Terkadang kami menerima penolakan ketika menceritakan cerita transformasi SDM kami karena adanya kekhawatiran terhadap halusinasi atau bias AI. Jawaban kami sederhana: “Manusia selalu memegang kendali.” Anda adalah pemimpin. Anda yang menentukan kapan, di mana, dan bagaimana AI diterapkan. AI adalah alat, dan tidak akan berjalan tanpa kendali. Namun, penerapannya tetap harus dilakukan secara praktis.

Jangan biarkan FOMO—rasa takut ketinggalan—mendorong keputusan AI Anda. Apa maksudnya? Jangan membuat keputusan hanya berdasarkan apa yang dilakukan perusahaan lain karena terdengar menarik, atau karena mendapatkan banyak perhatian dari pers maupun media sosial. Jika hal tersebut tidak selaras dengan nilai-nilai perusahaan Anda atau dengan cara bisnis Anda menghasilkan pendapatan, maka jangan melakukannya.

Meskipun terdengar sederhana, ada hal lain yang perlu dipertimbangkan. Anda perlu mengajukan pertanyaan sejak awal, seperti “Apa yang Anda rasa nyaman untuk ditangani oleh AI?” atau “Apa yang selaras dengan nilai-nilai perusahaan Anda?”

Di IBM®, setiap penggunaan AI selalu melibatkan manusia dalam loop. Manusia tetap menjadi pengambil keputusan akhir—itulah salah satu nilai inti kami. Sebagai contoh, kami menggunakan AI untuk merekomendasikan kenaikan gaji berdasarkan keterampilan karyawan, kelangkaan di pasar, serta jumlah tahun dalam peran pekerjaan. Namun, besaran yang diberikan selalu menjadi keputusan akhir manajer. Kami merasa nyaman menggunakan AI untuk memberikan rekomendasi kompensasi kepada manajer. Perusahaan Anda mungkin tidak demikian.

Namun, kami tidak menggunakan AI untuk menyaring kandidat. Sebagai perusahaan yang berfokus pada keterampilan, kami menilai kemampuan teknis kandidat—bukan dari mana mereka memperolehnya. Kami khawatir algoritma dapat menolak kandidat dari latar belakang non-tradisional. Perusahaan Anda mungkin memilih pendekatan sebaliknya dengan AI, dan itu tidak masalah. Semuanya kembali pada apa yang paling tepat bagi bisnis Anda.

Penting bahwa di mana pun atau bagaimana pun Anda menggunakan AI, Anda memiliki alat pengawasan dengan tata kelola yang tertanam. Ketika AI mulai menyimpang dari jawaban yang Anda harapkan, Anda harus segera diberi tahu.