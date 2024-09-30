AI dan masa depan keberlanjutan: Percakapan mingguan tentang iklim dengan pakar IBM

Sering kali, masalah inovasi entah bagaimana diposisikan bertentangan dengan keberlanjutan, seolah-olah kita harus membuat pilihan: melindungi planet atau melindungi keuntungan. Yang benar adalah, kemajuan teknologi dapat membantu mendorong upaya untuk meningkatkan praktik bisnis yang berkelanjutan. Dengan mengoptimalkan operasi dan mengurangi praktik padat sumber daya, teknologi tidak hanya dapat membuat organisasi menjadi lebih hemat biaya tetapi juga memajukan perjalanan keberlanjutan mereka.
IBM® telah bekerja keras memanfaatkan inovasi dalam kecerdasan buatan dan AI generatif untuk membantu organisasi menemukan solusi untuk mempercepat upaya keberlanjutan — termasuk beberapa yang memulai debutnya di Climate Week NYC awal minggu ini.
Kami duduk bersama tiga pakar keberlanjutan IBM untuk membahas peran AI dalam membantu organisasi meningkatkan operasi, mengidentifikasi ruang untuk berinovasi, dan menggali bagaimana biaya lingkungan dari perkembangan baru ini dapat dipertanggungjawabkan.
Oday Abbosh, Global Sustainability Leader IBM® Consulting: AI bukan hanya alat melainkan katalis untuk perubahan. AI dapat membantu organisasi membuat keputusan yang tepat untuk mengurangi jejak lingkungan mereka dan membangun masa depan yang lebih berkelanjutan. AI khususnya memiliki potensi untuk mengubah cara perusahaan mendekati strategi keberlanjutan mereka. Menurut studi IBM Institute for Business Value baru-baru ini, pengeluaran untuk pelaporan keberlanjutan melebihi pengeluaran untuk inovasi keberlanjutan sebesar 43%. AI dapat membantu menyeimbangkan kembali pengeluaran ini untuk mendukung inovasi, dengan merampingkan pengumpulan data dan memungkinkan organisasi untuk mengambil tindakan yang lebih ditargetkan yang memungkinkan mereka mendorong kemajuan keberlanjutan nyata.
Kendra DeKeyrel, Wakil Presiden ESG dan Pemimpin Produk Manajemen Aset di IBM®: AI sangat penting untuk masa depan praktik bisnis yang berkelanjutan, dan para eksekutif mengetahui hal ini: Menurut laporan State of Sustainability Readiness terbaru IBM®, sembilan dari 10 pemimpin bisnis yang disurvei setuju bahwa AI akan membantu mencapai tujuan keberlanjutan mereka. Namun masih ada pekerjaan yang harus dilakukan: IBM® juga menemukan 56% organisasi tidak secara aktif menggunakan AI dengan cara ini.
Christina Shim, Chief Sustainability Officer IBM: Bagi kami, semuanya dimulai dengan data. Data sangat penting untuk mengetahui berapa banyak energi yang Anda konsumsi atau apa yang terbuang. Data menciptakan patokan yang mendukung setiap tujuan dan merupakan basis penentuan dampak Anda saat ini, melacak kemajuan, dan menerapkan penyesuaian. Setelah Anda memiliki data yang tepat, menerapkan teknologi seperti AI dapat menjadi salah satu alat paling ampuh untuk transisi keberlanjutan.
DeKeyrel: AI adalah alat kunci untuk membangun ketahanan iklim, dan para pemimpin bisnis sangat membutuhkan alat: Hanya setengah dari mereka yang disurvei dalam Laporan Status Kesiapan Keberlanjutan IBM baru-baru ini merasa sepenuhnya siap untuk mengatasi berbagai risiko iklim. Untuk menyesuaikan aset fisik, infrastruktur, dan sumber daya alam mereka dengan cuaca ekstrem dan risiko terkait, organisasi harus memahami kumpulan data lingkungan yang luas. Manusia membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk memberi label dan mengekstrak insight dari data iklim dan geospasial yang relevan — tetapi AI mempersingkat kerangka waktu itu secara signifikan. Misalnya, IBM Environmental Intelligence menggunakan AI dan API untuk mengintegrasikan kumpulan data yang kompleks dan beragam serta mengekstraksi insight dengan cepat untuk ketahanan yang lebih baik. EI memiliki berbagai aplikasi — mulai dari memprediksi risiko badai dan pasang surut akibat perubahan permukaan laut, hingga melacak tren biomassa dan deforestasi untuk upaya konservasi.
Shim: Perubahan iklim memengaruhi orang dalam banyak hal. Perubahan iklim mengakibatkan peningkatan banjir, menyebabkan serangan panas, serta menghancurkan pertanian dan mata pencaharian. Asuransi menjadi tidak terjangkau. Penundaan konstruksi karena cuaca ekstrem sudah menelan biaya miliaran dolar di seluruh dunia. Kami peduli karena itu memengaruhi kehidupan kita sehari-hari, di mana pun kita tinggal. Namun mari kita berfokus pada solusi. AI dapat secara signifikan meningkatkan ketahanan dalam menghadapi perubahan iklim dengan menganalisis data untuk memprediksi peristiwa cuaca ekstrem, bencana alam, dan risiko terkait iklim lainnya dengan akurasi dan waktu tunggu yang lebih besar.
Misalnya, dengan NASA, kami merilis model yang melampaui forecasting AI untuk menawarkan insight baru bagi para ilmuwan, pengembang, dan bisnis tentang cuaca dan kondisi iklim jangka pendek dan jangka panjang. Ini adalah salah satu model AI paling canggih untuk iklim dan cuaca, dan sekarang tersedia di platform sumber terbuka Hugging Face, yang berarti lebih banyak mata pada kode dan lebih banyak kekuatan otak pada masalah. Model dasar juga dapat membantu menginformasikan upaya untuk mengurangi “efek pulau panas.” IBM® dan Kecerdasan Buatan dari the Mohamed Bin Zayed University merintis aplikasi model dasar untuk memetakan pulau panas perkotaan – daerah dengan suhu yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan lokasi sekitarnya di Abu Dhabi. Sampai saat ini, model telah menginformasikan upaya yang telah berhasil mengurangi efek pulau panas di wilayah tersebut lebih dari tiga derajat Celcius.
DeKeyrel: Saya sudah melihat beberapa klien kami mendapat manfaat dari AI. Misalnya, Ford Motor Company berusaha mengurangi cacat dan waktu henti serta menciptakan proses manufaktur yang lebih berkelanjutan. Ford menerapkan IBM Maximo Visual Inspection (MVI), yang tidak hanya meningkatkan keberlanjutan, tetapi juga kualitas kendaraan. Hasilnya, Ford memperluas penggunaan MVI dan kemampuan AI-nya ke pabrik tambahan dan memberi IBM Penghargaan Inovasi TI yang bergengsi. Di Swiss dan Belanda, DSM-Firmenich Animal Nutrition & Health sangat ingin memanfaatkan data dan AI untuk meningkatkan keberlanjutan bisnis mereka dan kesehatan hewan mereka. DSM-Firmenich menggunakan IBM Environmental Intelligence Suite dan algoritmanya yang kuat untuk memprediksi dan mencegah kontaminasi biji-bijian, menghemat jutaan Euro bagi industri pertanian Eropa setiap tahun.
Shim: Salah satu klien kami menggunakan AI untuk mengatur pemeliharaan lebih dari 100.000 aset di kawasan bersertifikat LEED Platinum, yang memiliki 94 bangunan, termasuk gedung pencakar langit tertinggi di Riyadh. Sebuah produsen listrik terbarukan di Brasil menggunakan model Environmental Intelligence dan AI untuk meningkatkan perkiraan daya angin sebesar 15% dan perkiraan daya surya sebesar 30%, sehingga mereka dapat membuat perencanaan yang lebih baik dan memastikan jaringan listrik yang tangguh dan dapat diandalkan. Di IBM, kami menggunakan Envizi, solusi yang didukung AI, untuk melacak dan menganalisis data energi kami dalam satu alat di 600 lokasi. Ini memungkinkan IBM untuk melacak dan mengurangi emisi gas rumah kaca, konsumsi energi dan penggunaan air secara efisien, sekaligus mengoptimalkan manajemen fasilitas dan pengalaman tempat kerja.
DeKeyrel: Ikano Group adalah konglomerat multinasional dengan bisnis di berbagai industri dan banyak benua. Karena alasan inilah, mengatur sejumlah besar data yang diperlukan untuk memenuhi standar pelaporan yang berbeda sangat penting untuk perjalanan keberlanjutan mereka. Ketika ingin mempersiapkan Arahan Pelaporan Keberlanjutan Perusahaan Uni Eropa yang baru, grup Ikano memanfaatkan IBM Envizi ESG Suite. Mereka sekarang dapat dengan mudah menangkap dan melacak lebih dari 15.000 jenis data berbeda untuk pelaporan CSRD berkat platform ini, menghemat ribuan jam kerja dalam prosesnya.
Abbosh: Kami juga melihat kemungkinan besar dalam AI untuk ekonomi sirkular. AI dapat membantu mengungkap cara untuk menggunakan sumber daya lebih efisien dan menciptakan penghematan biaya pada bahan baku, yang sering kali merupakan bagian besar dari biaya produksi. Misalnya, AI generatif dapat menemukan dan merekomendasikan bahan untuk menggantikan PFAS (mirip dengan bahan kimia sintetis) di lokasi produksi. Ini akan membantu kita menjelajahi cara bagaimana teknologi membantu sirkularitas, memajukan penemuan material, dan menemukan alternatif plastik dan PFAS.
DeKeyrel: Gen AI dapat sangat mempercepat semua proses ini dengan “mengisi celah” dan memodelkan data yang tidak dapat dilakukan oleh AI tradisional. Hal ini memungkinkan bisnis untuk melangkah lebih jauh dan menangani contoh penggunaan baru terutama untuk Manajemen Siklus Hidup Aset, seperti menghasilkan rekomendasi kode kegagalan aset.
Abbosh: Tiga dari empat eksekutif mengatakan bahwa data yang diproses secara manual menghambat pelaporan keberlanjutan, sehingga menunda pencapaian hasil bisnis dan keberlanjutan. AI dapat membantu membawa insight tersebut ke permukaan. Sebagian besar klien, terlepas dari ukuran perusahaan, memiliki tim keberlanjutan yang bekerja keras, mencoba mengejar data secara manual alih-alih berfokus pada apa yang dikatakan data. AI generatif dapat membuka potensi produktivitas. Sebagai contoh, alih-alih pengumpulan dan peninjauan tanda terima kertas bahan bakar secara manual oleh tim keberlanjutan, teknologi dapat membantu menerjemahkan gambar tanda terima menjadi elemen data yang diperlukan untuk metrik terkait bahan bakar. Hal ini memungkinkan tim ini untuk menghabiskan lebih banyak waktu memikirkan cara mengoptimalkan penggunaan bahan bakar untuk dekarbonisasi, menggunakan waktu untuk insight alih-alih waktu mengejar data.
Abbosh: AI generatif bukanlah solusi sederhana pada masalah pelik, tetapi jika digunakan secara strategis dapat membantu memajukan inisiatif dan tujuan keberlanjutan dalam skala besar. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari inisiatif keberlanjutan mereka, bisnis membutuhkan data. Tanpa data, keberlanjutan tidak dapat ditindaklanjuti dan tidak berfungsi. Lebih banyak pemimpin bisnis mulai melihat bagaimana AI dapat membantu mereka mencapai tujuan keberlanjutan. Enam puluh empat persen eksekutif yang disurvei setuju bahwa AI generatif akan menjadi aspek penting bagi upaya keberlanjutan mereka. AI generatif dapat membantu mempercepat pengambilan keputusan berbasis data yang memungkinkan bisnis mendorong keberlanjutan dengan cara yang berarti termasuk mengoptimalkan tingkat produksi, meminimalkan limbah, mendorong konsumsi energi yang efisien, dan memenuhi persyaratan pelaporan yang diwajibkan regulasi dan sukarela.
Shim: Gen AI memiliki kekuatan untuk menggabungkan data operasional dan lingkungan untuk memprediksi dan mengurangi gangguan pada operasi bisnis dan lainnya. Misalnya, kita dapat menggunakan data dari jaringan energi, pola cuaca, dan tren penggunaan untuk memprediksi dan menyesuaikan distribusi energi secara real-time. Ini membantu organisasi membatasi jejak karbon mereka sekaligus meningkatkan keuntungan dengan penghematan biaya. Ini berlaku untuk organisasi apa pun — perusahaan besar atau kecil, organisasi nirlaba, dan tentu saja, pemerintah. Misalnya, IBM dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa baru saja meluncurkan model interaktif yang menggunakan AI untuk memperkirakan akses energi hingga 2030. Model ini tersedia untuk 102 negara di Afrika, Amerika Latin, Asia Pasifik, dan Timur Tengah, dan akan membantu pemerintah membuat keputusan berbasis data dan memungkinkan pengguna untuk menganalisis masalah energi yang kompleks.
Abbosh: Meskipun AI dan AI generatif adalah teknologi mengesankan yang pasti dapat membawa manfaat bagi bisnis dan keberlanjutan, penting untuk mengakui bahwa tidak ada jalan menuju masa depan tanpa tantangan. Ada banyak cara untuk merancang solusi berkemampuan AI yang menyeluruh yang meminimalkan konsumsi energi dan dengan demikian meminimalkan dampak lingkungan.
Shim: Perusahaan harus bertindak pintar dalam pendekatan mereka terhadap AI. Salah satu studi terbaru kami menunjukkan bahwa 63% organisasi akan menerapkan AI generatif dalam inisiatif TI mereka pada akhir 2024, tetapi hanya 23% organisasi yang mengintegrasikan penilaian keberlanjutan ketika pertama kali merancang proyek TI mereka. Dan ini adalah masalah. Jika kita berfokus pada keberlanjutan AI sejak awal, kita tidak hanya mengurangi jejak lingkungan tetapi juga menciptakan solusi yang lebih efisien dan hemat biaya. Ada beberapa cara untuk menuai manfaat AI sekaligus meminimalkan dampaknya terhadap lingkungan.
Abbosh: Perusahaan juga dapat membantu menurunkan penggunaan energi dengan memilih pendekatan hybrid cloud. Seperempat bisnis sudah memanfaatkan solusi hybrid cloud untuk meningkatkan keberlanjutan dan efisiensi energi operasi TI mereka secara signifikan. Hampir separuhnya melaporkan dampak positif yang signifikan pada keberlanjutan TI mereka secara keseluruhan.
Shim: Aspek lain yang perlu dipertimbangkan adalah ukuran model Anda. Model besar menimbulkan lebih banyak penyimpanan data dan biaya komputasi serta memerlukan pembaruan yang lebih sering, yang berarti bahwa lebih besar tidak selalu lebih baik. Bisnis harus menggunakan model dasar berukuran tepat untuk mencapai apa yang mereka butuhkan, yang membantu keberlanjutan serta biaya dan kecepatan. Misalnya, model IBM Granite yang dilatih pada data spesifik dan relevan, bekerja sama baiknya dengan model yang lebih besar. Aspek lain yang perlu dipertimbangkan adalah lokasi pemrosesan. Seperti yang disebutkan Oday, mengambil pendekatan “hybrid cloud” dapat memberi Anda fleksibilitas untuk menemukan pemrosesan yang dekat dengan sumber energi bersih. Lokasi data bersama di dekat tempat pemrosesan juga dapat menghasilkan penghematan energi nyata dari waktu ke waktu.
Studi kami juga menunjukkan bahwa organisasi dengan praktik keberlanjutan TI yang sangat terintegrasi tidak hanya mencapai hasil lingkungan yang lebih baik, tetapi juga merasakan manfaat signifikan dalam efisiensi operasional. Misalnya, kami telah mengembangkan chip AI yang 14 kali lebih hemat energi daripada model sebelumnya. Ini secara drastis mengurangi daya yang dibutuhkan untuk menjalankan beban kerja AI, sehingga kami dapat memperluas kemampuan AI kami sekaligus meminimalkan konsumsi energi.
Abbosh: Terlepas dari penekanan yang semakin meningkat pada inisiatif keberlanjutan, mitos yang konstan tetap bertahan: bahwa keberlanjutan dan profitabilitas tidak hidup berdampingan.
Shim: Kami tahu bahwa apa yang baik untuk planet ini juga bisa baik untuk bisnis. Studi kami telah menunjukkan bahwa organisasi yang menanamkan keberlanjutan di seluruh operasi mereka yang merasakan hasil keberlanjutan dan keuangan yang lebih baik, kemungkinan besar akan mengungguli rekan-rekan mereka dalam profitabilitas dan memiliki tingkat pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi. Selain itu, organisasi yang mengambil pendekatan TI berkelanjutan di seluruh perusahaan melaporkan merasakan manfaat dalam efisiensi operasional mereka.
Abbosh: Kenyataannya adalah bahwa hasil keuangan dan berkelanjutan tidak hanya dapat hidup berdampingan, tetapi mereka saling memperkuat. Lima puluh dua persen organisasi yang menanamkan keberlanjutan kemungkinan besar akan mengungguli rekan-rekan mereka dalam hal profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan retensi talenta
Shim: Pada tahun 2023, IBM menerapkan proyek konservasi energi di lebih dari 130 lokasi di seluruh dunia. Melalui semua proyek ini, kami telah menghindari konsumsi energi sekitar 95.000 MWh dan emisi sebesar 33.000 MTCO2e, sekaligus menghemat sekitar USD 11 juta. Ada juga area lain yang melampaui pemotongan biaya. Misalnya, organisasi yang menanamkan keberlanjutan 56% lebih mungkin mengungguli daya tarik talenta.
Abbosh: Kami telah melihat kekuatan keberlanjutan secara langsung. Downer memanfaatkan IBM® Consulting dan menggunakan Maximo dan Watson AIOps untuk memanfaatkan data nyaris seketika dari 200+ melatih di seluruh Australia. Analisis ini mendukung pemeliharaan prediktif, mengurangi kerusakan, dan meningkatkan keandalan melatih sebesar 51%. Demikian pula, Hera Spa memanfaatkan IBM® Consulting untuk menggunakan visi kamera AI untuk mengurangi limbah TPA dan meningkatkan efisiensi di 89 fasilitas, mengarahkan lebih banyak bahan untuk digunakan kembali.
Shim: Keberlanjutan adalah strategi jangka panjang. Organisasi seharusnya tidak memperlakukan keberlanjutan sebagai kasus khusus. Ketika organisasi benar-benar mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam operasional—bukan memperlakukannya sebagai tambahan, manfaatnya bisa sejauh membuat mereka menjadi client zero untuk solusi keberlanjutan, sehingga mereka dapat membawa pembelajarannya kembali kepada klien dan membantu mengimplementasikan serta mengoperasionalkan keberlanjutan.
