Integrasi cepat kecerdasan buatan (AI) di seluruh industri, termasuk keamanan siber, telah memicu rasa urgensi di antara para profesional. Ketika organisasi semakin mengadopsi alat AI untuk meningkatkan pertahanan keamanan, para profesional siber sekarang menghadapi pertanyaan penting: Keterampilan baru apa yang saya butuhkan untuk tetap relevan?

Oktober adalah Bulan Kesadaran Keamanan Siber, yang menjadikannya waktu yang tepat untuk mengatasi masalah mendesak ini. Dengan AI yang mengubah cara mendeteksi, mencegah, dan merespons ancaman, kapan lagi waktu yang lebih tepat untuk menjelajahi keterampilan esensial yang mungkin dibutuhkan oleh para profesional?

Apakah Anda seorang pakar AI berpengalaman atau baru memasuki bidang ini, memahami kompetensi keamanan siber AI mana yang memberikan nilai tertinggi bagi Anda sangat penting untuk tetap kompetitif.