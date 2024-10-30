Integrasi cepat kecerdasan buatan (AI) di seluruh industri, termasuk keamanan siber, telah memicu rasa urgensi di antara para profesional. Ketika organisasi semakin mengadopsi alat AI untuk meningkatkan pertahanan keamanan, para profesional siber sekarang menghadapi pertanyaan penting: Keterampilan baru apa yang saya butuhkan untuk tetap relevan?
Oktober adalah Bulan Kesadaran Keamanan Siber, yang menjadikannya waktu yang tepat untuk mengatasi masalah mendesak ini. Dengan AI yang mengubah cara mendeteksi, mencegah, dan merespons ancaman, kapan lagi waktu yang lebih tepat untuk menjelajahi keterampilan esensial yang mungkin dibutuhkan oleh para profesional?
Apakah Anda seorang pakar AI berpengalaman atau baru memasuki bidang ini, memahami kompetensi keamanan siber AI mana yang memberikan nilai tertinggi bagi Anda sangat penting untuk tetap kompetitif.
Buletin Think
Bergabunglah dengan para pemimpin keamanan yang mengandalkan Buletin Think untuk berita yang dikurasi tentang AI, keamanan siber, data, dan otomatisasi. Pelajari dengan cepat dari tutorial pakar dan penjelas—dikirimkan langsung ke kotak masuk Anda. Lihat Pernyataan Privasi IBM®.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM® kami untuk informasi lebih lanjut.
Pada awalnya, sistem AI digunakan dalam analisis prediktif dan pemantauan perilaku untuk deteksi anomali dalam lalu lintas jaringan. Kini, pengaruh AI telah meluas, memberdayakan segala sesuatu mulai dari sistem deteksi ancaman canggih hingga kerangka kerja respons insiden. Semakin hari, AI dan machine learning (ML) menjadi keterampilan utama yang diinginkan oleh manajer keamanan siber dari tim mereka.
Dengan 92% pekerjaan di bidang IT diperkirakan akan mengalami transformasi oleh AI dan 74% profesional khawatir AI dapat membuat keterampilan mereka usang, para profesional keamanan siber harus mengadopsi peningkatan keterampilan khusus AI untuk tetap kompetitif.
Bidang-bidang berikut ini mewakili beberapa keterampilan yang paling berharga dan multifungsi yang dapat diterapkan dalam peran keamanan siber berbasis AI:
Pemahaman yang mendalam tentang cara kerja model AI dan ML sangat diperlukan untuk keamanan siber modern. Model AI/ML kini menjadi bagian integral dari operasi keamanan, dengan sistem seperti firewall generasi berikutnya dan alat deteksi intrusi yang menggunakan AI untuk mendeteksi ancaman berdasarkan perilaku daripada konten.
Namun, model AI tidak kebal terhadap serangan di mana aktor jahat mencoba memanipulasi input data untuk menipu sistem AI. Gangguan adversarial dapat menipu model AI sehingga salah mengklasifikasikan data, yang berpotensi menyebabkan pelanggaran keamanan. Oleh karena itu, sebagai seorang profesional keamanan siber, sangat penting untuk mempelajari cara mengaudit model-model ini.
Auditor harus tahu bagaimana menilai dokumentasi desain dan model ancaman untuk memverifikasi logika algoritme dan memastikan bahwa dampak pengguna dan masyarakat dipertimbangkan. Sebelum penerapan, auditor harus mengonfirmasi bahwa validasi/pengujian yang tepat telah dilakukan dengan hasil yang memuaskan dan bahwa hanya model yang diterapkan. Organisasi yang menggunakan pustaka pihak ketiga atau model pra-terlatih harus mengintegrasikan pemindaian statis ke saluran CI/CD untuk deteksi kerentanan perangkat lunak dan mencegah serangan rantai pasokan model.
Meskipun AI dan ML merupakan teknologi yang paling menonjol, ilmu data adalah tulang punggung yang menggerakkan keduanya. Deteksi ancaman yang efektif, analisis risiko, dan identifikasi anomali bergantung pada kemampuan untuk menganalisis dan menafsirkan kumpulan data yang besar.
Kursus seperti SEC595 dari SANS Institute mengajarkan para profesional bagaimana menerapkan ilmu data dan AI untuk masalah keamanan siber dunia nyata. Dari mengekstraksi insight berharga dari intelijen ancaman hingga membangun model AI khusus yang dapat memprediksi serangan di masa depan, ilmu data adalah keterampilan penting bagi setiap profesional yang ingin memanfaatkan AI secara efektif dalam keamanan siber.
Mengetahui bagaimana alat AI seperti ChatGPT benar-benar bekerja memungkinkan Anda untuk secara cerdas mendiskusikan potensi kegunaannya di organisasi Anda. Ilmu data terapan juga membantu Anda memahami bagaimana membangun solusi yang efektif untuk memecahkan masalah keamanan siber yang nyata menggunakan machine learning dan AI.
Kemampuan untuk bekerja dengan alat intelijen ancaman yang didukung AI juga menjadi semakin penting. AI memungkinkan deteksi yang lebih cepat terhadap ancaman dan memberikan insight real-time yang tidak mungkin dilakukan dengan metode tradisional. Misalnya, alat AI dapat mengidentifikasi data bayangan, memantau kelainan dalam akses data, dan memperingatkan profesional keamanan siber tentang potensi ancaman oleh penyusup yang mengakses data atau informasi sensitif.
Namun, ini juga membuka pintu bagi serangan yang didukung AI, seperti keracunan data atau serangan permusuhan yang merusak model machine learning dengan memberi mereka data yang dimanipulasi. Profesional keamanan siber tidak hanya harus memahami cara menggunakan AI untuk tujuan defensif tetapi juga bagaimana melindungi sistem AI agar tidak dieksploitasi. Menggabungkan keterampilan intelijen ancaman khusus AI, seperti mengenali serangan phishing berbasis AI atau memahami bagaimana alat AI dapat digunakan untuk pengintaian, sangat penting untuk mempertahankan pertahanan yang kuat.
Seiring dengan berkembangnya aplikasi AI, NLP telah muncul sebagai alat penting dalam persenjataan keamanan siber. NLP memungkinkan mesin untuk memproses dan menganalisis sejumlah besar data tekstual tidak terstruktur, seperti komunikasi email atau kode malware , untuk mendeteksi ancaman tersembunyi. Ini juga dapat digunakan untuk mengotomatiskan deteksi phishing, menganalisis maksud penyerang potensial dan bahkan mengidentifikasi kerentanan keamanan dalam kode.
Profesional yang terampil dalam NLP dapat membantu organisasi mengotomatiskan tugas-tugas seperti memfilter email berbahaya, mendeteksi ancaman orang dalam melalui pemantauan komunikasi dan menganalisis vektor serangan berdasarkan data teks dari umpan intelijen ancaman.
AI generatif, bagian dari machine learning, menjadi alat yang ampuh dalam operasi keamanan siber yang bersifat defensif dan ofensif. Dengan menganalisis pola dan menghasilkan model prediktif, AI generatif membantu tim keamanan siber mengidentifikasi kerentanan dan vektor serangan potensial.
Misalnya, dalam perburuan ancaman, pakar dapat menggunakan AI generatif untuk menyimulasikan skenario serangan dan mengembangkan malware di lingkungan yang terkontrol, yang memungkinkan profesional keamanan untuk mempraktikkan pertahanan secara real time. Mempelajari cara mengintegrasikan AI generatif ke dalam operasi keamanan Anda, terutama dalam sistem Manajemen Informasi dan Peristiwa Keamanan (SIEM), akan secara signifikan meningkatkan kemampuan Anda dalam mengelola ancaman siber tingkat lanjut.
Sertifikasi adalah cara yang sangat baik untuk mengukuhkan keterampilan baru dan tetap berada di garis depan dalam lanskap keamanan siber berbasis AI. Berikut adalah beberapa sertifikasi yang layak dipertimbangkan:
GIAC Machine Learning Engineer (GMLE): Sertifikasi ini, yang disediakan oleh SANS Institute, berfokus pada penerapan AI dan teknik machine learning dalam keamanan siber, dengan penekanan pada ilmu data dan pemecahan masalah dunia nyata.
Certified Ethical Hacker (CEH) v13: Sertifikasi ini mengintegrasikan alat bantu AI seperti ChatGPT dan ShellGPT ke dalam praktik peretasan etis. CEH v13 menekankan penggunaan AI di semua tahap peretasan, dari pengintaian hingga eksploitasi kerentanan.
Kursus AI dan Keamanan Siber Coursera: Program ini, yang disediakan oleh IBM, memberikan pengenalan langsung tentang penggunaan AI generatif dalam operasi keamanan siber, dengan fokus pada respons insiden dan deteksi ancaman.
Ketika AI melanjutkan transformasi lanskap keamanan siber, para profesional yang berinvestasi dalam keterampilan khusus AI akan memosisikan diri mereka sebagai pemimpin di lapangan.
Bulan Kesadaran Keamanan Siber adalah waktu yang ideal untuk menilai posisi Anda di dunia AI dan keamanan siber yang berubah dengan cepat. Dengan berinvestasi dalam keterampilan dan sertifikasi yang tepat, Anda dapat memastikan bahwa Anda tidak hanya tetap relevan tetapi juga berkembang di masa depan yang berbasis AI.
Dapatkan insight untuk mempersiapkan dan merespons serangan siber dengan lebih cepat dan efektif dengan IBM X-Force threat intelligence index.
Lihat mengapa IBM dinobatkan sebagai Pemain Utama dan dapatkan insight untuk memilih Vendor Layanan Konsultasi Keamanan Siber yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi Anda.
Pelajari bagaimana lingkungan keamanan saat ini berubah dan cara menavigasi tantangan dan memanfaatkan ketahanan AI generatif.
Pahami ancaman terbaru dan perkuat pertahanan cloud Anda dengan Laporan lingkungan ancaman IBM X-Force Cloud.
Ketahui bagaimana keamanan data membantu melindungi informasi digital dari akses yang tidak sah, kerusakan, atau pencurian di seluruh siklus hidupnya.
Transformasikan program keamanan Anda dengan solusi dari penyedia keamanan perusahaan terbesar
Transformasikan bisnis Anda dan kelola risiko dengan konsultasi keamanan siber, cloud, dan layanan keamanan terkelola.
Tingkatkan kecepatan, akurasi, dan produktivitas tim keamanan dengan solusi keamanan siber yang didukung AI.
Baik Anda memerlukan solusi keamanan data, manajemen titik akhir, maupun solusi manajemen identitas dan akses (IAM), pakar kami siap untuk bekerja bersama Anda demi mencapai postur keamanan yang kuat. Mentransformasi bisnis Anda dan mengelola risiko bersama pemimpin industri global dalam konsultasi keamanan siber, cloud, dan layanan keamanan terkelola.