Biaya pelanggaran data 2024: Industri keuangan

Menurut laporan Biaya Pelanggaran Data 2024 IBM®, rata-rata biaya pelanggaran data global telah mencapai 4,88 juta USD — peningkatan signifikan dibandingkan 4,45 juta USD tahun lalu dan lonjakan terbesar sejak pandemi.

Untuk perusahaan industri keuangan, biaya bahkan lebih tinggi. Perusahaan sekarang menghabiskan 6,08 juta USD untuk menangani pelanggaran data, yang 22% lebih tinggi dari rata-rata global.

Berikut ini adalah apa yang perlu diketahui oleh organisasi keuangan tentang laporan Biaya Pelanggaran Data tahun ini.