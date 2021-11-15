Struktur Data dan pencarian sumber kebenaran tunggal

Sekitar setahun sekali, biasanya sekitar waktu ini dan untuk alasan yang tidak diketahui, saya menonton film National Treasure. Saya kira ada sesuatu tentang menonton Nicolas Cage menghubungkan potongan informasi untuk menemukan harta karun tersembunyi yang tidak bisa saya lewatkan ketika saya melihatnya di TV. Saya tahu saya tidak sendirian dalam hal ini; apakah itu Nic yang mencuri Deklarasi Kemerdekaan atau Indiana Jones mencari cawan suci—mengumpulkan petunjuk untuk menyelesaikan pencarian adalah kisah yang menarik sejak dahulu. Selama beberapa dekade, bisnis dan Chief Data Officer—khususnya setelah posisi itu diciptakan—telah mencari 'cawan suci' mereka sendiri. Yaitu, mereka menginginkan satu sumber kebenaran untuk data—yang mudah diakses, diatur secara bertanggung jawab, bekerja dengan sistem saat ini, terintegrasi di seluruh data estate yang berbeda, dan tidak terlalu mahal. Ketika mereka belajar lebih banyak tentang data fabric, tampaknya data fabric adalah jawaban yang sempurna. Dan tentu saja, menghubungkan data memiliki peran penting dalam mencapai tujuan penting itu.
Selama Think 2021, IBM mengumumkan peluncuran data fabric modular dengan komponen yang dapat disesuaikan yang memungkinkan orkestrasi data yang dinamis dan cerdas di seluruh lingkungan, menciptakan jaringan informasi yang tersedia secara instan untuk konsumen data. Kemampuan layanan-mandiri dalam penggunaannya memungkinkan pengguna untuk mengetahui gambaran lengkap tentang data mereka, menghubungkannya menjadi satu di mana pun data berada atau seperti apa pun data itu terisolasi sebelumnya. Dengan akses data yang dioptimalkan ini, bisnis dapat segera mengurangi jumlah duplikasi data dan proses migrasi yang diperlukan. Selain itu, data dapat dikueri di tempat data itu berada. Akibatnya, bisnis dapat mempercepat hasil, dan mengakses data yang lebih segar. Penambahan Watson Query (sebelumnya AutoSQL) menyediakan akses ke database, data warehouse, data lake, dan data streaming, dan kemampuan untuk menjalankan kueri tanpa perubahan manual tambahan atau pergerakan data. Dan karena semua data terlihat dan dapat diakses dari satu titik, katalogisasi data otomatis dan penegakan kebijakan tata kelola data jauh lebih mudah. Bisnis tidak lagi perlu menerapkan komponen penting ini di berbagai silo individu.
Hari ini, lebih dari enam bulan sejak pengumuman awal itu, IBM meluncurkan kemampuan data fabric baru yang menghubungkan data lebih lanjut dan membuatnya tersedia untuk digunakan bahkan di lingkungan peraturan yang paling ketat. Yang terpenting adalah disertakannya pemrosesan data terdistribusi. Klien sekarang dapat mengeksekusi waktu proses cloud dari jarak jauh menggunakan IBM Cloud Satellite, sehingga beban kerja dapat dieksekusi di mana pun data berada[1]. Karena kemampuan untuk mengeksekusi waktu proses di tempat, kebutuhan pergerakan data makin berkurang sehingga membantu menghemat hingga 47%[2] dengan meminimalkan biaya transfer data keluar, menghilangkan kebutuhan untuk menggunakan alat yang berbeda pada beban kerja yang berbeda, dan mempertahankan kedaulatan data dengan memungkinkan data tetap berada di wilayah geografis tempat data tersebut dibuat. Hasilnya adalah 195%[3] perbaikan kinerja saat menggabungkan beban kerja dengan data.
Fitur Privasi Data Advanced juga diperkenalkan ke dalam struktur data. Melalui kemampuan ini, selain penyembunyian dinamis data terstruktur, masking data tidak terstruktur sekarang dapat diterapkan secara otomatis dengan cara yang konsisten, sebagai lawan dari proses manual yang khas. Salinan data terstruktur atau tidak terstruktur bertopeng statis dapat dikirim ke sumber data target yang diinginkan klien. Kemampuan ini sangat penting untuk memfasilitasi data pelatihan anonim dan pembuatan set uji data. Dengan kata lain, ini menyediakan satu cara lagi di mana struktur data memungkinkan bisnis untuk mengambil keuntungan penuh dari data mereka sambil menghormati privasi pelanggan mereka dan peraturan lokal.
Meskipun kami percaya pada nilai infrastruktur data yang kuat untuk setiap bisnis, kami juga percaya bahwa setiap organisasi memiliki tantangan unik yang membedakan implementasinya dari organisasi lain. Saat Anda mempertimbangkan bagaimana data fabric dapat membantu Anda mewujudkan impian berbasis data yang selama ini Anda upayakan, izinkan kami membantu dengan membagikan keahlian kami. Anda dapat menjadwalkan panggilan dengan salah satu pakar kami secara gratis atau mempelajari lebih lanjut tentang data fabric sesuai ritme Anda dengan makalah pintar yang bermanfaat ini.
