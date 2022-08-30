Mengapa organisasi membutuhkan Data Fabric untuk mencapai hasil bisnis yang lebih baik?

Data merupakan komponen penting bagi perusahaan yang ingin mencapai hasil yang lebih baik melalui keputusan dan proses berbasis data. Pendekatan berbasis data dapat menghasilkan peningkatan pengambilan keputusan, minimalisasi risiko, dan keunggulan kompetitif. Namun, memanfaatkan data dengan cara yang mudah diakses dan terintegrasi dapat menjadi tantangan bagi banyak organisasi. Banyak organisasi memiliki akses ke sumber daya yang sangat terampil dan teknologi canggih namun kesulitan bergerak cukup cepat dengan kebutuhan bisnis yang selalu berubah. Mengapa demikian? Apa yang membuat begitu sulit bagi organisasi untuk menjadi berbasis data?

Makalah ini mencakup topik-topik berikut:

Pengantar Data Fabric

Data Fabric vs. Data Mesh

Arsitektur Referensi Data Fabric

Bagaimana Organisasi Dapat Mengeksploitasi Data Fabric?

Metodologi untuk Adopsi dan Implementasi yang Berhasil

Pertimbangan Teknis

Penulis: Sonia Mezzetta, Pat O'Sullivan, Jo Ramos, Elizabeth A Ackerman, Stephen W Jones, Paul Christensen, Ashok K Iyengar, Pradeep K Kutty, Bryan Kyle, Nicholas McCrory, Julio Ortega, Guillaume Subramanyam, Oliver Claude, Mehdi Charafeddine, Shankara N. Sudarsanam



Sponsor Eksekutif Akademi Teknologi dan Co-Sponsor: Jo Ramos dan Oliver Claude

Pemimpin Inisiatif dan Co-Lead: Sonia Mezzetta dan Pat O'Sullivan