CFO adalah penutur cerita ESG yang baru

Siap atau tidak, mereka akan datang.. Pengungkapan wajib berdasarkan peraturan mengenai faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) sudah di depan mata bagi bisnis di mana pun. Pemerintah di seluruh dunia telah mengadopsi persyaratan pelaporan yang selaras dengan rekomendasi oleh Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), termasuk di Kanada, Brasil, UE, Hong Kong, Jepang, Selandia Baru, Singapura dan Swiss. Selain itu, Supply Chain Due Diligence Act Jerman mulai berlaku pada Januari 2023. Di AS, Securities and Exchange Commission (SEC) sedang mempertimbangkan persyaratan baru untuk perusahaan publik yang dapat berlaku pada awal Januari 2024.

Pengungkapan ESG mengharuskan perusahaan untuk menganalisis dan melaporkan berbagai faktor yang luas dan berkembang. Peraturan SEC akan mewajibkan perusahaan publik untuk mengungkapkan emisi gas rumah kaca (dalam waktu dekat untuk operasi dan utilitas mereka sendiri, dan di masa depan untuk seluruh rantai pasokan mereka), serta target dan rencana transisi mereka untuk mengurangi emisi. Dan perusahaan perlu melaporkan potensi paparan terhadap peristiwa cuaca ekstrem, termasuk angin topan, gelombang panas, kebakaran hutan dan kekeringan, dan juga mengidentifikasi bagaimana mereka menilai risiko tersebut.

Di Uni Eropa, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), yang akan berlaku pada tahun 2024, menuntut pengungkapan yang lebih terperinci tentang bagaimana model bisnis dan kegiatan perusahaan mempengaruhi faktor keberlanjutan seperti keadilan lingkungan dan hak asasi manusia. “Anda tidak sabar menunggu peraturan diberlakukan,” kata Adam Thompson, Global Sustainable Finance and ESG Reporting Offerings Lead, IBM Consulting. “Anda harus menjalani ini sekarang.”