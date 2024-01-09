Tren keamanan siber: Prediksi IBM untuk 2024

Dari peristiwa dunia hingga ekonomi, 2023 adalah tahun yang tidak dapat diprediksi. Keamanan siber tidak menyimpang jauh dari tema ini, dengan memberikan beberapa sentuhan yang tidak terduga. Ketika organisasi mulai merencanakan strategi keamanan mereka untuk tahun 2024, sekaranglah saatnya untuk melihat kembali tahun sebelumnya dan mengekstrapolasi apa yang mungkin terjadi di masa depan.

Tahun ini dimulai dengan kecerdasan buatan generatif (gen AI) yang menjadi berita utama dan mendominasi percakapan secara tak terduga. Dampak dari berbagai penggunaan baru gen AI mengguncang dunia keamanan siber dan menjadi topik utama serta masalah keamanan siber, dengan pelanggaran data ChatGPT yang menyoroti risikonya. Profesional keamanan siber juga meningkatkan penggunaan teknologi AI untuk membantu deteksi dan mencegah serangan.

Ransomware tetap menjadi berita utama, dimulai dengan peningkatan volume. Pada bulan Maret saja terjadi 400 serangan. Pemerintah daerah menjadi target utama tahun ini dengan lebih dari 34 serangan, termasuk satu insiden yang mematikan sistem penting di Dallas. Di sisi kabar baik, pemerintah AS mengeluarkan NIST Cybersecurity Framework 2.0 dan rencana Keamanan Siber Gedung Putih mengambil langkah-langkah untuk melindungi infrastruktur penting dari serangan siber.

Untuk mendapatkan insight tentang apa yang diharapkan dalam industri keamanan siber pada tahun 2024, kami berbicara dengan pakar terkemuka. Inilah yang harus mereka katakan.