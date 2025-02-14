Pendekatan modern untuk penilaian risiko pelanggan dengan LLM

Di bank global, proses penilaian risiko merupakan komponen penting untuk menentukan apakah pelanggan memenuhi syarat untuk produk keuangan tertentu. Proses ini melibatkan evaluasi beberapa faktor, termasuk kelayakan kredit pelanggan, perilaku keuangan dan potensi risiko yang terkait dengan penawaran produk.
Secara tradisional, evaluasi ini bergantung pada data terstruktur, seperti skor kredit, termasuk skor FICO, sistem penilaian kredit dominan, verifikasi pendapatan, riwayat transaksi, dan kewajiban utang yang ada.
Namun, lingkungan penilaian risiko berkembang pesat, didorong oleh kebutuhan akan penilaian yang lebih komprehensif dan akurat di pasar yang sangat kompetitif.
Ketika pelanggan mengajukan permohonan untuk produk keuangan, seperti hipotek atau pinjaman pribadi, proses penilaian risiko dimulai dengan pengumpulan data. Data ini mencakup informasi pribadi pemohon, riwayat kredit, pendapatan, status pekerjaan, dan catatan transaksi.
Data tersebut kemudian diproses dengan menggunakan model statistik dan algoritma machine learning untuk menghitung skor risiko. Skor ini mencerminkan kemungkinan pelanggan gagal memenuhi kewajiban mereka.
Skor ini dilengkapi dengan analisis menyeluruh tentang perilaku keuangan pelanggan, yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti transaksi besar baru-baru ini, pola pengeluaran yang tidak biasa dan stabilitas pendapatan mereka.
Selain skor kredit dan analisis perilaku, proses penilaian risiko juga mencakup evaluasi faktor-faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi, tren pasar dan lingkungan peraturan. Pendekatan holistik ini membantu memastikan bahwa bank dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang tidak hanya melindungi asetnya tetapi juga selaras dengan persyaratan peraturan.
Kecerdasan buatan generatif (gen AI) merupakan lompatan maju yang signifikan dalam proses penilaian risiko. IBM menyoroti bahwa gen AI dapat menganalisis tren pasar, indikator keuangan, dan riwayat kredit untuk memberikan penilaian yang lebih akurat, membantu bank dalam membuat keputusan yang lebih tepat. Peningkatan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam penilaian risiko ini mengarah pada peningkatan kepuasan pelanggan dan peningkatan pendapatan.
Aplikasi utama gen AI adalah membuat data sintetis untuk penilaian risiko. Sebagaimana dijelaskan oleh Financial Conduct Authority (FCA), data sintetis ini dapat mensimulasikan berbagai skenario pelanggan, termasuk yang relevan dengan deteksi penipuan, penilaian kredit, dan anti-pencucian uang, memungkinkan bank untuk menguji dan memperbaiki model risiko mereka dalam kondisi yang berbeda.
Misalnya, gen AI dapat menghasilkan kumpulan data yang meniru perilaku pelanggan dalam kondisi resesi, memungkinkan bank untuk mengantisipasi potensi risiko dan menyesuaikan strategi pemberian pinjaman mereka. Kemampuan untuk menghasilkan kumpulan data yang beragam dan representatif membantu memastikan bahwa model risiko bank kuat dan mampu menangani berbagai situasi dunia nyata.
Hasilnya, bank dapat membuat prediksi yang lebih akurat tentang perilaku pelanggan, mengurangi kemungkinan gagal bayar, dan meningkatkan kualitas portofolio mereka.
Kemampuan gen AI untuk memproses dan menganalisis data dalam jumlah besar adalah keuntungan utama lainnya. Dengan mengintegrasikan gen AI ke dalam pipeline penilaian risiko, bank dapat mengakses informasi komprehensif tentang produk mereka, skor risiko, dan data pelanggan, termasuk riwayat transaksi dan skor FICO. Selain itu, gen AI dapat memberikan insight terperinci tentang alasan di balik menyetujui atau menolak pelanggan untuk produk tertentu.
Misalnya, saat mengevaluasi aplikasi hipotek, gen AI dapat dengan cepat membuat ringkasan riwayat kredit pemohon, menilai stabilitas finansial mereka, dan membandingkan profil mereka dengan pelanggan serupa yang telah berhasil memperoleh hipotek.
Tingkat analisis ini tidak hanya mempercepat proses pengambilan keputusan tetapi juga memberikan alasan yang jelas yang dapat dikomunikasikan kepada pelanggan, meningkatkan transparansi dan kepercayaan.
Kemampuan gen AI melampaui penilaian risiko untuk mendukung manajer produk dan tim pemasaran dalam menargetkan pelanggan dengan lebih efektif. Dengan menyiapkan pipeline Model Bahasa Besar (LLM) multimodal, bank dapat mengklasifikasikan, menilai, meringkas, dan menjelaskan alasan di balik rekomendasi produk dan persetujuan pelanggan.
Misalnya, LLM dapat menganalisis data pelanggan untuk mengidentifikasi pola yang menunjukkan kemungkinan besar minat pada produk tertentu, seperti kartu kredit atau pinjaman pribadi. LLM kemudian dapat menghasilkan pesan pemasaran bertarget yang menyoroti manfaat produk, disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dan preferensi pelanggan.
LLM juga dapat memberikan insight kepada manajer produk tentang segmen pelanggan mana yang paling mungkin merespons secara positif penawaran tertentu, memungkinkan strategi pemasaran yang lebih tepat dan efektif.
1. Interpretasi skor risiko: LLM menghasilkan ringkasan untuk analis risiko yang menjelaskan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap skor risiko tinggi untuk pemohon hipotek. Ringkasan tersebut mencakup analisis perilaku keuangan pemohon baru-baru ini, potensi tanda bahaya serta perbandingan dengan pemohon serupa. Hal ini memungkinkan analis untuk membuat keputusan berdasarkan informasi dengan cepat.
2. Rekomendasi produk: LLM menganalisis data pelanggan di beberapa saluran, termasuk riwayat transaksi, aktivitas media sosial, dan interaksi bank sebelumnya, untuk membantu manajer produk. LLM mengidentifikasi segmen pelanggan yang kemungkinan tertarik pada kartu kredit premium baru dan menghasilkan penawaran yang dipersonalisasi yang menyoroti fitur unik kartu tersebut.
3. Rasionalisasi persetujuan: Ketika pinjaman ditolak, LLM menghasilkan penjelasan rinci untuk pelanggan, menguraikan faktor-faktor risiko spesifik yang menyebabkan penolakan dan menawarkan panduan tentang cara meningkatkan peluang mereka di masa depan.
Gen AI siap untuk merevolusi penilaian risiko di perbankan dengan memberikan evaluasi yang lebih akurat, transparan, dan efisien. Dengan menggunakan kemampuan gen AI dalam penghasilan data sintetis, analisis data komprehensif, dan pipeline LLM multimodal, bank dapat meningkatkan strategi manajemen risiko mereka, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mendorong pertumbuhan pendapatan.
Seiring perkembangan industri, gen AI tidak diragukan lagi akan memainkan peran sentral dalam membentuk masa depan penilaian risiko dan interaksi pelanggan.
