Seperti yang dikatakan Yogi Berra, “Ini adalah déjà vu lagi.” Jika gagasan tentang biaya rata-rata global pelanggaran data yang meningkat dari tahun ke tahun terasa lebih sama, itu karena memang demikian. Solusi perlindungan data menjadi lebih baik, tetapi begitu juga aktor ancaman. Rekor buruk lainnya adalah kurangnya penggunaan atau penyalahgunaan teknologi yang dapat membantu melindungi data, seperti kecerdasan buatan dan otomatisasi.
Laporan Cost of a Data Breach (CODB) 2024 dari IBM mempelajari 604 organisasi di 17 industri di 16 negara dan wilayah, dan pelanggaran data yang berkisar antara 2.100 hingga 113.000 catatan yang dikompromikan, dan temuan utama adalah bahwa penggunaan teknologi, rata-rata, mengurangi biaya pelanggaran data sebesar USD 2,2 juta. Dan bagi CISO dan tim keamanan yang mencari investasi, berbicara tentang dolar dan sen—dan bukan bit dan byte—adalah hal yang akan menarik perhatian audiens Anda.
Buletin industri
Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
Ketahanan siber lebih dari sekadar pemulihan bencana; ini adalah komponen penting. Program yang tangguh memadukan alur kerja proaktif dan reaktif, termasuk teknologi yang terlibat. Dan ketika masing-masing bagian bekerja dengan baik bersama dengan dukungan yang tepat, hasilnya adalah jumlah yang lebih besar dari bagian-bagiannya.
Memang, Laporan CODB 2024 menemukan bahwa ketika AI dan otomatisasi diterapkan secara luas dalam alur kerja preventif atau proaktif (misalnya, pengelolaan permukaan serangan, red-teaming, pengelolaan postur, dll.), organisasi tersebut berhasil menghemat biaya. Ada hubungan yang menarik di sini, karena pendekatan “pencegahan daripada respons” mungkin sebenarnya didorong oleh ancaman dan penggunaan AI yang kian besar.
Selain itu, Laporan COBD mengidentifikasi bahwa — sekali lagi! —kekurangan tenaga kerja terampil berdampak pada industri. Dengan staf merasa kewalahan, terutama selama kasus respons insiden, kecerdasan buatan dapat menjadi alat pendukung untuk mempertahankan staf. Staf keamanan dan manajemen harus menyadari bahwa tidak berinvestasi dalam alat dan solusi dapat mengakibatkan kehilangan staf yang sangat terampil yang memiliki pengetahuan kelembagaan. Apa konsekuensi tak terduga di sini? Biaya tambahan untuk staf ulang posisi.
Untuk organisasi yang masih menangani keamanan siber dalam silo terpisah atau dengan visibilitas terbatas, mereka meningkatkan profil risiko seluruh organisasi, bukan hanya fungsi keamanan bisnis. Kita hidup di masa di mana teknologi sangat penting untuk memberikan layanan, ini bukan lagi tentang efisiensi pengiriman dan daya saing. Oleh karena itu, ingatlah masalah ini saat merencanakan sebagai satu unit:
Laporan CODB juga mengidentifikasi dua dari tiga organisasi yang melakukan studi tentang penerapan AI dan otomatisasi dalam pusat operasi keamanan mereka. Dengan jenis adopsi ini, kemunculan yang luas kemungkinan besar akan segera terjadi.
Oleh karena itu, kuncinya adalah menggunakan teknologi dengan cerdas, dengan cara yang menangani profil risiko organisasi dan masuk akal bisnis. Kasus bisnis menjadi lebih mudah ketika biaya rata-rata pelanggaran data, menurut laporan tersebut, adalah USD 4,88 juta. Temuan selama setahun terakhir sejauh ini menunjukkan bahwa investasi dapat bermanfaat.
Laporan platform keamanan data KuppingerCole menawarkan panduan dan rekomendasi untuk menemukan produk perlindungan dan tata kelola data sensitif yang paling sesuai dengan kebutuhan klien.
Dapatkan insight untuk mempersiapkan dan merespons serangan siber dengan lebih cepat dan efektif dengan IBM X-Force threat intelligence index.
Temukan manfaat dan ROI dari IBM Security Guardium Data Protection dalam studi Forrester TEI ini.
Akses laporan Gartner ini untuk mempelajari cara mengelola inventaris AI lengkap, mengamankan beban kerja AI dengan pembatas, mengurangi risiko, dan mengelola proses tata kelola untuk mencapai Kepercayaan AI untuk semua contoh penggunaan AI di organisasi Anda.
Pelajari tentang strategi untuk menyederhanakan dan mempercepat peta jalan ketahanan data Anda selagi menangani persyaratan kepatuhan regulasi terbaru.
Ikuti langkah-langkah yang jelas untuk menyelesaikan tugas dan pelajari cara menggunakan teknologi secara efektif dalam proyek Anda.
Lindungi data di berbagai lingkungan, penuhi peraturan privasi, dan sederhanakan kompleksitas operasional.
Temukan IBM Guardium, rangkaian perangkat lunak keamanan data yang melindungi data sensitif di lokasi dan cloud.
IBM menyediakan layanan keamanan data yang komprehensif untuk melindungi data perusahaan, aplikasi, dan AI.
Lindungi data organisasi Anda di seluruh hybrid cloud dan sederhanakan persyaratan kepatuhan dengan solusi keamanan data.