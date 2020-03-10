Membangun model NLP: Dari yang tidak biasa menjadi kustomisasi

Ketika contoh penggunaan Anda berisi istilah industri tertentu, model yang telah dilatih sebelumnya mungkin hanya memenuhi sebagian dari kebutuhan Anda. Di berbagai industri, beberapa entitas (orang, tempat, acara, dll.) Akan memiliki arti yang berbeda, sehingga model yang tidak biasa mungkin tidak dapat menangkap nuansa ini tergantung pada konteksnya. Misalnya, kata “premium” dapat berarti produk paling mahal dalam suatu rangkaian, atau dapat juga berarti "premi", pembayaran yang dilakukan sebagai ganti polis asuransi. Di Australia, pembayaran asuransi ini disebut sebagai “pertanggungan”.

Model kustom Anda dapat dilatih untuk memahami nuansa, makna, dan hubungan yang mendasari khusus untuk contoh penggunaan dan industri domain Anda. Seperti di atas, Anda dapat mengajarkan model apa arti kata “premium” dalam konteks bisnis Anda. Model-model ini dapat dibangun dengan beberapa cara, dan Anda tidak harus menjadi ilmuwan data atau pengembang perangkat lunak untuk membuatnya. Dengan alat bebas kode, yang perlu Anda bawa hanyalah keahlian dalam bidang tertentu. Seorang pakar materi pelajaran (SME) akan menentukan informasi apa yang penting dalam model, mengunggah dokumen untuk pelatihan, dan kemudian memilih contoh, sering disebut anotasi, dalam dokumen-dokumen tersebut.

Notasi yang Anda buat pada dokumen Anda memberikan sistem dengan contoh-contoh spesifik yang berfungsi sebagai “kebenaran dasar” untuk model. Apakah mendefinisikan entitas tertentu untuk ekstraksi dari dokumen atau hubungan di antara mereka, melalui pelatihan, Anda akan membuat peningkatan yang memastikan efektivitas model.