Biaya pelanggaran data: Industri layanan kesehatan

Serangan siber semakin canggih dan kian sering terjadi setiap tahun, sementara biaya pelanggaran data terus meroket. Laporan terbaru dari IBM® dan Ponemon Institute, Studi Biaya Pelanggaran Data Tahun 2024, menguraikan dampak finansial dari serangan tersebut di berbagai industri.

Biaya rata-rata global pelanggaran data mencapai rekor tertinggi 4,45 juta USD pada 2023, meningkat 15% dalam tiga tahun terakhir. Kenaikan ini terutama dipicu oleh besarnya kerugian bisnis serta biaya respons pascapelanggaran, menurut laporan tersebut. Amerika Serikat mencatat biaya rata-rata tertinggi di dunia, mencapai 9,48 juta USD per insiden.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, industri layanan kesehatan kembali mencatat biaya pelanggaran tertinggi, yakni 10,93 juta USD, disusul sektor keuangan dengan 5,9 juta USD. Pelanggaran data di layanan kesehatan biasanya berlangsung sekitar 213 hari sebelum terdeteksi, lebih lama dibanding rata-rata 194 hari pada industri lainnya.

Beberapa tahun terakhir juga memunculkan tren baru yang mengkhawatirkan: munculnya pelanggaran berskala raksasa yang melibatkan jutaan data.