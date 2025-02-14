Pendekatan modern untuk penilaian risiko pelanggan dengan LLM

Ketika pelanggan mengajukan permohonan untuk produk keuangan, seperti hipotek atau pinjaman pribadi, proses penilaian risiko dimulai dengan pengumpulan data. Data ini mencakup informasi pribadi pemohon, riwayat kredit, pendapatan, status pekerjaan, dan catatan transaksi.



Data tersebut kemudian diproses dengan menggunakan model statistik dan algoritma machine learning untuk menghitung skor risiko. Skor ini mencerminkan kemungkinan pelanggan gagal memenuhi kewajiban mereka.

Skor ini dilengkapi dengan analisis menyeluruh tentang perilaku keuangan pelanggan, yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti transaksi besar baru-baru ini, pola pengeluaran yang tidak biasa dan stabilitas pendapatan mereka.

Selain skor kredit dan analisis perilaku, proses penilaian risiko juga mencakup evaluasi faktor-faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi, tren pasar dan lingkungan peraturan. Pendekatan holistik ini membantu memastikan bahwa bank dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang tidak hanya melindungi asetnya tetapi juga selaras dengan persyaratan peraturan.