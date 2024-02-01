Meskipun regulasi sistem CBDC bergantung pada yurisdiksi lokal, sistem-sistem tersebut memiliki banyak persyaratan fungsional dan non-fungsional yang sama. Misalnya, dampak penting infrastruktur CBDC terhadap pasokan moneter menunjukkan bahwa hal tersebut seharusnya diatur oleh bank sentral. Namun, persyaratan ketahanan dan ketangguhan yang terkait dengan sifat penting sistem CBDC mengharuskan adanya tata kelola desentralisasi, penerapan sistem yang tersebar secara geografis, dan operasi independen dari berbagai bagian sistem.

Kepatuhan terhadap peraturan dan kemampuan penyelesaian sengketa yang efisien memerlukan transparansi, auditabilitas, dan ketidakmampuan untuk menyangkal. Peraturan seperti pedoman anti pencucian uang (AML) atau upaya yang berfokus pada pemberantasan pendanaan terorisme (CFT) menetapkan agar transaksi pembayaran yang mencurigakan terdeteksi, diidentifikasi asal-usulnya, dan dilaporkan kepada otoritas yang berwenang. Atau, Pedoman Layanan Pembayaran yang Direvisi Uni Eropa (Revised Payment Services Directive) (PSD2) menekankan pentingnya deteksi penipuan dan penyelesaian sengketa. Selain itu, sistem CBDC harus bekerja sama dengan infrastruktur pembayaran, penyelesaian, dan likuiditas yang ada bersama sistem CBDC lainnya dan sistem aset digital yang muncul.

Kinerja dan skalabilitas sistem sangat penting untuk penerimaan dan penggunaannya. Hal ini penting bagi platform CBDC grosir yang bertujuan untuk memperluas penggunaannya untuk aplikasi lain di luar penyelesaian transaksi. Sistem CBDC retail harus mampu bersaing dengan layanan pembayaran yang sudah ada dan menampung jutaan transaksi pengguna. Ini berarti mampu memproses puluhan ribu transaksi per detik (TPS) pada jam-jam sibuk.

Privasi transaksi pembayaran juga penting. Privasi mengacu pada hak pemilik data untuk mengontrol siapa yang mengakses informasi transaksional mereka. Misalnya, PSD2 menyatakan bahwa pemrosesan informasi pribadi harus mematuhi GDPR dan prinsip-prinsip minimalisasi datanya, yang membatasi pengumpulan informasi pribadi untuk apa yang diperlukan untuk pemrosesan transaksi. Ini dapat ditafsirkan dengan berbagai cara. Pendekatan konservatif untuk minimalisasi data memastikan bahwa transaksi pembayaran diproses tanpa membocorkan informasi apa pun tentang pihak yang bertransaksi atau nilai transaksi. Hal ini membuat pemantauan transaksi dan audit menjadi lebih sulit. Pendekatan yang permisif mengungkapkan nilai pembayaran dan berpotensi mengungkap identitas pembayar dan penerima.

Sistem CBDC progresif harus mengakomodasi interpretasi privasi yang berbeda, bersama dengan semua persyaratan lainnya, termasuk kinerja dan auditabilitas. Seiring dengan perkembangan teknologi, peraturan dan persyaratan privasi pun terus berkembang—dan fleksibilitas harus diintegrasikan.