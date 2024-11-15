Belum lama ini, keamanan siber dipandang sebagai masalah pinggiran — pengamanan teknis yang diterapkan untuk mengurangi ancaman skala kecil. Sekarang, peningkatan eksponensial dalam volume serangan, kecanggihan dan dampak telah mengubah dunia maya menjadi masalah yang sangat penting. Serangan siber seperti ransomware, pelanggaran data, dan kampanye phishing telah meroket dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, lebih dari 72% bisnis di seluruh dunia terkena dampak serangan ransomware.

Biaya keuangan yang terkait dengan kejahatan siber sangat mengejutkan. Kerugian akibat kejahatan siber global diproyeksikan mencapai 10,5 triliun USD pada tahun 2025. Dan biaya rata-rata pelanggaran data, menurut data IBM® tahun 2024, adalah $4,88 juta — meningkat 10% juta dibandingkan tahun lalu dan merupakan total tertinggi yang pernah ada. Dengan statistik ini, jelas mengapa keamanan siber telah menjadi perhatian nomor satu bagi para eksekutif di seluruh dunia.

Para c-suite semakin sadar bahwa keamanan siber bukan hanya tantangan teknis tetapi juga masalah bisnis yang penting. Menurut survei 2024 KPMG c-suite, 40% pemimpin c-suite melaporkan menderita serangan siber baru-baru ini. Dan 76% pemimpin keamanan khawatir tentang meningkatnya kecanggihan ancaman siber baru, terutama mereka yang telah mengalami serangan siber dalam setahun terakhir.

Sementara itu, Laporan 2024 tentang Postur Keamanan Siber Amerika Serikat menyoroti bahwa pemerintah Amerika Serikat sedang mengalami “transformasi mendasar” dalam pendekatannya terhadap keamanan siber. Strategi Keamanan Siber Nasional Gedung Putih menekankan bahwa mempertahankan infrastruktur penting, seperti perawatan kesehatan, energi, dan sistem keuangan, sangat penting untuk keamanan nasional.