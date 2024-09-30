AI dan masa depan keberlanjutan: Percakapan mingguan tentang iklim dengan pakar IBM

Abbosh: Meskipun AI dan AI generatif adalah teknologi mengesankan yang pasti dapat membawa manfaat bagi bisnis dan keberlanjutan, penting untuk mengakui bahwa tidak ada jalan menuju masa depan tanpa tantangan. Ada banyak cara untuk merancang solusi berkemampuan AI yang menyeluruh yang meminimalkan konsumsi energi dan dengan demikian meminimalkan dampak lingkungan.

Shim: Perusahaan harus bertindak pintar dalam pendekatan mereka terhadap AI. Salah satu studi terbaru kami menunjukkan bahwa 63% organisasi akan menerapkan AI generatif dalam inisiatif TI mereka pada akhir 2024, tetapi hanya 23% organisasi yang mengintegrasikan penilaian keberlanjutan ketika pertama kali merancang proyek TI mereka. Dan ini adalah masalah. Jika kita berfokus pada keberlanjutan AI sejak awal, kita tidak hanya mengurangi jejak lingkungan tetapi juga menciptakan solusi yang lebih efisien dan hemat biaya. Ada beberapa cara untuk menuai manfaat AI sekaligus meminimalkan dampaknya terhadap lingkungan.

Abbosh: Perusahaan juga dapat membantu menurunkan penggunaan energi dengan memilih pendekatan hybrid cloud. Seperempat bisnis sudah memanfaatkan solusi hybrid cloud untuk meningkatkan keberlanjutan dan efisiensi energi operasi TI mereka secara signifikan. Hampir separuhnya melaporkan dampak positif yang signifikan pada keberlanjutan TI mereka secara keseluruhan.

Shim: Aspek lain yang perlu dipertimbangkan adalah ukuran model Anda. Model besar menimbulkan lebih banyak penyimpanan data dan biaya komputasi serta memerlukan pembaruan yang lebih sering, yang berarti bahwa lebih besar tidak selalu lebih baik. Bisnis harus menggunakan model dasar berukuran tepat untuk mencapai apa yang mereka butuhkan, yang membantu keberlanjutan serta biaya dan kecepatan. Misalnya, model IBM Granite yang dilatih pada data spesifik dan relevan, bekerja sama baiknya dengan model yang lebih besar. Aspek lain yang perlu dipertimbangkan adalah lokasi pemrosesan. Seperti yang disebutkan Oday, mengambil pendekatan “hybrid cloud” dapat memberi Anda fleksibilitas untuk menemukan pemrosesan yang dekat dengan sumber energi bersih. Lokasi data bersama di dekat tempat pemrosesan juga dapat menghasilkan penghematan energi nyata dari waktu ke waktu.

Studi kami juga menunjukkan bahwa organisasi dengan praktik keberlanjutan TI yang sangat terintegrasi tidak hanya mencapai hasil lingkungan yang lebih baik, tetapi juga merasakan manfaat signifikan dalam efisiensi operasional. Misalnya, kami telah mengembangkan chip AI yang 14 kali lebih hemat energi daripada model sebelumnya. Ini secara drastis mengurangi daya yang dibutuhkan untuk menjalankan beban kerja AI, sehingga kami dapat memperluas kemampuan AI kami sekaligus meminimalkan konsumsi energi.