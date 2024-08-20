Biaya pelanggaran data: Sektor industri

Organisasi industri baru-baru ini menerima kartu laporan tentang kinerja mereka mengenai biaya pelanggaran data. Dan ada banyak ruang untuk perbaikan.

Menurut laporan IBM® Cost of a Data Breach (CODB) 2024 , total biaya rata-rata pelanggaran data di sektor industri adalah 5,56 juta USD. Ini mencerminkan peningkatan 18% untuk sektor ini dibandingkan dengan 2023.

Angka-angka ini menempatkan sektor industri di tempat ketiga untuk biaya pelanggaran di antara 17 industri yang diteliti. Rata-rata, pelanggaran data merugikan organisasi industri 13% lebih dari rata-rata global 4,88 juta USD.

Jelas, sektor industri menghadapi hambatan yang kuat dalam menangani pelanggaran data. Mari kita lihat lebih dekat beberapa tantangan yang terkait dengan sektor ini, serta solusi yang dapat membantu mengurangi dampak serangan siber pada organisasi industri.