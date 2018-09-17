Membangun tim AI Anda: Peran yang dibutuhkan perusahaan Anda

Kecerdasan buatan (AI) bukan hanya tentang kerangka kerja, sumber data, dan pipeline — ini juga tentang manusia. Perusahaan yang memulai perjalanan AI memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk sukses ketika mereka memiliki dukungan kepemimpinan eksekutif dan bakat yang tepat dalam peran AI utama.
Anda tahu bisnis Anda dengan baik dan berada dalam posisi untuk membuat pilihan yang tepat untuk perusahaan Anda. Untuk membantu Anda berpikir tentang perjalanan AI Anda, berikut adalah saran dari IBM® tentang siapa yang harus ada di tim AI Anda. Pengalaman kami menunjukkan bahwa peran khusus ini harus diisi untuk mendapatkan dukungan pada proyek dan menciptakan solusi yang sukses.
Perusahaan yang telah berhasil menerapkan AI memiliki dukungan kepemimpinan eksekutif yang kuat untuk teknologi baru. Sponsor C-suite dapat mengambil peran aktif untuk memastikan bahwa proyek AI selaras dengan strategi perusahaan Anda. Sponsor eksekutif bertanggung jawab untuk mendapatkan dana startup dan dapat bermitra dengan penyedia solusi Anda untuk bertindak sebagai direktur proyek.
Terkadang disebut sebagai arsitek solusi kognitif, orang dalam peran ini bertanggung jawab untuk mengoperasionalkan seluruh rangkaian model pembelajaran mesin dan pembelajaran mendalam dalam kerangka kerja dan sistem TI yang ada. Seperti ilmuwan data, arsitek sistem memiliki pengetahuan yang kuat tentang model-model ini dan aplikasi, tetapi dengan fokus yang lebih berorientasi pada sistem. Selain itu, mereka perlu memahami bisnis perusahaan Anda dari perspektif operasional.
Nilai output model machine learning sangat tergantung pada kualitas, kedalaman dan luasnya data. Memastikan kualitas data berarti peran insinyur data sangat penting untuk kesuksesan AI Anda. Insinyur data bertanggung jawab untuk mendefinisikan dan menerapkan integrasi data ke dalam arsitektur AI secara keseluruhan. Mengingat kompleksitas peran ini, pendekatan tim direkomendasikan. Keterampilan termasuk pengalaman dengan platform data termasuk database SQL dan NoSQL.
Pada intinya, ilmu data difokuskan pada Jelajahi data untuk mengekstrak informasi dapat ditindaklanjuti untuk membuat keputusan bisnis. Ilmuwan data umumnya memiliki latar belakang teknologi yang luas, dan seringkali mereka memiliki gelar di bidang sains, teknologi, teknik dan matematika (STEM). Pekerjaan ini membutuhkan bakat matematika dan keterampilan pengodean serta kemampuan berpikir penting dan pemecahan masalah.
Pengembangan, jaminan kualitas, dan insinyur operasional—secara kolektif disebut sebagai DevOps—adalah profesional dengan Pengalaman dalam aplikasi dan penerapan. Insinyur DevOps bekerja dengan arsitek, pengembang, insinyur data, dan ilmuwan data untuk memastikan solusi diluncurkan dan dikelola.
Analis bisnis menggunakan hasil dari model ilmu data dan sering bertindak sebagai “penerjemah” antara pengguna bisnis dan tim machine learning. Misalnya, seorang analis bisnis mungkin bekerja dengan tim pemasaran untuk memahami apa yang dibutuhkan tim untuk menargetkan pelanggan, dan kemudian bekerja dengan tim machine learning untuk memandu pekerjaan mereka.
Di banyak perusahaan, peran inti AI ini dapat diisi melalui pendidikan dan pelatihan karyawan yang ada dan perekrutan orang lain sesuai kebutuhan. Karyawan mungkin juga membutuhkan bantuan dalam menggunakan hasil machine learning sebagai bagian dari kegiatan sehari-hari mereka. Pendidikan karyawan dapat dicapai melalui kombinasi kursus tatap muka dan kursus online selain pengalaman langsung. Direkomendasikan untuk membawa ahli berpengalaman untuk bekerja dengan karyawan dalam memberikan kasus penggunaan pertama.
