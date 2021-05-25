Bisakah masa depan fintech benar-benar ditemukan dalam kontrak pintar berbasis blockchain?

Saat ini, kontrak pintar tersedia untuk mengoptimalkan banyak proses keuangan dan bisnis. Intinya, mereka adalah protokol yang mengeksekusi sendiri dan menegakkan diri yang diatur oleh syarat dan ketentuan eksplisit.
Pada blockchain, kontrak pintar dapat merampingkan proses kompleks yang melibatkan beberapa perantara dan ini telah menyebabkan mereka menjadi salah satu subjek yang paling populer dan dibicarakan di industri blockchain. Mereka memungkinkan kinerja transaksi yang dapat diandalkan tanpa keterlibatan pihak ketiga.
Kontrak pintar mewakili cara yang sama sekali berbeda untuk mendekati kontrak. Alih-alih dua pihak menandatangani salinan duplikat perjanjian kertas, kontrak pintar memastikan kepatuhan melalui teknologi blockchain. Ini mengurangi biaya dan menyederhanakan proses negosiasi kontrak.
Kontrak pintar bekerja melalui kode yang dapat dieksekusi yang berjalan di atas blockchain untuk memfasilitasi dan menegakkan perjanjian antara pihak yang tidak tepercaya tanpa keterlibatan pihak ketiga yang tepercaya. Kode ini mendefinisikan mekanisme transaksi dan merupakan arbiter terakhir dari persyaratan. Ketentuan kontrak yang dapat dibaca dikompilasi ke dalam kode komputer yang dapat berjalan di jaringan.
Jaringan komputer mengeksekusi tindakan setelah kondisi yang telah ditentukan telah dipenuhi dan diverifikasi. Blockchain kemudian diperbarui ketika transaksi selesai. Setelah transaksi dimasukkan dalam blok, kontrak pintar dimulai dan tidak dapat dibatalkan.
Transaksi antar pihak dalam sistem saat ini terjadi dalam bentuk terpusat, namun, ini melibatkan biaya transaksi yang tinggi dan masalah keamanan. Kontrak pintar menghilangkan kebutuhan akan perantara dan penegakan kontrak.
Kontrak pintar dapat membawa transformasi radikal ke industri seperti keuangan, real estat, rantai pasokan ritel, telekomunikasi atau manufaktur dengan mengubah cara bisnis dan perdagangan internasional dilaksanakan. Mereka meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengaturan komersial dilakukan dan memfasilitasi transparansi transaksional yang lengkap. Manfaat lainnya termasuk peningkatan keamanan karena semua tindakan dicatat.
Dengan blockchain, tujuan kontrak pintar adalah untuk melaksanakan serangkaian instruksi yang pada akhirnya menyederhanakan bisnis dan perdagangan antara pihak-pihak anonim. Blockchain adalah database terdistribusi yang mencatat semua transaksi yang pernah terjadi dalam jaringan. Dengan mengurangi formalitas dan biaya yang terkait dengan metode tradisional, kontrak pintar telah menjadi teknologi dasar dalam blockchain dan elemen kunci dari jaringan Ethereum.
Ethereum adalah platform blockchain paling umum yang digunakan untuk pengkodean dan melanjutkan kontrak pintar karena bahasanya mendukung fitur Turing-yang memfasilitasi pembuatan kontrak yang lebih maju dan disesuaikan. Platform sumber terbuka ini memiliki salah satu jaringan pengembang terbesar yang tersedia. Namun, ada sejumlah platform berbeda lainnya yang memberikan hasil serupa seperti Aeternity, Cardano atau Qtum.
Blockchain adalah lingkungan yang sempurna untuk kontrak pintar karena data tidak akan pernah hilang, dimodifikasi atau dihapus. Lebih jauh lagi, Gartner memprediksi bahwa organisasi yang menggunakan smart contract blockchain - baik yang dipaksakan secara eksternal maupun yang diadopsi secara sukarela - dapat meningkatkan kualitas data secara keseluruhan hingga 50%.%.
Kontrak pintar dapat dibundel ke dalam aplikasi terdesentralisasi dalam keuangan terdesentralisasi (DeFi) untuk menjalankan fungsi yang lebih kompleks. Validitas kontrak pintar dalam teknologi finansial (FinTech) menjadi semakin jelas. Bentuk perjanjian baru ini meningkatkan akurasi dan verifikasi transaksi di seluruh dunia dengan menggabungkan dua konsep sederhana menjadi satu ide yang kuat.
Penggunaan kontrak pintar yang paling luas tetap ada di industri keuangan karena mereka memecahkan masalah kepercayaan dalam transaksi bersyarat. Pemrosesan pembayaran, kliring/penyelesaian instrumen keuangan, pembiayaan perdagangan, serta teknologi regulasi, semuanya mendapat manfaat besar dari kontrak pintar.
Dengan adanya raksasa fintech seperti PayPal yang telah memanfaatkan mata uang kripto, kita mungkin akan melihat perusahaan-perusahaan keuangan digital bertransformasi menjadi sesuatu yang baru. Ini dapat membuat investasi yang berpotensi cerdas untuk dipertimbangkan karena kita mungkin menyaksikan generasi baru keuangan terungkap. Dilaporkan bahwa PayPal berencana untuk meluncurkan 'Super aplikasi' kripto, yang bereksperimen dengan kontrak pintar dan menguji blockchain untuk membantu meningkatkan pembayaran dan transaksi lainnya.
Tanpa mengorbankan kredibilitas, kontrak pintar menawarkan transparansi dalam FinTech. Dengan mendesentralisasi verifikasi persyaratan kontrak, mitra kontrak lebih bertanggung jawab satu sama lain.
Dengan meningkatnya transparansi, platform seperti WeBull atau Robinhood mendominasi lanskap FinTech dengan menawarkan akses ke investasi yang tampaknya tidak dapat diakses sebelumnya. Namun, mengingat bencana Robinhood, investor retail memilih platform alternatif yang menawarkan fitur serupa. Misalnya, Freedom Holding Corp (FRHC) yang terdaftar di Nasdaq memiliki platform yang memungkinkan investor retail untuk membeli saham dan berpartisipasi dalam IPO tertentu — meskipun pada ambang keuangan setidaknya $2.000 ketika menyangkut IPO. Beberapa investor retail beralih ke platform yang lebih tradisional seperti TD Ameritrade, E* TRADE dan Fidelity. Semua ini menawarkan fitur yang mirip dengan Robinhood atau WeBull — hanya dengan perbedaan kecil dan USP.
Kontrak pintar secara otomatis mengeksekusi transaksi mengikuti aturan yang telah ditentukan sehingga transaksi dienkripsi dan disimpan di buku besar terdistribusi yang dimaksudkan untuk tidak dapat diubah.
Ini memiliki potensi yang jelas untuk membuat ulang dunia kontrak keuangan. Individu dapat yakin mengetahui bahwa informasi belum diubah untuk keuntungan pribadi.
Catatan transaksi blockchain dienkripsi sehingga fitur keamanan dapat diintegrasikan ke dalam kontrak pintar untuk secara otomatis menghasilkan cadangan dan duplikat jika terjadi kerusakan, kehilangan data ke yang asli atau peretasan. Karena setiap catatan individu terhubung ke catatan sebelumnya pada buku besar terdistribusi, seluruh rantai perlu diubah untuk mengubah satu catatan.
Ada juga tingkat kepastian yang terlibat karena kontrak pintar dieksekusi secara otomatis sehingga tidak perlu menghabiskan waktu memproses dokumen atau memperbaiki kesalahan yang ditulis secara manual dalam dokumen. Kontrak pintar dapat dieksekusi dalam hitungan menit, dengan biaya yang lebih kecil.
Mengotomatiskan aliran aset digital dan pembayaran dapat mendorong produk dan model bisnis baru dalam FinTech. Kontrak pintar blockchain mengurangi biaya pemantauan dan penegakan hukum, yang berarti bahwa lembaga keuangan tidak perlu terlalu bergantung pada infrastruktur pasar keuangan pasca-perdagangan.
Secara keseluruhan, kontrak pintar blockchain tentu memiliki kekuatan untuk mengubah cara perjanjian dibuat di berbagai industri, terutama dalam FinTech. Namun, hal ini akan memakan waktu dan membutuhkan lebih banyak pengembangan sebelum mencapai pendekatan utama.
