Ketahanan siber lebih dari sekadar pemulihan bencana; ini adalah komponen penting. Program yang tangguh memadukan alur kerja proaktif dan reaktif, termasuk teknologi yang terlibat. Dan ketika masing-masing bagian bekerja dengan baik bersama dengan dukungan yang tepat, hasilnya adalah jumlah yang lebih besar dari bagian-bagiannya.

Memang, Laporan CODB 2024 menemukan bahwa ketika AI dan otomatisasi diterapkan secara luas dalam alur kerja preventif atau proaktif (misalnya, pengelolaan permukaan serangan, red-teaming, pengelolaan postur, dll.), organisasi tersebut berhasil menghemat biaya. Ada hubungan yang menarik di sini, karena pendekatan “pencegahan daripada respons” mungkin sebenarnya didorong oleh ancaman dan penggunaan AI yang kian besar.

Selain itu, Laporan COBD mengidentifikasi bahwa — sekali lagi! —kekurangan tenaga kerja terampil berdampak pada industri. Dengan staf merasa kewalahan, terutama selama kasus respons insiden, kecerdasan buatan dapat menjadi alat pendukung untuk mempertahankan staf. Staf keamanan dan manajemen harus menyadari bahwa tidak berinvestasi dalam alat dan solusi dapat mengakibatkan kehilangan staf yang sangat terampil yang memiliki pengetahuan kelembagaan. Apa konsekuensi tak terduga di sini? Biaya tambahan untuk staf ulang posisi.