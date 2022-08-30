Mengapa organisasi membutuhkan Data Fabric untuk mencapai hasil bisnis yang lebih baik?
Data merupakan komponen penting bagi perusahaan yang ingin mencapai hasil yang lebih baik melalui keputusan dan proses berbasis data. Pendekatan berbasis data dapat menghasilkan peningkatan pengambilan keputusan, minimalisasi risiko, dan keunggulan kompetitif. Namun, memanfaatkan data dengan cara yang mudah diakses dan terintegrasi dapat menjadi tantangan bagi banyak organisasi. Banyak organisasi memiliki akses ke sumber daya yang sangat terampil dan teknologi canggih namun kesulitan bergerak cukup cepat dengan kebutuhan bisnis yang selalu berubah. Mengapa demikian? Apa yang membuat begitu sulit bagi organisasi untuk menjadi berbasis data?
Makalah ini mencakup topik-topik berikut:
Penulis: Sonia Mezzetta, Pat O'Sullivan, Jo Ramos, Elizabeth A Ackerman, Stephen W Jones, Paul Christensen, Ashok K Iyengar, Pradeep K Kutty, Bryan Kyle, Nicholas McCrory, Julio Ortega, Guillaume Subramanyam, Oliver Claude, Mehdi Charafeddine, Shankara N. Sudarsanam
Sponsor Eksekutif Akademi Teknologi dan Co-Sponsor: Jo Ramos dan Oliver Claude
Pemimpin Inisiatif dan Co-Lead: Sonia Mezzetta dan Pat O'Sullivan
Dapatkan insight unik tentang lingkungan solusi ABI yang terus berkembang, dengan menyoroti temuan utama, asumsi, dan rekomendasi bagi para pemimpin data dan analitik.
Sederhanakan akses data dan otomatiskan tata kelola data. Temukan kekuatan mengintegrasikan strategi data lakehouse ke dalam arsitektur data Anda, termasuk mengoptimalkan biaya beban kerja Anda dan menskalakan AI dan analitik dengan semua data Anda, di mana saja.
Jelajahi panduan pemimpin data untuk membangun organisasi berbasis data dan mendorong keunggulan bisnis.
Pelajari bagaimana pendekatan data lakehouse terbuka dapat memberikan data yang dapat dipercaya dan analitik serta eksekusi proyek AI yang lebih cepat.
Hubungkan strategi data dan analitik Anda dengan tujuan bisnis menggunakan 4 langkah utama ini.
Buat dan kelola pipeline data streaming cerdas melalui antarmuka grafis yang intuitif, yang memfasilitasi integrasi data tanpa batas di seluruh lingkungan hybrid dan multicloud.
Rancang arsitektur data yang mempercepat kesiapan data untuk AI generatif dan membuka produktivitas yang tak tertandingi untuk tim data.
Buka nilai data perusahaan dengan IBM Consulting, membangun organisasi berbasis insight yang memberikan keuntungan bisnis.
Untuk berkembang, perusahaan harus menggunakan data untuk membangun loyalitas pelanggan, mengotomatiskan proses bisnis, dan berinovasi dengan solusi yang didorong oleh AI.