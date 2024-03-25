Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan jasa keuangan telah menyadari bahwa mereka membutuhkan strategi pengambilan keputusan yang memperhitungkan implikasi perubahan iklim. Metodologi yang digunakan di masa lalu mungkin tidak cukup untuk menjelaskan pola cuaca baru dan event cuaca ekstrem.



Perusahaan juga dapat mengurangi risiko investasi mereka dengan menggunakan data cuaca dan iklim untuk membuat keputusan investasi. Ketika perusahaan memperdagangkan energi, misalnya, mereka dapat memperkirakan pembangkit listrik terbarukan berdasarkan pola matahari dan angin yang diprediksi. Perusahaan dapat mengikuti proses tiga langkah ini untuk mengatasi implikasi perubahan iklim dalam bisnis mereka:

1. Dapatkan alat untuk menilai dampak iklim potensial secara akurat

IBM® Environmental Intelligence memodelkan pola cuaca historis selama 40 tahun. Solusi ini memungkinkan forecasting pada rentang waktu berikut:

Skala cuaca langsung, melihat dua minggu ke depan

Skala sub-musiman, forecasting satu tahun ke depan

Skala iklim, pemodelan hingga tahun 2100

Menggunakan antarmuka pengguna grafis (GUI), perusahaan jasa keuangan dapat melihat properti dalam konteks risiko iklim di lokasi spesifik mereka. GUI ini memungkinkan penilaian risiko yang lebih lengkap ketika mempertimbangkan aplikasi asuransi atau hipotek. Perusahaan jasa keuangan dapat menggunakan alat untuk “bagaimana jika?” analisis untuk lebih memahami kemungkinan berbagai skenario iklim dan membantu menyusun rencana mitigasi untuk melawan risiko cuaca ekstrem.

2. Buat strategi operasional untuk menggunakan data cuaca

Tim baru atau yang diperluas mungkin harus memanfaatkan data cuaca di seluruh bisnis. Perusahaan mungkin perlu membenahi praktik penilaian risiko dan manajemen portofolio mereka agar mencakup risiko dan peluang terkait iklim. Perusahaan dapat menggunakan data cuaca untuk membantu menulis laporan penilaian kerusakan, memandu penilai risiko di lokasi dan mengidentifikasi penipuan klaim asuransi. Pengambil keputusan investasi juga membutuhkan data cuaca dan iklim sehingga mereka dapat menggunakannya untuk perdagangan yang lebih terinformasi di sektor-sektor seperti energi, pertanian, dan pangan.

3. Libatkan pelanggan dengan penawaran baru

Ada peluang baru untuk menarik dan mempertahankan pelanggan dengan berbagi kecerdasan iklim. Perusahaan asuransi dapat, misalnya, mengingatkan pelanggan mereka tentang ancaman yang dihadapi properti mereka sehingga mereka dapat melindungi mereka. Untuk bertahan dari kebakaran hutan, pemilik properti dapat membersihkan furnitur dan vegetasi di sekitar properti yang mungkin menyebarkan api ke gedung. Di daerah yang rentan terhadap banjir, mereka dapat menambahkan pertahanan dan perlindungan banjir. Dengan cara ini, perusahaan jasa keuangan dapat mengurangi risiko keuangan mereka sekaligus meningkatkan kepuasan pelanggan.

Bisnis jasa keuangan juga dapat membuat produk baru dengan menggunakan data cuaca dan iklim. Misalnya, jika event cuaca ekstrem terjadi, asuransi parametrik menawarkan pembayaran tetap yang disepakati. Pelanggan dapat dibayar lebih cepat karena tidak perlu menilai kerusakan.

Untuk menanggapi gangguan iklim dan mengelola peningkatan risiko akibat event cuaca ekstrem, perusahaan jasa keuangan memerlukan insight cuaca yang akurat. Penyampaian insight ini harus memungkinkan perusahaan untuk memahami risiko iklim yang terkait dengan negara atau properti yang mereka minati.

Data cuaca tidak hanya membantu mengurangi tingkat kerugian, tetapi juga menciptakan peluang baru. Peramalan energi terbarukan dapat menginformasikan perdagangan energi dan perusahaan asuransi dapat membantu pemilik rumah memahami ancaman yang dihadapi properti mereka dan bagaimana melawannya. Dengan memotong biaya peristiwa event ekstrem dan merebut peluang bisnis baru, perusahaan jasa keuangan dapat mengubah data cuaca menjadi keunggulan kompetitif yang kuat.

Pelajari lebih lanjut tentang data iklim.

