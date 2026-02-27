Otomatisasi perusahaan telah berkembang dalam gelombang. Pertama, muncul sistem deterministik: skrip, bot otomatisasi proses robotik (RPA), dan mesin alur kerja. Dapat diprediksi, dapat diulang, dan didorong oleh kebijakan. Mereka menjalankan jalur yang telah ditentukan dan menegakkan business rules dengan presisi.



Tetapi sistem deterministik memiliki batasan. Sistem ini rapuh dengan desain. Bot RPA yang bergantung pada tata letak layar tertentu rusak saat UI berubah. Alur kerja yang menerima input terhenti yang tidak terduga. Jika suatu kondisi tidak didefinisikan secara eksplisit, sistem tidak dapat melanjutkan. Otomatisasi deterministik bekerja paling baik di lingkungan yang terstruktur dan stabil. Hal ini bergulat dengan ambiguitas, berbagai kasus khusus, dan perubahan.



Kemudian, muncul AI prediktif: model AI yang dilatih pada data terstruktur untuk mengklasifikasikan dan memperkirakan hasil. Sekarang kita memasuki era AI agen: sistem yang bernalar, merencanakan, menggunakan alat, dan beradaptasi secara dinamis dengan tugas-tugas yang ambigu.



Sistem agen memperkenalkan sesuatu yang baru: kemampuan untuk menafsirkan maksud, mensintesis konteks, memutuskan tindakan terbaik berikutnya dan berinteraksi dengan beberapa alat secara mandiri. Sistem ini dapat menangani kasus tepi dan input yang berkembang dengan cara yang tidak pernah bisa dilakukan oleh alur kerja statis. Tetapi dengan kekuatan itu muncul variabilitas. Sistem deterministik menghasilkan output yang sama untuk input yang sama. Sistem agen beroperasi secara probabilistik dan mungkin beradaptasi di tengah aliran. Fleksibilitas itulah yang membuat mereka kuat—dan apa yang membuat perusahaan berhati-hati.

