Industri perbankan memasuki periode perubahan struktural yang cepat. Dalam dua tahun ke depan, para pemimpin perbankan akan menghadapi pertanyaan yang menentukan: siapa yang akan mengendalikan arus pembayaran dan sumber pendapatan baru yang mulai dibuka oleh tokenisasi?
Setelah lama dianggap sebagai inovasi khusus, tokenisasi kini dengan cepat menjadi prioritas strategis. Riset terbaru dari IBM® Institute for Business Value berjudul 2026 Global Outlook for Banking and Financial Markets: Banking in the Token Economy menunjukkan bahwa tokenisasi dapat membentuk kembali cara aset berpindah, likuiditas dikelola, dan bank menciptakan nilai.
Pada intinya, tokenisasi adalah representasi kepemilikan aset keuangan—seperti uang tunai, sekuritas, atau real estat—dalam bentuk token digital. Proses ini membuat aset lebih mudah dipindahkan, dibagi, dan diselesaikan, sering kali dalam hitungan detik, bukan hari.
Namun, dampak sebenarnya jauh melampaui percepatan penyelesaian transaksi.
Tokenisasi berpotensi mengubah secara mendasar cara likuiditas bekerja dan siapa yang dapat mengaksesnya. Alih-alih bergantung pada sejumlah perantara dan rekonsiliasi manual, pasar dapat mengoordinasikan transaksi nyaris seketika dengan tingkat gesekan yang lebih rendah.
Pergeseran tersebut dapat mengubah ekonomi jasa keuangan, membuka peluang bagi model bisnis baru, serta mengubah peran bank dalam perpindahan nilai. Evolusi ini menjadi alasan mengapa banyak pemimpin perbankan kini memandang tokenisasi bukan sebagai inovasi khusus, melainkan sebagai prioritas strategis.
Meskipun banyak eksekutif perbankan menyadari peluang tersebut, kemajuannya masih belum merata.
Salah satu kendala utama adalah talenta. Menurut studi IBM® Institute for Business Value, 71% eksekutif menyatakan bahwa mereka tidak memiliki keterampilan penting yang dibutuhkan untuk menjalankan inisiatif tokenisasi, dan sebagian menggambarkan dampaknya sebagai “sangat membatasi.”
Teknologi merupakan hambatan lainnya. Banyak bank masih mengandalkan sistem inti lama yang tidak dirancang untuk mendukung uang maupun aset yang ditokenisasi. Memodernisasi sistem tersebut dapat menjadi proses yang rumit dan mahal.
Ditambah lagi dengan ketidakpastian mengenai platform dan mitra yang tepat untuk dipilih, banyak pemimpin perbankan menjadi ragu untuk bertindak, justru pada saat momentum sangat menentukan.
Laporan tersebut juga menyoroti potensi disrupsi lainnya: sekitar sepertiga eksekutif percaya bahwaMata Uang Digital Bank Sentral (CBDC)pada akhirnya dapat menggantikan jaringan kartu tradisional.
Jika itu terjadi, implikasinya bagi bank dapat menjadi signifikan dan langsung. Biaya pertukaran serta pendapatan berbasis deposito mungkin akan tertekan, sementara kendali atas data transaksi dan hubungan dengan nasabah dapat beralih ke pemain baru.
Perubahan tersebut akan memaksa bank untuk memikirkan kembali sumber nilai mereka. Alih-alih memperoleh pendapatan terutama dari pemrosesan transaksi, bank mungkin perlu memberikan penekanan yang lebih besar pada layanan yang terdiferensiasi. Layanan tersebut mencakup penyimpanan uang digital, pengamanan aset yang ditokenisasi, serta membantu klien menavigasi ekosistem keuangan digital yang semakin kompleks.
Dalam ekonomi token, kepercayaan dan keahlian mungkin menjadi pembeda kompetitif utama.
Seiring terbentuknya ekonomi token, para pemimpin perbankan mulai memikirkan kembali cara berinvestasi untuk menghadapi masa depan.
Alih-alih memperlakukan tokenisasi sebagai serangkaian proyek percontohan yang terpisah atau contoh penggunaan eksperimental, lembaga-lembaga terkemuka mulai memandangnya sebagai bagian dari infrastruktur inti bank. Transisi tersebut mengubah prioritas investasi.
Alih-alih hanya berfokus pada perlindungan aset statis, bank semakin memandang platform yang memungkinkan modal bergerak lebih efisien—dengan lebih sedikit perpindahan, gesekan yang lebih rendah, dan fleksibilitas yang lebih tinggi. Arsitektur modular yang siap untuk AI menjadi sangat penting dalam lingkungan ini karena dapat membantu bank beradaptasi seiring teknologi dan regulasi terus berkembang.
Pada tahun 2030, kemampuan ini mungkin tidak lagi menjadi pembeda; melainkan menjadi standar yang diharapkan.
Lembaga yang bergerak lebih awal kemungkinan akan berada pada posisi terbaik untuk memimpin evolusi perbankan berikutnya.
Tokenisasi bukan sekadar mendigitalisasi aset. Tokenisasi mendefinisikan ulang cara nilai berpindah melalui sistem keuangan—serta siapa yang pada akhirnya memperoleh nilai tersebut.
Baca Laporan IBV Perbankan dalam Ekonomi Tokenisasi
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