Tag
Kecerdasan Buatan

Membangun model NLP: Dari yang tidak biasa menjadi kustomisasi

AI ungu 2 Gen AI

Penulis

Sean Sodha

Watson NLU/NLC Product Manager

Erik Didriksen

Head of Product Management

watsonx Orders

Latar Belakang

Dengan bantuan model pemrosesan bahasa alami (NLP) berbasis machine learning, bisnis Anda dapat mempercepat proses, membuat prediksi yang lebih akurat, dan mengungkap insight baru dari data yang ada. Untuk mendapatkan nilai maksimum untuk upaya Anda, penting untuk memilih layanan NLP berbasis machine learning yang tepat untuk contoh penggunaan spesifik Anda. Di IBM, kita sering mendapatkan pertanyaan seperti, “Bagaimana model machine learning tahu cara membaca data saya?” atau “Bagaimana model machine learning tahu apa yang harus dicari?” Jawabannya tergantung pada model mana yang Anda gunakan.

Mari kita bahas dua pendekatan berbeda untuk membangun solusi machine learning dengan NLP: model yang tidak biasa dan model khusus. Ketika Anda perlu mengungkap insight umum dengan cepat, Anda mungkin menginginkan model yang tidak biasa. Jika contoh penggunaan Anda berisi data industri atau domain tertentu, seperti data khusus atau jargon, model khusus sesuai.

Buletin industri

Tren AI terbaru, dipersembahkan oleh para pakar

Dapatkan kurasi insight tentang berita AI yang paling penting dan menarik. Berlangganan buletin Think mingguan. Lihat Pernyataan Privasi IBM.

Terima kasih! Anda telah berlangganan.

Langganan Anda akan dikirimkan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.

Pemodelan dalam NLP

Model siap pakai

Kita sering mendengar bahwa membangun solusi untuk analisis berbasis teks itu rumit dan memakan waktu. Menghabiskan berjam-jam menyortir dokumen, memberi label kata kunci atau sentimen dalam teks, bukanlah penggunaan terbaik dari waktu Anda. Model NLP di luar kotak atau yang telah dilatih sebelumnya mengotomatiskan tugas-tugas tersebut untuk Anda. Model yang tidak biasa memberikan keuntungan luar biasa ketika Anda memiliki waktu terbatas atau tidak memiliki data untuk melatih. Mereka efektif untuk bukti konsep yang cepat dan memiliki ROI yang tinggi, terutama ketika Anda perlu memahami item tingkat yang lebih tinggi seperti categories atau konsep dalam dokumen Anda. Model bawaan sering dilatih pada sumber data tujuan umum dan cenderung tidak disesuaikan dengan satu industri atau domain.

Model khusus

Ketika contoh penggunaan Anda berisi istilah industri tertentu, model yang telah dilatih sebelumnya mungkin hanya memenuhi sebagian dari kebutuhan Anda. Di berbagai industri, beberapa entitas (orang, tempat, acara, dll.) Akan memiliki arti yang berbeda, sehingga model yang tidak biasa mungkin tidak dapat menangkap nuansa ini tergantung pada konteksnya. Misalnya, kata “premium” dapat berarti produk paling mahal dalam suatu rangkaian, atau dapat juga berarti "premi", pembayaran yang dilakukan sebagai ganti polis asuransi. Di Australia, pembayaran asuransi ini disebut sebagai “pertanggungan”.

Model kustom Anda dapat dilatih untuk memahami nuansa, makna, dan hubungan yang mendasari khusus untuk contoh penggunaan dan industri domain Anda. Seperti di atas, Anda dapat mengajarkan model apa arti kata “premium” dalam konteks bisnis Anda. Model-model ini dapat dibangun dengan beberapa cara, dan Anda tidak harus menjadi ilmuwan data atau pengembang perangkat lunak untuk membuatnya. Dengan alat bebas kode, yang perlu Anda bawa hanyalah keahlian dalam bidang tertentu. Seorang pakar materi pelajaran (SME) akan menentukan informasi apa yang penting dalam model, mengunggah dokumen untuk pelatihan, dan kemudian memilih contoh, sering disebut anotasi, dalam dokumen-dokumen tersebut.

Notasi yang Anda buat pada dokumen Anda memberikan sistem dengan contoh-contoh spesifik yang berfungsi sebagai “kebenaran dasar” untuk model. Apakah mendefinisikan entitas tertentu untuk ekstraksi dari dokumen atau hubungan di antara mereka, melalui pelatihan, Anda akan membuat peningkatan yang memastikan efektivitas model.

Mixture of Experts | 12 Desember, episode 85

Decoding AI: Rangkuman Berita Mingguan

Bergabunglah dengan panel insinyur, peneliti, pemimpin produk, dan sosok kelas dunia lainnya selagi mereka mengupas tuntas tentang AI untuk menghadirkan berita dan insight terbaru seputar AI.
Tonton semua episode Mixture of Experts

Kapan Anda harus berinvestasi dalam model khusus?

Saat menggabungkan model NLP yang tidak biasa dengan model NLP khusus, Anda mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Sebaiknya latih model Anda untuk memahami komponen sederhana terlebih dahulu, seperti lokasi atau organisasi. Dengan cara ini, model NLP Anda mencakup bagian-bagian yang penting bagi bisnis Anda, untuk pada akhirnya mendorong keputusan yang lebih cerdas.

Sekarang apa?

Pelajari lebih lanjut tentang perbedaan antara model NLP siap pakai dan model NLP kustom, atau lihat Watson Natural Language Understanding dan Watson Discovery untuk membangun model NLP berbasis machine learning Anda sendiri.
Solusi terkait
IBM watsonx Orchestrate

Rancang asisten dan agen AI yang dapat diskalakan dengan mudah, otomatiskan tugas berulang, dan sederhanakan proses kompleks dengan IBM watsonx Orchestrate.

 Temukan watsonx Orchestrate
Alat dan API pemrosesan bahasa alami

Mempercepat nilai bisnis kecerdasan buatan dengan portofolio pustaka, layanan, dan aplikasi yang kuat dan fleksibel.

 Jelajahi solusi NLP
Konsultasi dan layanan AI

Temukan kembali alur kerja dan operasi yang penting dengan menambahkan AI untuk memaksimalkan pengalaman, pengambilan keputusan secara real-time, dan nilai bisnis.

 Jelajahi layanan AI
Ambil langkah selanjutnya

Rancang asisten dan agen AI yang dapat diskalakan dengan mudah, otomatiskan tugas berulang, dan sederhanakan proses kompleks dengan IBM watsonx Orchestrate.

 Temukan watsonx Orchestrate Jelajahi solusi NLP