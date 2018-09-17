Membangun tim AI Anda: Peran yang dibutuhkan perusahaan Anda

Kecerdasan buatan (AI) bukan hanya tentang kerangka kerja, sumber data, dan pipeline — ini juga tentang manusia. Perusahaan yang memulai perjalanan AI memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk sukses ketika mereka memiliki dukungan kepemimpinan eksekutif dan bakat yang tepat dalam peran AI utama.

Anda tahu bisnis Anda dengan baik dan berada dalam posisi untuk membuat pilihan yang tepat untuk perusahaan Anda. Untuk membantu Anda berpikir tentang perjalanan AI Anda, berikut adalah saran dari IBM® tentang siapa yang harus ada di tim AI Anda. Pengalaman kami menunjukkan bahwa peran khusus ini harus diisi untuk mendapatkan dukungan pada proyek dan menciptakan solusi yang sukses.