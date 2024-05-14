Titik awal: 3 pemimpin IBM menawarkan panduan kepada chief AI officer yang baru diangkat

Untuk mendorong efisiensi dan inovasi serta untuk membangun kepercayaan, semua CAIO harus mulai dengan menerapkan program tata kelola AI untuk membantu mengatasi masalah etika, sosial, dan teknis yang penting untuk melakukan pengembangan dan penerapan AI yang dapat dipercaya.

Dalam 90 hari pertama, mulailah dengan melakukan penilaian kematangan organisasi menurut kondisi dasar agensi Anda. Tinjau kerangka kerja dan alat penilaian sehingga Anda memiliki indikasi yang jelas tentang kekuatan dan kelemahan apa pun yang akan memengaruhi kemampuan Anda untuk menerapkan alat AI dan membantu mengatasi risiko terkait. Proses ini dapat membantu Anda mengidentifikasi masalah atau peluang yang dapat diatasi oleh solusi AI.

Di luar persyaratan teknis, Anda juga perlu mendokumentasikan dan mengartikulasikan etika dan nilai-nilai di seluruh agensi mengenai pembuatan dan penggunaan AI, yang akan mendasari keputusan Anda tentang risiko. Pedoman ini harus membahas masalah-masalah seperti privasi data, bias, transparansi, akuntabilitas, dan keamanan.

IBM telah mengembangkan prinsip-prinsip kepercayaan dan transparansi serta buku pedoman "Ethics by Design" yang dapat membantu Anda dan tim Anda untuk menjalankan prinsip-prinsip tersebut. Sebagai bagian dari proses ini, tetapkan mekanisme akuntabilitas dan pengawasan untuk memastikan bahwa sistem AI digunakan secara bertanggung jawab dan etis. Tindakan ini termasuk menetapkan definisi akuntabilitas dan pengawasan yang jelas, serta proses pemantauan dan audit untuk memastikan kepatuhan terhadap pedoman etika.

Selanjutnya, Anda harus mulai menyesuaikan struktur tata kelola agensi Anda yang ada untuk mendukung AI. Kualitas AI membutuhkan data berkualitas. Banyak program dan praktik yang ada—seperti manajemen risiko pihak ketiga, pengadaan, arsitektur perusahaan, hukum, privasi, dan keamanan informasi—sudah akan tumpang tindih untuk menghasilkan efisiensi dan memanfaatkan kemampuan penuh tim agensi Anda.

Batas waktu 1 Desember 2024 untuk memasukkan praktik manajemen risiko minimum ke AI yang berdampak pada keselamatan dan berdampak pada hak akan datang lebih cepat dari yang Anda pikirkan. Jika tidak terlaksana, berhentilah menggunakan AI sampai kepatuhan tercapai. Dalam 90 hari pertama Anda bekerja, manfaatkan alat otomatis untuk merampingkan proses dan beralih ke mitra tepercaya, seperti IBM, untuk membantu menerapkan strategi yang Anda perlukan untuk membuat solusi AI yang bertanggung jawab.