Membangun model NLP: Dari yang tidak biasa menjadi kustomisasi

Dengan bantuan model pemrosesan bahasa alami (NLP) berbasis machine learning, bisnis Anda dapat mempercepat proses, membuat prediksi yang lebih akurat, dan mengungkap insight baru dari data yang ada. Untuk mendapatkan nilai maksimum untuk upaya Anda, penting untuk memilih layanan NLP berbasis machine learning yang tepat untuk contoh penggunaan spesifik Anda. Di IBM, kita sering mendapatkan pertanyaan seperti, “Bagaimana model machine learning tahu cara membaca data saya?” atau “Bagaimana model machine learning tahu apa yang harus dicari?” Jawabannya tergantung pada model mana yang Anda gunakan.
Mari kita bahas dua pendekatan berbeda untuk membangun solusi machine learning dengan NLP: model yang tidak biasa dan model khusus. Ketika Anda perlu mengungkap insight umum dengan cepat, Anda mungkin menginginkan model yang tidak biasa. Jika contoh penggunaan Anda berisi data industri atau domain tertentu, seperti data khusus atau jargon, model khusus sesuai.
Buletin industri
Dapatkan kurasi insight tentang berita AI yang paling penting dan menarik. Berlangganan buletin Think mingguan. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan dikirimkan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
Kita sering mendengar bahwa membangun solusi untuk analisis berbasis teks itu rumit dan memakan waktu. Menghabiskan berjam-jam menyortir dokumen, memberi label kata kunci atau sentimen dalam teks, bukanlah penggunaan terbaik dari waktu Anda. Model NLP di luar kotak atau yang telah dilatih sebelumnya mengotomatiskan tugas-tugas tersebut untuk Anda. Model yang tidak biasa memberikan keuntungan luar biasa ketika Anda memiliki waktu terbatas atau tidak memiliki data untuk melatih. Mereka efektif untuk bukti konsep yang cepat dan memiliki ROI yang tinggi, terutama ketika Anda perlu memahami item tingkat yang lebih tinggi seperti categories atau konsep dalam dokumen Anda. Model bawaan sering dilatih pada sumber data tujuan umum dan cenderung tidak disesuaikan dengan satu industri atau domain.
Ketika contoh penggunaan Anda berisi istilah industri tertentu, model yang telah dilatih sebelumnya mungkin hanya memenuhi sebagian dari kebutuhan Anda. Di berbagai industri, beberapa entitas (orang, tempat, acara, dll.) Akan memiliki arti yang berbeda, sehingga model yang tidak biasa mungkin tidak dapat menangkap nuansa ini tergantung pada konteksnya. Misalnya, kata “premium” dapat berarti produk paling mahal dalam suatu rangkaian, atau dapat juga berarti "premi", pembayaran yang dilakukan sebagai ganti polis asuransi. Di Australia, pembayaran asuransi ini disebut sebagai “pertanggungan”.
Model kustom Anda dapat dilatih untuk memahami nuansa, makna, dan hubungan yang mendasari khusus untuk contoh penggunaan dan industri domain Anda. Seperti di atas, Anda dapat mengajarkan model apa arti kata “premium” dalam konteks bisnis Anda. Model-model ini dapat dibangun dengan beberapa cara, dan Anda tidak harus menjadi ilmuwan data atau pengembang perangkat lunak untuk membuatnya. Dengan alat bebas kode, yang perlu Anda bawa hanyalah keahlian dalam bidang tertentu. Seorang pakar materi pelajaran (SME) akan menentukan informasi apa yang penting dalam model, mengunggah dokumen untuk pelatihan, dan kemudian memilih contoh, sering disebut anotasi, dalam dokumen-dokumen tersebut.
Notasi yang Anda buat pada dokumen Anda memberikan sistem dengan contoh-contoh spesifik yang berfungsi sebagai “kebenaran dasar” untuk model. Apakah mendefinisikan entitas tertentu untuk ekstraksi dari dokumen atau hubungan di antara mereka, melalui pelatihan, Anda akan membuat peningkatan yang memastikan efektivitas model.
Saat menggabungkan model NLP yang tidak biasa dengan model NLP khusus, Anda mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Sebaiknya latih model Anda untuk memahami komponen sederhana terlebih dahulu, seperti lokasi atau organisasi. Dengan cara ini, model NLP Anda mencakup bagian-bagian yang penting bagi bisnis Anda, untuk pada akhirnya mendorong keputusan yang lebih cerdas.
Pelajari lebih lanjut tentang perbedaan antara model NLP siap pakai dan model NLP kustom, atau lihat Watson Natural Language Understanding dan Watson Discovery untuk membangun model NLP berbasis machine learning Anda sendiri.
IBM Granite adalah rangkaian model AI kami yang terbuka, berkinerja, dan tepercaya, yang dirancang untuk bisnis dan dioptimalkan untuk menskalakan aplikasi AI Anda. Jelajahi opsi bahasa, kode, deret waktu, dan batasan.
Temukan bagaimana pemrosesan bahasa alami dapat membantu Anda berkomunikasi lebih alami dengan komputer.
Kami menyurvei 2.000 organisasi tentang inisiatif AI mereka untuk mengetahui apa yang berhasil, apa yang tidak, dan cara Anda untuk maju.
Jelajahi situs web IBM Developer untuk mengakses blog, artikel, buletin, dan mempelajari lebih lanjut tentang AI yang dapat disematkan IBM.
Rancang asisten dan agen AI yang dapat diskalakan dengan mudah, otomatiskan tugas berulang, dan sederhanakan proses kompleks dengan IBM watsonx Orchestrate.
Mempercepat nilai bisnis kecerdasan buatan dengan portofolio pustaka, layanan, dan aplikasi yang kuat dan fleksibel.
Temukan kembali alur kerja dan operasi yang penting dengan menambahkan AI untuk memaksimalkan pengalaman, pengambilan keputusan secara real-time, dan nilai bisnis.
Rancang asisten dan agen AI yang dapat diskalakan dengan mudah, otomatiskan tugas berulang, dan sederhanakan proses kompleks dengan IBM watsonx Orchestrate.