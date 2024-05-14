Titik awal: 3 pemimpin IBM menawarkan panduan kepada chief AI officer yang baru diangkat

Jumlah chief artificial intelligence officer (CAIO) meningkat hampir tiga kali lipat dalam 5 tahun terakhir, menurut LinkedIn. Perusahaan di seluruh industri menyadari perlunya mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI) ke dalam strategi inti mereka dari atas agar tidak tertinggal. Para pemimpin AI ini bertanggung jawab untuk mengembangkan cetak biru untuk adopsi dan pengawasan AI, baik di perusahaan maupun pemerintah federal.
Menyusul perintah eksekutif baru-baru ini oleh pemerintahan Biden dan peningkatan pesat dalam adopsi AI di seluruh sektor, Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) merilis memo tentang bagaimana lembaga federal dapat memanfaatkan peluang AI sambil mengelola risikonya.
Banyak lembaga federal yang menunjuk CAIO untuk mengawasi penggunaan AI dalam domain mereka, mendukung inovasi AI yang bertanggung jawab, dan mengatasi risiko yang terkait dengan AI, termasuk AI generatif (gen AI), dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap warga negara. Tetapi, bagaimana CAIO ini menyeimbangkan langkah-langkah regulasi dan inovasi? Bagaimana mereka akan menumbuhkan kepercayaan?
Tiga pemimpin IBM memberikan insight tentang peluang dan tantangan signifikan yang dihadapi oleh CAIO baru dalam 90 hari pertama mereka:
90 hari pertama sebagai chief AI officer akan intens dan cepat berlalu, tetapi Anda tetap harus memperlambat dan tidak mengambil jalan pintas. Pertimbangkan keselamatan, inklusivitas, kepercayaan, dan tata kelola sejak awal, bukan mempertimbangkannya di akhir. Tetapi jangan biarkan kehati-hatian dan perspektif penting dari agen perubahan sosial internal Anda memadamkan optimisme pakar teknologi internal Anda. Ingatlah bahwa hanya karena saat ini ada AI, agensi Anda tidak dibebaskan dari tanggung jawabnya yang ada kepada orang-orang. Pertimbangkan yang paling rentan di antara kita, ketika menentukan masalah, memahami data, dan mengevaluasi solusinya.
Jangan takut untuk memaknai ulang keadilan dari sekadar membagi sumber daya yang terbatas secara adil, menjadi mencari tahu bagaimana Anda dapat memenuhi kebutuhan pihak yang paling membutuhkan. Jangan takut untuk memaknai ulang akuntabilitas dari sekadar menyesuaikan diri dengan peraturan, menjadi mengelola teknologi. Jangan takut untuk memaknai ulang transparansi dari sekadar membuat dokumentasi setelah pilihan dibuat, menjadi meminta masukan publik sebelum pilihan dibuat.
Sama seperti perencanaan kota, AI adalah infrastruktur. Pilihan yang dibuat sekarang dapat memengaruhi beberapa generasi di masa depan. Gunakan prinsip generasi ketujuh sebagai panduan, tetapi jangan menyerah pada argumen risiko eksistensial jangka panjang dengan mengorbankan bahaya yang jelas dan nyata. Perhatikan bahaya yang kita temui selama beberapa tahun melalui machine learning tradisional, dan juga bahaya baru dan yang makin kuat yang kita lihat melalui model dasar. Pilih model yang lebih kecil dengan biaya dan perilaku yang dapat diatur. Lakukan uji coba dan inovasi dengan portofolio proyek; gunakan kembali dan perkuat solusi untuk pola umum yang muncul; dan baru kemudian sediakan dalam skala besar melalui pendekatan platform multi-model.
Untuk mendorong efisiensi dan inovasi serta untuk membangun kepercayaan, semua CAIO harus mulai dengan menerapkan program tata kelola AI untuk membantu mengatasi masalah etika, sosial, dan teknis yang penting untuk melakukan pengembangan dan penerapan AI yang dapat dipercaya.
Dalam 90 hari pertama, mulailah dengan melakukan penilaian kematangan organisasi menurut kondisi dasar agensi Anda. Tinjau kerangka kerja dan alat penilaian sehingga Anda memiliki indikasi yang jelas tentang kekuatan dan kelemahan apa pun yang akan memengaruhi kemampuan Anda untuk menerapkan alat AI dan membantu mengatasi risiko terkait. Proses ini dapat membantu Anda mengidentifikasi masalah atau peluang yang dapat diatasi oleh solusi AI.
Di luar persyaratan teknis, Anda juga perlu mendokumentasikan dan mengartikulasikan etika dan nilai-nilai di seluruh agensi mengenai pembuatan dan penggunaan AI, yang akan mendasari keputusan Anda tentang risiko. Pedoman ini harus membahas masalah-masalah seperti privasi data, bias, transparansi, akuntabilitas, dan keamanan.
IBM telah mengembangkan prinsip-prinsip kepercayaan dan transparansi serta buku pedoman "Ethics by Design" yang dapat membantu Anda dan tim Anda untuk menjalankan prinsip-prinsip tersebut. Sebagai bagian dari proses ini, tetapkan mekanisme akuntabilitas dan pengawasan untuk memastikan bahwa sistem AI digunakan secara bertanggung jawab dan etis. Tindakan ini termasuk menetapkan definisi akuntabilitas dan pengawasan yang jelas, serta proses pemantauan dan audit untuk memastikan kepatuhan terhadap pedoman etika.
Selanjutnya, Anda harus mulai menyesuaikan struktur tata kelola agensi Anda yang ada untuk mendukung AI. Kualitas AI membutuhkan data berkualitas. Banyak program dan praktik yang ada—seperti manajemen risiko pihak ketiga, pengadaan, arsitektur perusahaan, hukum, privasi, dan keamanan informasi—sudah akan tumpang tindih untuk menghasilkan efisiensi dan memanfaatkan kemampuan penuh tim agensi Anda.
Batas waktu 1 Desember 2024 untuk memasukkan praktik manajemen risiko minimum ke AI yang berdampak pada keselamatan dan berdampak pada hak akan datang lebih cepat dari yang Anda pikirkan. Jika tidak terlaksana, berhentilah menggunakan AI sampai kepatuhan tercapai. Dalam 90 hari pertama Anda bekerja, manfaatkan alat otomatis untuk merampingkan proses dan beralih ke mitra tepercaya, seperti IBM, untuk membantu menerapkan strategi yang Anda perlukan untuk membuat solusi AI yang bertanggung jawab.
Selama lebih dari satu dekade, IBM telah bekerja dengan lembaga federal AS untuk membantu mereka mengembangkan AI. Teknologi ini telah memungkinkan kemajuan penting bagi banyak lembaga federal dalam efisiensi operasional, produktivitas, dan pengambilan keputusan. Misalnya, AI telah membantu Internal Revenue Service (IRS) mempercepat pemrosesan pelaporan pajak secara manual (dan pengiriman pengembalian pajak kepada warga negara), Departemen Urusan Veteran (VA) mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk memproses klaim veteran, dan Komando Angkatan Laut merencanakan dan menyeimbangkan pasokan makanan dengan lebih baik sambil juga mengurangi risiko rantai pasokan terkait.
IBM juga telah lama mengakui potensi risiko adopsi AI, dan menganjurkan tata kelola yang kuat dan untuk AI yang transparan, dapat dijelaskan, kuat, adil, dan aman. Untuk membantu mengurangi risiko, menyederhanakan implementasi, dan memanfaatkan peluang, semua CAIO yang baru ditunjuk harus menetapkan pendekatan data di seluruh perusahaan dan kerangka kerja untuk adopsi AI. Aksesibilitas data, volume data, dan kompleksitas data adalah semua area yang harus dipahami dan ditangani. 'Untuk seluruh perusahaan' berarti bahwa pengembangan dan penerapan AI serta tata kelola data diterapkan melampaui silo organisasi agensi tradisional. Libatkan pemangku kepentingan dari seluruh agensi Anda, serta mitra industri mana pun. Ukur hasil Anda dan pelajari saat Anda melakukannya—baik dari upaya agensi Anda dan rekan-rekan Anda di seluruh pemerintahan.
Dan akhirnya, pepatah lama 'mulailah dengan tujuan yang jelas' memang selalu benar. IBM menyarankan agar para CAIO mendorong untuk mengikuti pendekatan berbasis contoh penggunaan terhadap AI—yang berarti mengidentifikasi hasil dan pengalaman yang ditargetkan yang ingin Anda ciptakan dan mendukung teknologi AI tertentu yang akan Anda gunakan (AI generatif, AI tradisional, dll.).
Kepemimpinan publik dapat mengatur gaya adopsi AI di semua sektor. Penciptaan posisi CAIO memainkan peran penting dalam masa depan AI, memungkinkan pemerintah kita untuk membuat model pendekatan yang bertanggung jawab terhadap adopsi AI di seluruh bisnis, pemerintah, dan industri.
IBM telah mengembangkan alat dan strategi untuk membantu agensi mengadopsi AI secara efisien dan bertanggung jawab di berbagai lingkungan. Kami siap mendukung CAIO baru ini saat mereka mulai membangun implementasi AI yang bertanggung jawab di dalam agensi mereka.
