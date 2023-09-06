Data sangatlah penting: Membangun strategi pemasaran AI generatif yang efektif

Generative AI menggerakkan dunia baru komunikasi kreatif dan disesuaikan, memungkinkan tim pemasaran untuk memberikan personalisasi yang lebih besar dalam skala besar dan memenuhi harapan pelanggan yang tinggi saat ini. Potensi alat baru yang efektif ini mencakup seluruh proses pemasaran yang menyeluruh, mulai dari komunikasi internal dan produktivitas hingga saluran yang berinteraksi dengan pelanggan dan dukungan produk. Dalam survei Mei 2023 yang dilakukan oleh IBM dan Momentive.ai (tautan berada di luar ibm.com), 67% CMO melaporkan bahwa mereka berencana menerapkan AI generatif dalam 12 bulan ke depan dan 86% berencana untuk melakukannya dalam 24 bulan.

AI untuk bisnis telah lama mampu mencapai beberapa fungsi pemasaran: koneksi lancar di platform atau perangkat apa pun, respons langsung saat mengalami masalah, dan penyesuaian berdasarkan lokasi saat ini dan riwayat pembelian. Tetapi solusi AI generatif dapat memberikan kemampuan baru bagi tim pemasaran yang berinteraksi dengan pelanggan untuk memberikan personalisasi yang lebih besar dalam skala besar dan meningkatkan keterampilan dan kinerja karyawan.

Tim pemasaran perusahaan akan mendapat manfaat besar dari AI generatif, namun pengenalan kemampuan ini akan membutuhkan keterampilan dan proses baru. Menurut survei IBM, ketika CMO disurvei tentang apa yang menurut mereka merupakan tantangan utama dalam mengadopsi AI generatif, mereka mencantumkan tiga masalah utama: mengelola kompleksitas implementasi, membangun kumpulan data, serta risiko merek dan kekayaan intelektual (IP).

Dengan strategi AI generatif yang tepat, pemasar dapat mengurangi kekhawatiran ini. Perjalanan dimulai dengan data yang baik.