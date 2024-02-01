Sejak pandemi COVID-19, penggunaan uang tunai telah menurun secara global, dan pembayaran digital yang didasarkan pada mata uang kripto atau sistem pembayaran digital konvensional telah mendominasi. Akibatnya, bentuk-bentuk baru mata uang digital yang dikelola secara terpusat mulai muncul bersamaan dengan mata uang kripto seperti Bitcoin, yang volatilitasnya yang terkenal telah menjadi tantangan bagi penerimaannya di seluruh dunia. Lebih menonjol lagi, mata uang digital bank sentral (central bank digital currencies atau CBDC) telah menawarkan bentuk digital uang bank sentral, sementara deposit token mengalami siklus hidup uang bank komersial baik dalam konteks retail maupun grosir.
Dalam sistem yang dikelola secara terpusat, akuntabilitas perlu berjalan seiring dengan privasi, sementara keduanya harus menghormati kebutuhan akan audit yang sah. Pada saat yang sama, karena sifat kritis sistem ini, mencapai ketahanan sangat penting, sementara definisinya melampaui toleransi kegagalan sistem infrastruktur kritis lama. Sistem harus tahan terhadap kesalahan Byzantine, sehingga sistem dapat terus beroperasi meskipun sebagian dari sistem telah disusupi.
Sistem pemrosesan transaksi terdesentralisasi, seperti teknologi buku besar terdistribusi (DLT), adalah platform yang relevan, tetapi implementasi DLT saat ini umumnya tidak dapat diskalakan. Batasan tersebut telah terpecahkan oleh penelitian terbaru yang dilakukan oleh IBM Research, yang menghadirkan kerangka kerja berkinerja tinggi untuk CBDC yang menggabungkan privasi, kepatuhan regulasi, dan ketahanan canggih.
Buletin industri
Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
Mata uang digital bank sentral adalah mata uang digital yang dikendalikan oleh bank sentral negara-negara. Seperti uang tunai, mereka dirancang untuk menyimpan nilai, berfungsi sebagai media pertukaran, dan mewakili unit akun. CBDCs digunakan baik untuk penyelesaian transaksi grosir antara bank komersial atau bank sentral maupun transaksi pembayaran retail, seperti transaksi yang dilakukan oleh individu. Dalam beberapa tahun terakhir, CBDC telah diposisikan sebagai solusi yang layak untuk mengatasi ketidakefisienan saat ini di pasar keuangan, karena dapat mendorong inovasi, mempermudah inklusi dalam sistem pembayaran, dan mengurangi keterlambatan penyelesaian, biaya, serta risiko pihak lawan.
Saat ini, lebih dari 130 bank sentral secara aktif menjajaki CBDC dan menerbitkan laporan berkala mengenai persyaratan fungsional dan non-fungsional platform CBDC, termasuk pertimbangan arsitektur yang terus berkembang dan hasil dari berbagai eksperimen CBDC yang mereka lakukan. Beberapa bank sentral nasional bahkan telah memulai uji coba CBDC, sementara Bank Sentral Eropa baru-baru ini mengusulkan usulan peraturan untuk adopsi euro digital.
Meskipun regulasi sistem CBDC bergantung pada yurisdiksi lokal, sistem-sistem tersebut memiliki banyak persyaratan fungsional dan non-fungsional yang sama. Misalnya, dampak penting infrastruktur CBDC terhadap pasokan moneter menunjukkan bahwa hal tersebut seharusnya diatur oleh bank sentral. Namun, persyaratan ketahanan dan ketangguhan yang terkait dengan sifat penting sistem CBDC mengharuskan adanya tata kelola desentralisasi, penerapan sistem yang tersebar secara geografis, dan operasi independen dari berbagai bagian sistem.
Kepatuhan terhadap peraturan dan kemampuan penyelesaian sengketa yang efisien memerlukan transparansi, auditabilitas, dan ketidakmampuan untuk menyangkal. Peraturan seperti pedoman anti pencucian uang (AML) atau upaya yang berfokus pada pemberantasan pendanaan terorisme (CFT) menetapkan agar transaksi pembayaran yang mencurigakan terdeteksi, diidentifikasi asal-usulnya, dan dilaporkan kepada otoritas yang berwenang. Atau, Pedoman Layanan Pembayaran yang Direvisi Uni Eropa (Revised Payment Services Directive) (PSD2) menekankan pentingnya deteksi penipuan dan penyelesaian sengketa. Selain itu, sistem CBDC harus bekerja sama dengan infrastruktur pembayaran, penyelesaian, dan likuiditas yang ada bersama sistem CBDC lainnya dan sistem aset digital yang muncul.
Kinerja dan skalabilitas sistem sangat penting untuk penerimaan dan penggunaannya. Hal ini penting bagi platform CBDC grosir yang bertujuan untuk memperluas penggunaannya untuk aplikasi lain di luar penyelesaian transaksi. Sistem CBDC retail harus mampu bersaing dengan layanan pembayaran yang sudah ada dan menampung jutaan transaksi pengguna. Ini berarti mampu memproses puluhan ribu transaksi per detik (TPS) pada jam-jam sibuk.
Privasi transaksi pembayaran juga penting. Privasi mengacu pada hak pemilik data untuk mengontrol siapa yang mengakses informasi transaksional mereka. Misalnya, PSD2 menyatakan bahwa pemrosesan informasi pribadi harus mematuhi GDPR dan prinsip-prinsip minimalisasi datanya, yang membatasi pengumpulan informasi pribadi untuk apa yang diperlukan untuk pemrosesan transaksi. Ini dapat ditafsirkan dengan berbagai cara. Pendekatan konservatif untuk minimalisasi data memastikan bahwa transaksi pembayaran diproses tanpa membocorkan informasi apa pun tentang pihak yang bertransaksi atau nilai transaksi. Hal ini membuat pemantauan transaksi dan audit menjadi lebih sulit. Pendekatan yang permisif mengungkapkan nilai pembayaran dan berpotensi mengungkap identitas pembayar dan penerima.
Sistem CBDC progresif harus mengakomodasi interpretasi privasi yang berbeda, bersama dengan semua persyaratan lainnya, termasuk kinerja dan auditabilitas. Seiring dengan perkembangan teknologi, peraturan dan persyaratan privasi pun terus berkembang—dan fleksibilitas harus diintegrasikan.
Di IBM Research, kami telah mengembangkan kerangka kerja pemrosesan transaksi untuk manajemen aset keuangan yang dapat diganti (terutama untuk CBDC) yang mengatasi semua tantangan yang telah disebutkan sebelumnya. DLT yang diizinkan menawarkan berbagai keunggulan dibandingkan teknologi lain, termasuk kemampuannya untuk mengatasi masalah privasi, transparansi, dan ketahanan terhadap node yang terkompromi, bahkan dengan model tata kelola terpusat. Mereka juga memenuhi dan melampaui persyaratan kinerja dan skalabilitas CBDC. Kami lebih lanjut memvalidasi klaim ini dengan memperkenalkan arsitektur sistem dan protokol, yang menampilkan:
Dalam pekerjaan ini, kami menampilkan implementasi prototipe kerangka kerja kami sebagai versi Hyperledger Fabric yang dikembangkan, ditambah dengan empat model privasi CBDC: Dukungan output transaksi tak terpakai standar (UTXO) menggunakan infrastruktur kunci publik Standar (PKI) tanpa privasi; dukungan UTXO standar dengan pseudonimitas/anonimitas akuntabel untuk transaktor menggunakan prinsip identitas berdaulat sendiri dan standar privasi; Dukungan UTXO ditingkatkan dengan anonimitas dan kerahasiaan jumlah yang dipertukarkan menggunakan ekstensi berbasis bukti nol pengetahuan; dan UTXO yang tidak dapat dilacak menggunakan sarana kriptografi yang diperkenalkan oleh IBM Research untuk privasi transaktor penuh (akuntabel). Kami selanjutnya mengevaluasi kinerja sistem kami menggunakan tiga protokol konsensus: protokol konsensus tahan kegagalan crash, Raft; protokol konsensus tahan kegagalan Byzantine di lingkungan nyata, SmartBFT; dan arsitektur toleran kesalahan Byzantine baru yang terinspirasi oleh algoritme konsensus Narwhal dan Tusk, yang menunjukkan kinerja dan skalabilitas terdepan.
Hasil kami menunjukkan bahwa untuk model pseudonimitas UTXO standar, implementasi prototipe kami dapat memproses hingga 80.000 TPS dalam kasus Raft dan SmartBFT dan lebih dari 150.000 TPS dalam kasus algoritme konsensus yang muncul. Hasil kami lebih lanjut menunjukkan skalabilitas horizontal komputasi pemrosesan transaksi. Bahkan, kami menunjukkan bahwa angka yang sama dapat dicapai dalam skenario privasi yang lebih kuat di mana jumlah yang dipertukarkan dan aktivitas pengguna individu disembunyikan dengan mengorbankan peralatan yang lebih kuat. Angka kinerja yang diperoleh sesuai dengan sistem CBDC yang menawarkan privasi bagi pengguna akhir, sementara memungkinkan auditor resmi untuk memeriksa informasi transaksional dan komponen penyelesaian untuk memproses transaksi dengan benar.
Tokenisasi adalah istilah yang memperluas berbagai bentuk aset keuangan. Ini mengacu pada digitalisasi aset, tetapi dengan asumsi sistem digital yang mendukung persyaratan pertama seputar transparansi, interoperasi, ketahanan, dan kemampuan pemrograman, di luar apa yang dapat diakomodasi oleh sistem lama. Mata uang digital bank sentral adalah contoh tokenisasi uang bank sentral, tetapi kami melihat tokenisasi berkembang pada deposito ke bank komersial atau uang bank komersial (juga dikenal sebagai simpanan token), berbagai bentuk sekuritas (sekuritas token) dan banyak lagi.
Semua sistem ini, meskipun berbeda dalam hal contoh penggunaan yang mereka tangani, pada dasarnya memiliki persyaratan yang serupa dalam hal akuntabilitas, privasi, kepatuhan terhadap regulasi, ketahanan, dan kemudahan pemrograman. Memang, meskipun setiap contoh penggunaan perlu diteliti secara mendalam untuk menarik kesimpulan, kerangka kerja yang diusulkan oleh IBM Research cukup umum untuk secara langsung mengakomodasi cakupan aplikasi yang lebih luas dari aset yang ditokenisasi.
Laporan platform keamanan data KuppingerCole menawarkan panduan dan rekomendasi untuk menemukan produk perlindungan dan tata kelola data sensitif yang paling sesuai dengan kebutuhan klien.
Dapatkan insight untuk mempersiapkan dan merespons serangan siber dengan lebih cepat dan efektif dengan IBM X-Force threat intelligence index.
Temukan manfaat dan ROI dari IBM Security Guardium Data Protection dalam studi Forrester TEI ini.
Akses laporan Gartner ini untuk mempelajari cara mengelola inventaris AI lengkap, mengamankan beban kerja AI dengan pembatas, mengurangi risiko, dan mengelola proses tata kelola untuk mencapai Kepercayaan AI untuk semua contoh penggunaan AI di organisasi Anda.
Pelajari tentang strategi untuk menyederhanakan dan mempercepat peta jalan ketahanan data Anda selagi menangani persyaratan kepatuhan regulasi terbaru.
Ikuti langkah-langkah yang jelas untuk menyelesaikan tugas dan pelajari cara menggunakan teknologi secara efektif dalam proyek Anda.
Lindungi data di berbagai lingkungan, penuhi peraturan privasi, dan sederhanakan kompleksitas operasional.
Temukan IBM Guardium, rangkaian perangkat lunak keamanan data yang melindungi data sensitif di lokasi dan cloud.
IBM menyediakan layanan keamanan data yang komprehensif untuk melindungi data perusahaan, aplikasi, dan AI.
Lindungi data organisasi Anda di seluruh hybrid cloud dan sederhanakan persyaratan kepatuhan dengan solusi keamanan data.