Keterampilan komunikasi untuk kepemimpinan dan kesuksesan bisnis

Keterampilan komunikasi merupakan faktor penting dalam keputusan bisnis dan driver hasil bisnis yang sukses. Maka, tidak mengherankan bahwa komunikasi yang baik sering menduduki puncak daftar keterampilan yang dicari pengusaha, tidak peduli pekerjaan atau industrinya. Seberapa baik Anda berkomunikasi memengaruhi segalanya, mulai dari interaksi kecil dengan rekan kerja hingga penutupan transaksi besar. Dan ini adalah bidang keterampilan penting bagi para pemimpin.

Di industri teknologi, saat kita membicarakan pengembangan keterampilan, kemampuan komunikasi yang lebih baik mungkin bukan hal pertama yang terpikirkan. Namun sebenarnya, hal itu sangat penting bagi semua yang kami lakukan di IBM® IT infrastructure untuk membantu klien menangani beban kerja yang menuntut dan meraih kesuksesan di bidang mereka. IBM® adalah perusahaan yang dibangun di sekitar nilai-nilai inti dedikasi untuk kesuksesan setiap klien, inovasi yang penting — untuk perusahaan kami dan untuk dunia, dan kepercayaan dan tanggung jawab pribadi dalam semua hubungan. Komunikasi yang baik adalah inti dari nilai-nilai tersebut, dan itu diperlukan di setiap tingkat bisnis kami.

Kepemimpinan adalah tentang interaksi manusia, dan itulah mengapa komunikasi adalah kuncinya. Kami bekerja dengan manusia dan berusaha memobilisasi sekelompok orang bersama-sama untuk secara kolektif menyelesaikan misi atau tugas. Dalam interaksi profesional sehari-hari — mulai dari pertemuan hingga peluang penjualan hingga keterlibatan teknis klien — pemangku kepentingan datang bersama dengan prioritas, kebutuhan, dan minat yang berbeda. Komunikasi yang baik dapat membantu kita mempertimbangkan semua kepentingan yang beragam itu dan membuat keputusan yang paling sesuai dengan tujuan kolektif kita. Kita berhasil ketika kita mendengarkan dengan baik, menawarkan insight berharga, dan memberi ruang bagi semua suara untuk didengar.