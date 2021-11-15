Struktur Data dan pencarian sumber kebenaran tunggal

Hari ini, lebih dari enam bulan sejak pengumuman awal itu, IBM meluncurkan kemampuan data fabric baru yang menghubungkan data lebih lanjut dan membuatnya tersedia untuk digunakan bahkan di lingkungan peraturan yang paling ketat. Yang terpenting adalah disertakannya pemrosesan data terdistribusi. Klien sekarang dapat mengeksekusi waktu proses cloud dari jarak jauh menggunakan IBM Cloud Satellite, sehingga beban kerja dapat dieksekusi di mana pun data berada[1]. Karena kemampuan untuk mengeksekusi waktu proses di tempat, kebutuhan pergerakan data makin berkurang sehingga membantu menghemat hingga 47%[2] dengan meminimalkan biaya transfer data keluar, menghilangkan kebutuhan untuk menggunakan alat yang berbeda pada beban kerja yang berbeda, dan mempertahankan kedaulatan data dengan memungkinkan data tetap berada di wilayah geografis tempat data tersebut dibuat. Hasilnya adalah 195%[3] perbaikan kinerja saat menggabungkan beban kerja dengan data.

Fitur Privasi Data Advanced juga diperkenalkan ke dalam struktur data. Melalui kemampuan ini, selain penyembunyian dinamis data terstruktur, masking data tidak terstruktur sekarang dapat diterapkan secara otomatis dengan cara yang konsisten, sebagai lawan dari proses manual yang khas. Salinan data terstruktur atau tidak terstruktur bertopeng statis dapat dikirim ke sumber data target yang diinginkan klien. Kemampuan ini sangat penting untuk memfasilitasi data pelatihan anonim dan pembuatan set uji data. Dengan kata lain, ini menyediakan satu cara lagi di mana struktur data memungkinkan bisnis untuk mengambil keuntungan penuh dari data mereka sambil menghormati privasi pelanggan mereka dan peraturan lokal.