Sementara penyedia layanan kesehatan telah menerapkan perlindungan teknis, administratif, dan fisik terhadap informasi pasien, mereka masih kurang rajin dalam mengamankan perangkat medis. Perangkat ini sangat penting untuk perawatan pasien dan dapat membuat rumah sakit berisiko terkena serangan siber, menyebabkan gangguan besar pada perawatan pasien.

Faktanya, sebanyak 88 juta orang terdampak pelanggaran besar yang mengancam jutaan data Informasi kesehatan yang dilindungi elektronik (ePHI) sepanjang tahun lalu, menurut Departemen Kesehatan & Layanan Kemanusiaan A.S. Tahun ini, sejumlah penyedia layanan kesehatan besar kembali diserang serangan siber, termasuk Change Healthcare, Kaiser Permanente, dan Ascension. “Synnovis, penyedia utama layanan laboratorium dan diagnostik di London, menjadi korban serangan ransomware yang menyebabkan gangguan luas,” lapor Halcyon. Serangan itu mempengaruhi sejumlah rumah sakit, termasuk Guy's, St Thomas', King's College, Rumah Sakit Anak Evelina, Royal Brompton, rumah sakit jantung dan paru-paru spesialis Harefield, serta Rumah Sakit Princess Royal di Orpington, lapor The Guardian.

Jumlah rumah sakit di seluruh dunia diperkirakan mencapai 166.548 pada tahun 2029, menurut laporan Statista . Rata-rata perangkat medis yang terhubung per tempat tidur rumah sakit berkisar antara 10 hingga 15, menurut Jurnal HIPAA. Data ini memperlihatkan bahwa pada tahun 2029 akan ada sekitar 1,67 juta perangkat medis yang saling terhubung di seluruh dunia, sementara banyak perangkat masih diproduksi tanpa pendekatan keamanan sejak tahap desain . Menurut survei dari Ponemon Institute dan Proofpoint, 89% organisasi kesehatan mengalami hampir satu serangan setiap minggunya. Risiko ini kian memburuk karena 53% organisasi kesehatan mengaku tidak memiliki keahlian internal untuk menangani persoalan keamanan siber. Angka-angka ini jelas mengkhawatirkan, terutama melihat banyaknya perangkat medis yang saling terhubung di lingkungan rumah sakit.