CFO adalah penutur cerita ESG yang baru

Siap atau tidak, mereka akan datang.. Pengungkapan wajib berdasarkan peraturan mengenai faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) sudah di depan mata bagi bisnis di mana pun. Pemerintah di seluruh dunia telah mengadopsi persyaratan pelaporan yang selaras dengan rekomendasi oleh Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), termasuk di Kanada, Brasil, UE, Hong Kong, Jepang, Selandia Baru, Singapura dan Swiss. Selain itu, Supply Chain Due Diligence Act Jerman mulai berlaku pada Januari 2023. Di AS, Securities and Exchange Commission (SEC) sedang mempertimbangkan persyaratan baru untuk perusahaan publik yang dapat berlaku pada awal Januari 2024.
Pengungkapan ESG mengharuskan perusahaan untuk menganalisis dan melaporkan berbagai faktor yang luas dan berkembang. Peraturan SEC akan mewajibkan perusahaan publik untuk mengungkapkan emisi gas rumah kaca (dalam waktu dekat untuk operasi dan utilitas mereka sendiri, dan di masa depan untuk seluruh rantai pasokan mereka), serta target dan rencana transisi mereka untuk mengurangi emisi. Dan perusahaan perlu melaporkan potensi paparan terhadap peristiwa cuaca ekstrem, termasuk angin topan, gelombang panas, kebakaran hutan dan kekeringan, dan juga mengidentifikasi bagaimana mereka menilai risiko tersebut.
Di Uni Eropa, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), yang akan berlaku pada tahun 2024, menuntut pengungkapan yang lebih terperinci tentang bagaimana model bisnis dan kegiatan perusahaan mempengaruhi faktor keberlanjutan seperti keadilan lingkungan dan hak asasi manusia. “Anda tidak sabar menunggu peraturan diberlakukan,” kata Adam Thompson, Global Sustainable Finance and ESG Reporting Offerings Lead, IBM Consulting. “Anda harus menjalani ini sekarang.”
CFO sekarang bertanggung jawab atas komunikasi yang transparan tentang bagaimana kinerja keberlanjutan dan metrik keberlanjutan perusahaan terkait dengan pengungkapan keuangan. Itu berbicara tentang evolusi yang lebih besar dalam peran fungsi keuangan dalam bisnis. “Pemimpin keuangan telah berubah dari sekadar penghitung informasi menjadi pencerita,” kata Monica Proothi, Global Finance Transformation Lead di IBM Consulting. “Mereka tidak hanya menginformasikan bisnis, tetapi bermitra dengan bisnis untuk mengubah data menjadi insight yang mendorong ambisi strategis, termasuk agenda kepemimpinan seputar keberlanjutan.”
Ada tekanan bagi CFO untuk membangun kemampuan pelaporan dan komunikasi ESG berkualitas tinggi ke departemen keuangan mereka. Kinerja yang kurang baik dalam kapasitas ini disertai dengan risiko material. “Akses ke modal akan berubah,” kata Thompson. Sebuah studi tahun 2022 oleh IBM Institute for Business Value menemukan bahwa mayoritas CEO yang disurvei berada di bawah tekanan kuat dari investor untuk meningkatkan transparansi seputar faktor-faktor keberlanjutan seperti emisi, penggunaan sumber daya, tenaga kerja yang adil, dan sumber etis. Ketika pelaporan ESG menjadi lebih umum, detail seperti ini akan digunakan untuk menentukan kualitas investasi. “Anda akan memiliki peringkat risiko ESG, sama seperti Anda memiliki peringkat kredit,” kata Thompson.
Sangat penting bagi kami untuk terus membuat upaya keuangan berkelanjutan dan pelaporan ESG yang relevan bagi CFO. Meningkatnya fokus pada transformasi data harus mengintegrasikan upaya keuangan berkelanjutan dalam prosesnya. Kami tahu bahwa CFO akan memimpin transformasi ini juga, namun beberapa pihak saat ini memandang keberlanjutan secara lebih sempit, sebagai masalah operasional atau kepatuhan saja.
Thompson memperingatkan bahwa banyak perusahaan mengambil jalan pintas, memilih data untuk laporan atau mengandalkan perkiraan dan sumber sekunder. Hal ini sama saja dengan greenwashing, yang merupakan risiko reputasi, dan itu tidak akan mempersiapkan bisnis untuk persyaratan pengungkapan yang semakin komprehensif. Pelaporan ESG berkualitas tinggi membutuhkan visibilitas nyata, tidak hanya ke dalam operasi perusahaan sendiri tetapi ke dalam pemasoknya.
Thompson menyebutnya sebagai “tersembunyi”, dan meskipun membutuhkan Teknologi dan kemampuan baru, hal ini pada akhirnya akan mendorong nilai dan buka peluang. CFO harus menghadapi tantangan dan harapan baru yang ditimbulkan oleh peraturan yang berkembang pesat.
Proothi menyarankan CFO untuk “Think besar, mulai dari yang kecil dan bertindak cepat.” Kemenangan cepat akan menghasilkan nilai yang dapat diinvestasikan kembali ke dalam inisiatif yang lebih besar, dan memecah transformasi menjadi langkah-langkah kecil membantu karyawan mengadopsi perubahan. Proothi mengatakan seringkali membantu untuk mendirikan kantor Transformasi khusus untuk mengatur proses. Hal ini mungkin melibatkan pengelolaan peningkatan keterampilan, koordinasi irama inisiatif baru, evaluasi pengalaman karyawan, dan memastikan kemajuan tidak terhambat oleh "kelelahan perubahan".
Process mining adalah salah satu langkah pertama yang direkomendasikan oleh Proothi dan Thompson dalam transformasi keuangan. “Ini menunjukkan jalur optimal, dan kemudian semua variasi yang dilihat klien, yang akhirnya menjadi bola spageti besar ini,” kata Proothi. Mengoptimalkan proses memberi tenaga kerja Anda bandwidth yang dibutuhkan untuk menangani pekerjaan orkestrasi dan interpretasi data bernilai tinggi. Salah satu pendekatan yang direkomendasikan Proothi adalah menggunakan solusi yang disediakan oleh Celonis, yang dapat mengoperasionalkan keberlanjutan dengan memberikan skema real-time tentang bagaimana bisnis sebenarnya bekerja. Ini membantu mengidentifikasi hambatan rantai pasokan, mengkalibrasi ulang alur kerja, dan menyoroti inefisiensi tersembunyi.
Sistem Enterprise Sumber daya Planning (ERP) adalah alat yang baik untuk mengumpulkan data berkualitas, "namun sistem ini tidak memiliki keberlanjutan de facto atau objek data," ujar Thompson. “Lihatlah bagaimana Anda dapat memperluas, meningkatkan, atau menambah ERP Anda.” Dan penyimpanan data lama tidak lagi cukup. “Data lake sekarang lebih seperti data swamp (rawa data),” kata Proothi. Solusi data mesh dan data fabric membantu memastikan data bersih, terkini, dan dapat diakses.
Kebutuhan departemen keuangan yang berkembang membutuhkan berbagai keterampilan yang belum dimiliki banyak profesional keuangan. “Anda tidak akan pernah menemukan unicorn dari seseorang yang memiliki semua keterampilan yang dibutuhkan,” kata Proothi. Menggabungkan individu yang memiliki keterampilan akuntansi tradisional dengan orang-orang yang berpengalaman dalam keberlanjutan dan komunikasi akan memberdayakan tim untuk menangani tanggung jawab baru karena mereka membantu satu sama lain meningkatkan keterampilan.
Platform yang didukung AI terintegrasi seperti IBM Envizi ESG Suite mencakup manajemen aset dan solusi manajemen rantai pasokan untuk membantu organisasi mengumpulkan dan menyusun berbagai data lingkungan. Mungkin yang lebih penting bagi CFO, mereka mengubah data itu menjadi output yang dapat dibaca yang memberikan visibilitas yang diperlukan untuk membuat keputusan yang efektif tentang risiko dan peluang keberlanjutan. IBM juga bermitra dengan FRDM, sebuah platform yang menggunakan data science, machine learning, dan AI untuk menyoroti risiko ESG di seluruh rantai pasokan global dan memberikan transparansi nyata, bahkan ketika menyangkut masalah kompleks seperti tenaga kerja yang adil.
Lewatlah sudah hari-hari ketika departemen keuangan hanya bertanggung jawab untuk menutup buku setiap kuartal. “Peran CFO telah benar-benar berubah,” kata Proothi. Apa yang secara historis merupakan peran akuntansi sekarang memiliki peluang untuk kepemimpinan strategis dan menyeimbangkan keberlanjutan dan profitabilitas. CFO masa depan dapat mentransformasi fungsi keuangan untuk mendorong kinerja serta menyampaikan narasi yang kuat guna menyelaraskan operasional perusahaan dengan tujuan dan nilai strategisnya.
