praktis, kursus, proyek terpandu, uji coba, dan lainnya.
Pelajari cara menggabungkan AI generatif dan machine learning dengan percaya diri ke dalam bisnis Anda.
Ingin mendapatkan laba yang lebih baik atas investasi AI Anda? Pelajari bagaimana meningkatkan AI gen di berbagai bidang utama mendorong perubahan dengan membantu para pemikir terbaik Anda membangun dan memberikan solusi baru yang inovatif.
Kami menyurvei 2.000 organisasi tentang inisiatif AI mereka untuk mengetahui apa yang berhasil, apa yang tidak, dan cara Anda untuk maju.
IBM Granite adalah rangkaian model AI kami yang terbuka, berkinerja, dan tepercaya, yang dirancang untuk bisnis dan dioptimalkan untuk menskalakan aplikasi AI Anda. Jelajahi opsi bahasa, kode, deret waktu, dan batasan.
Pelajari cara memilih model dasar AI yang paling sesuai untuk contoh penggunaan Anda.
Latih, validasi, lakukan tuning, dan terapkan AI generatif, model dasar, dan kemampuan machine learning dengan IBM watsonx.ai, studio perusahaan generasi berikutnya untuk pembangun AI. Bangun aplikasi AI dalam waktu singkat, dengan sedikit data.
Gunakan AI di bisnis Anda dalam perpaduan antara keahlian AI terdepan di industri dari IBM dan portofolio solusi Anda.
Temukan kembali alur kerja dan operasi yang penting dengan menambahkan AI untuk memaksimalkan pengalaman, pengambilan keputusan secara real-time, dan nilai bisnis.
Dapatkan akses satu atap ke kemampuan yang mencakup siklus hidup pengembangan AI. Hasilkan solusi AI yang kuat dengan antarmuka ramah pengguna, alur kerja yang efisien, serta akses ke API dan SDK berstandar industri.