Seiring terbentuknya ekonomi token, para pemimpin perbankan mulai memikirkan kembali cara berinvestasi untuk menghadapi masa depan.

Alih-alih memperlakukan tokenisasi sebagai serangkaian proyek percontohan yang terpisah atau contoh penggunaan eksperimental, lembaga-lembaga terkemuka mulai memandangnya sebagai bagian dari infrastruktur inti bank. Transisi tersebut mengubah prioritas investasi.

Alih-alih hanya berfokus pada perlindungan aset statis, bank semakin memandang platform yang memungkinkan modal bergerak lebih efisien—dengan lebih sedikit perpindahan, gesekan yang lebih rendah, dan fleksibilitas yang lebih tinggi. Arsitektur modular yang siap untuk AI menjadi sangat penting dalam lingkungan ini karena dapat membantu bank beradaptasi seiring teknologi dan regulasi terus berkembang.

Pada tahun 2030, kemampuan ini mungkin tidak lagi menjadi pembeda; melainkan menjadi standar yang diharapkan.



Lembaga yang bergerak lebih awal kemungkinan akan berada pada posisi terbaik untuk memimpin evolusi perbankan berikutnya.

Tokenisasi bukan sekadar mendigitalisasi aset. Tokenisasi mendefinisikan ulang cara nilai berpindah melalui sistem keuangan—serta siapa yang pada akhirnya memperoleh nilai tersebut.

Baca Laporan IBV Perbankan dalam Ekonomi Tokenisasi

