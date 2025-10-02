Di bidang SDM di IBM®, kami telah menjalani perjalanan transformasi digital selama hampir 10 tahun. Kami telah mempelajari banyak hal sepanjang perjalanan tersebut dan dapat menyampaikan satu hal dengan tegas: pelajaran yang paling berdampak bukanlah tentang penerapan teknologi—meskipun kami tentu dapat membagikan banyak hal mengenai itu.
Hal ini mungkin terdengar berlawanan dengan intuisi, tetapi kami justru mempelajari pelajaran yang lebih penting tentang perilaku, budaya, dan kepemimpinan.
Pada tahun 2016, kami memberikan IBMers akses ke produk bernama Watson Assistant, yang memungkinkan setiap IBMer mengembangkan chatbot question and answer dasar tanpa latar belakang pengodean. Hal ini terasa fantastis—namun pada awal 2017, kami justru memiliki pasukan chatbot yang tersebar di seluruh fungsi SDM. Kami bahkan bercanda bahwa situasinya seperti “film Sci-Fi yang buruk.” Terdapat lebih dari 30 bot hanya di bagian HR. Pengalaman ini membuat karyawan merasa bingung dan frustrasi, karena mereka tidak pernah tahu bot mana yang harus digunakan untuk proses SDM tertentu, dan kami pun menyadari bahwa perubahan perlu segera dilakukan.
Untuk mengatasi situasi tersebut, kami menggabungkan seluruh bot ke dalam satu antarmuka yang mudah digunakan bernama AskHR. Karyawan tidak lagi perlu memikirkan bot mana yang harus dituju; semuanya tersedia dalam satu antarmuka. AskHR menjadi pintu depan digital kami untuk layanan SDM. Satu-satunya masalah? IBMers tidak menggunakannya. Mengapa mereka harus melakukannya, ketika mereka masih dapat menelepon nomor 1-800, mengirim email, atau bahkan berjalan menyusuri lorong untuk meminta bantuan langsung kepada Mitra SDM?
Perubahan perilaku yang nyata terkadang membutuhkan tindakan yang berani. Pada tahun 2018, kami mengambil langkah signifikan untuk mengubah perilaku IBMers. Dalam semalam, kami menutup nomor 1-800 dan alamat email untuk seluruh 350.000 IBMers serta menghapus dukungan Mitra SDM bagi manajer lini pertama secara global. Secara intuitif, kami memahami bahwa langkah inilah yang diperlukan untuk mendorong tim kami menggunakan front-end digital baru dalam layanan SDM. Pada akhirnya, keputusan tersebut terbukti tepat, meskipun perjalanannya tidak mudah.
Sebelum kami melakukan “big bang” dan menonaktifkan email, nomor telepon, serta dukungan HR Partner bagi manajer lini pertama, Skor Promotor Bersih (NPS) kami untuk SDM berada di angka +19. Tidak lama setelahnya, skor tersebut turun menjadi -35. Terjadi penurunan sebesar 54 poin.
Anda dapat memiliki teknologi, alur kerja, dan proses terbaik, tetapi pada titik tertentu Anda mungkin harus membuat keputusan: apakah kita bersedia menerima skor -35? Apakah kita percaya bahwa kita melakukan hal yang benar bagi perusahaan dan karyawan kita? Ataukah kita memilih mengambil keputusan yang berbeda? Tidak semua perusahaan memiliki budaya yang mampu menghadapi badai seperti itu.
Bagi kami, penurunan tersebut terasa menyakitkan, tetapi tidak mengejutkan. Kami tetap yakin bahwa, terlepas dari situasi itu, kami berada di jalur yang tepat. Delapan belas bulan kemudian, NPS kami mulai pulih. Saat ini, nilainya mencapai +74.
Terkadang kami menerima penolakan ketika menceritakan cerita transformasi SDM kami karena adanya kekhawatiran terhadap halusinasi atau bias AI. Jawaban kami sederhana: “Manusia selalu memegang kendali.” Anda adalah pemimpin. Anda yang menentukan kapan, di mana, dan bagaimana AI diterapkan. AI adalah alat, dan tidak akan berjalan tanpa kendali. Namun, penerapannya tetap harus dilakukan secara praktis.
Jangan biarkan FOMO—rasa takut ketinggalan—mendorong keputusan AI Anda. Apa maksudnya? Jangan membuat keputusan hanya berdasarkan apa yang dilakukan perusahaan lain karena terdengar menarik, atau karena mendapatkan banyak perhatian dari pers maupun media sosial. Jika hal tersebut tidak selaras dengan nilai-nilai perusahaan Anda atau dengan cara bisnis Anda menghasilkan pendapatan, maka jangan melakukannya.
Meskipun terdengar sederhana, ada hal lain yang perlu dipertimbangkan. Anda perlu mengajukan pertanyaan sejak awal, seperti “Apa yang Anda rasa nyaman untuk ditangani oleh AI?” atau “Apa yang selaras dengan nilai-nilai perusahaan Anda?”
Di IBM®, setiap penggunaan AI selalu melibatkan manusia dalam loop. Manusia tetap menjadi pengambil keputusan akhir—itulah salah satu nilai inti kami. Sebagai contoh, kami menggunakan AI untuk merekomendasikan kenaikan gaji berdasarkan keterampilan karyawan, kelangkaan di pasar, serta jumlah tahun dalam peran pekerjaan. Namun, besaran yang diberikan selalu menjadi keputusan akhir manajer. Kami merasa nyaman menggunakan AI untuk memberikan rekomendasi kompensasi kepada manajer. Perusahaan Anda mungkin tidak demikian.
Namun, kami tidak menggunakan AI untuk menyaring kandidat. Sebagai perusahaan yang berfokus pada keterampilan, kami menilai kemampuan teknis kandidat—bukan dari mana mereka memperolehnya. Kami khawatir algoritma dapat menolak kandidat dari latar belakang non-tradisional. Perusahaan Anda mungkin memilih pendekatan sebaliknya dengan AI, dan itu tidak masalah. Semuanya kembali pada apa yang paling tepat bagi bisnis Anda.
Penting bahwa di mana pun atau bagaimana pun Anda menggunakan AI, Anda memiliki alat pengawasan dengan tata kelola yang tertanam. Ketika AI mulai menyimpang dari jawaban yang Anda harapkan, Anda harus segera diberi tahu.
Anda perlu memahami bagaimana kinerja AI Anda bagi pengguna. Mekanisme masukan sangat penting. Sebagai langkah awal, fitur jempol ke atas atau ke bawah sudah memadai, tetapi pengguna juga ingin memberikan masukan melalui komentar tertulis. Masukan yang berkelanjutan memungkinkan Anda melihat tren dalam data serta memperbarui program dan kebijakan dengan lebih cepat.
Dengan AskHR, misalnya, yang telah berkembang menjadi agen AI kami, kami menerima ribuan komentar setiap tahun mengenai bagaimana alat ini dapat ditingkatkan dan disempurnakan. Ketika karyawan mengetahui bahwa Anda mendengar masukan mereka dan menindaklanjutinya, tingkat penerimaan pun meningkat dengan cepat.
Kami sering ditanya, “Bagaimana Anda memutuskan proyek AI dan otomatisasi mana yang akan diterapkan?” Hal ini memang sulit dengan begitu banyak pilihan, tetapi kami memulainya dengan mengajukan beberapa pertanyaan mendasar kepada diri sendiri.
Mengapa pertanyaan-pertanyaan ini penting? Tidak akan pernah tersedia cukup anggaran, waktu, atau keterampilan teknis untuk mengimplementasikan setiap proyek AI yang potensial. Karena itu, kita harus menetapkan prioritas. Pertimbangkan berbagai contoh penggunaan yang Anda miliki, lalu fokus pada yang benar-benar menyelesaikan masalah nyata, mengatasi titik nyeri karyawan, serta cukup besar untuk dapat diskalakan dan dimanfaatkan di seluruh organisasi Anda.
Dan jangan takut untuk memulai dengan pilot. Ketika kami mempertimbangkan peralihan dari AI tradisional ke AI generatif (gen AI) untuk konten manfaat kami, beberapa pihak menyuarakan kekhawatiran. Dalam bidang manfaat, tidak ada area abu-abu—jawabannya harus benar atau salah—sehingga kami memutuskan untuk menjalankan pilot.
Tim manfaat menginginkan pengalaman karyawan yang lebih baik yang dapat diberikan oleh gen AI karena kemampuannya mendukung percakapan multi-giliran dan mengingat konteks; AI tradisional tidak memiliki memori tersebut. Kami menjalankan uji coba selama 90 hari dalam SDM dan menyadari bahwa beberapa pertanyaan lebih sesuai ditangani oleh AI tradisional, sementara gen AI unggul pada jenis pertanyaan lainnya. Variabel seperti ini menjadikan pilot sangat penting. Sebelum meningkatkan skala, pastikan Anda telah melakukan pengujian yang memadai dengan kelompok yang cukup besar dan selaras dengan tingkat risiko Anda.
Jika Anda belum memulai perjalanan AI Anda, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Temukan titik masalah karyawan yang kecil, lakukan otomatisasi, dan mulailah dari sana. Anda dapat meningkatkannya secara bertahap setelah itu... tetapi mulailah hari ini.
Bagi mereka yang sudah memulai perjalanan ini, pahami bahwa AI dapat membuka pengalaman, produktivitas, dan transformasi karyawan dalam jumlah yang tak terhitung. Beranilah.
