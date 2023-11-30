6 strategi adaptasi perubahan iklim yang dibutuhkan setiap organisasi saat ini

Ada banyak pembicaraan tentang bagaimana organisasi dapat dan harus mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Meskipun tetap fokus pada mitigasi kontribusi kita saat ini dan di masa mendatang terhadap perubahan iklim sangatlah penting, kita tidak dapat mengabaikan dampak buruk dari bahaya iklim yang ada. Risiko dari kebakaran hutan, banjir, panas, kekeringan dan angin selalu menjadi perhatian, tetapi perubahan iklim telah mengintensifkan risiko ini, membuatnya lebih sering dan tidak dapat diprediksi bagi organisasi. Situasi ini meningkatkan kebutuhan bisnis untuk menyesuaikan strategi keberlanjutan mereka untuk mengatasi masalah perubahan iklim.
Seperti yang kita lihat di New York pada September 2023, curah hujan ekstrim dapat dengan cepat menghambat kemampuan untuk melakukan “bisnis seperti biasa” dan menciptakan efek riak dari konsekuensi. Ketika Brooklyn menerima hujan selama sebulan hanya dalam tiga jam, itu mengganggu fungsi jalan, jembatan, terowongan, kereta api, pelabuhan, dan bandara.
Peristiwa cuaca ekstrem tidak hanya mengancam infrastruktur tetapi juga menghalangi rute, menghambat transportasi barang dan mengganggu rantai pasokan bahkan di daerah yang jauh dari daerah yang terkena dampak. Ketika pabrik kayu ditutup selama kebakaran hutan Kanada tahun 2023, ketersediaan yang terbatas dan harga kayu yang lebih tinggi sangat sulit bagi industri perumahan di seluruh Amerika Utara.
Di Florida dan California, di mana badai dan kebakaran hutan masing-masing menjadi lebih merajalela, beberapa penyedia asuransi memilih untuk berhenti melayani wilayah ini sepenuhnya.
Berikut adalah enam strategi adaptasi perubahan iklim yang dapat membantu Anda mendapatkan data dan insight untuk mengelola dan meminimalkan dampak bahaya iklim:
Memprediksi risiko perubahan iklim dan dampak peristiwa cuaca yang akan datang terhadap operasi bisnis Anda. Dalam ritel, misalnya, gunakan prediksi risiko banjir di masa depan untuk menginformasikan perencanaan lokasi toko, pengadaan bahan baku, dan logistik rantai pasokan inventaris.
Bersiaplah untuk berbagai cara cuaca dan perubahan iklim dapat memengaruhi bisnis Anda. Di sektor utilitas listrik, pertumbuhan yang berlebihan di sekitar kabel listrik meningkatkan kerentanan terhadap kerusakan akibat badai atau kebakaran hutan. Mengetahui tingkat di mana vegetasi cenderung tumbuh di sepanjang jaringan grid membantu dalam perencanaan pengelolaan vegetasi yang efektif.
Lindungi aset Anda dan pastikan kelangsungan bisnis selama peristiwa cuaca buruk — sebelum, selama, dan sesudahnya. Misalnya, secara proaktif mengidentifikasi aset berisiko tinggi dan mengembangkan rencana kontingensi. Jika aset tersebut terpengaruh, buat dan dokumentasikan dengan jelas dan komunikasikan protokol skenario risiko, dan lakukan perencanaan skenario risiko rutin yang mencakup beberapa rute logistik alternatif dan metode transportasi.
Mengurangi risiko dengan secara proaktif meminimalkan kerusakan ekonomi dan lingkungan dari peristiwa cuaca buruk. Perusahaan asuransi, misalnya, dapat mengirim peringatan SMS yang menyarankan pemegang polis untuk pindah kendaraan mereka sebelum badai hujan yang diprediksi.
Kelola jejak karbon Anda dengan memahami emisi karbon lingkup 1, lingkup 2, dan lingkup 3 organisasi Anda. Dengan demikian, Anda memodelkan pasokan energi Anda untuk membantu menavigasi dan mempercepat transisi Anda ke energi terbarukan.
Meningkatkan pengambilan keputusan secara real-time untuk memotong biaya, meningkatkan efisiensi, dan mendukung tujuan keberlanjutan. Misalnya, berinvestasi dalam teknologi yang memungkinkan Anda melihat status kesehatan aset vital saat ini dan membuat penyesuaian yang diperlukan dari jarak jauh dan cepat.
Sementara mengurangi dampak lingkungan negatif mereka adalah perhatian utama bagi banyak organisasi, beradaptasi dengan perubahan iklim dan risiko terkait juga harus menjadi prioritas bisnis. Bahaya iklim mempengaruhi semua orang, terlepas dari industri, geografi, kematangan bisnis, atau tingkat komitmen untuk mencapai tujuan keberlanjutan. Pendekatan proaktif untuk mengurangi risiko iklim bisnis Anda termasuk tetap mendapat informasi tentang perkembangan terbaru dalam keberlanjutan.
