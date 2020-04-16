Keterampilan komunikasi untuk kepemimpinan dan kesuksesan bisnis

Keterampilan komunikasi merupakan faktor penting dalam keputusan bisnis dan driver hasil bisnis yang sukses. Maka, tidak mengherankan bahwa komunikasi yang baik sering menduduki puncak daftar keterampilan yang dicari pengusaha, tidak peduli pekerjaan atau industrinya. Seberapa baik Anda berkomunikasi memengaruhi segalanya, mulai dari interaksi kecil dengan rekan kerja hingga penutupan transaksi besar. Dan ini adalah bidang keterampilan penting bagi para pemimpin.
Di industri teknologi, saat kita membicarakan pengembangan keterampilan, kemampuan komunikasi yang lebih baik mungkin bukan hal pertama yang terpikirkan. Namun sebenarnya, hal itu sangat penting bagi semua yang kami lakukan di IBM® IT infrastructure untuk membantu klien menangani beban kerja yang menuntut dan meraih kesuksesan di bidang mereka. IBM® adalah perusahaan yang dibangun di sekitar nilai-nilai inti dedikasi untuk kesuksesan setiap klien, inovasi yang penting — untuk perusahaan kami dan untuk dunia, dan kepercayaan dan tanggung jawab pribadi dalam semua hubungan. Komunikasi yang baik adalah inti dari nilai-nilai tersebut, dan itu diperlukan di setiap tingkat bisnis kami.
Kepemimpinan adalah tentang interaksi manusia, dan itulah mengapa komunikasi adalah kuncinya. Kami bekerja dengan manusia dan berusaha memobilisasi sekelompok orang bersama-sama untuk secara kolektif menyelesaikan misi atau tugas. Dalam interaksi profesional sehari-hari — mulai dari pertemuan hingga peluang penjualan hingga keterlibatan teknis klien — pemangku kepentingan datang bersama dengan prioritas, kebutuhan, dan minat yang berbeda. Komunikasi yang baik dapat membantu kita mempertimbangkan semua kepentingan yang beragam itu dan membuat keputusan yang paling sesuai dengan tujuan kolektif kita. Kita berhasil ketika kita mendengarkan dengan baik, menawarkan insight berharga, dan memberi ruang bagi semua suara untuk didengar.
Bersikaplah autentik. Ketika seorang pemimpin berkomunikasi dengan tim, sangat penting untuk membangun kondisi kepercayaan. Membangun kepercayaan dapat menyatukan organisasi dan membantu tim pindah maju bersama. Kondisi kepercayaan didasarkan pada komunikasi - bersikap hormat, tanpa pamrih, empati, dan jelas. Berikan rasa tujuan, berjuang untuk orang-orang Anda dan lakukan semua ini dengan standar etika yang tinggi.
Lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kemampuan mendengarkan merupakan keterampilan penting untuk dikembangkan, baik di lingkungan profesional maupun dalam hubungan personal. Mendengarkan reflektif merupakan kemampuan untuk mendengarkan seseorang lalu menyampaikan kembali sudut pandang orang tersebut. Kemampuan ini membantu mengonfirmasi apa yang telah dikatakan dan memperbaiki setiap miskomunikasi. Dalam situasi apa pun di mana Anda mencoba mencapai tujuan bersama, mendengarkan yang disengaja semacam ini dapat memfasilitasi saling pengertian dan hasil yang lebih baik.
Bicaralah dengan tujuan dan tambahkan nilai pada percakapan. Ketika giliran Anda untuk berbicara, tawarkan komunikasi verbal yang bijaksana, siap, terorganisasi dengan baik, dan ringkas. Kita semua pernah berada dalam pertemuan di mana beberapa orang berbicara terlalu banyak atau berbicara tanpa benar-benar menambah nilai. Setiap orang dapat berkontribusi pada pertukaran yang lebih bijaksana dengan berpikir ke depan, datang ke pertemuan yang disiapkan dan berbicara hanya ketika kita memiliki sesuatu yang bernilai untuk ditambahkan.
Beri ruang untuk beragam suara. Sudah diketahui umum bahwa keberagaman meningkatkan inovasi dan hasil keuangan. Sepanjang sejarahnya, IBM® telah berkomitmen untuk memasukkan beragam suara di meja dan telah diakui atas kepemimpinannya dalam mempercepat kemajuan bagi perempuan di tempat kerja, misalnya. (Tim yang saya pimpin juga berkomitmen untuk memajukan kesetaraan gender.) Komunikasi yang efektif dalam bisnis membutuhkan ruang bagi semua suara untuk didengar — bukan hanya mereka yang memiliki kekuatan paling besar.
Komunikasi yang lebih baik menghasilkan insight yang lebih bijaksana tentang tantangan mendesak kami, yang pada gilirannya mengarah pada rekayasa produk yang lebih baik, keterlibatan teknis yang kuat, dan klien yang lebih puas. Ketika kita menerapkan keterampilan komunikasi ini dalam interaksi dengan pelanggan, kita tidak lagi harus bergantung pada data saja dan malah dapat memungkinkan penciptaan nilai bersama yang menguntungkan semua orang.
Infrastruktur TI IBM® menyediakan fondasi bagi banyak perusahaan terbesar di dunia, dari bank-bank global top hingga pusat superkomputer untuk riset. Server, penyimpanan, dan perangkat lunak IBM® dirancang untuk membantu organisasi ini menaklukkan beban kerja yang menantang dan memperluas nilai investasi mereka yang ada. Kami memberdayakan klien dengan memahami kebutuhan mereka dan melayani sebagai penasihat tepercaya — dan itu dimulai dan diakhiri dengan komunikasi yang efektif. Beginilah cara kami memimpin.
