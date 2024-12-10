Dengan meninjau riset, terlihat jelas bahwa organisasi memahami pentingnya ketahanan iklim. Tetapi mereka masih kesulitan untuk mengambil tindakan. Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan adalah berinvestasi dalam alat dan aplikasi yang didukung AI dan berbasis data seperti yang telah disebutkan. dsm-firmenich Animal Nutrition & Health, perusahaan nutrisi kesehatan asal Eropa, telah melakukannya. Mereka menggunakan IBM® Environmental Intelligence untuk memperkirakan kontaminasi mikotoksin pada tanaman, menghemat jutaan euro bagi industri pertanian setiap tahun. Data yang sama yang digunakan untuk memperkirakan dan mencegah pertumbuhan jamur berbahaya juga dapat dimanfaatkan untuk memperkirakan dan mempersiapkan peristiwa cuaca ekstrem seperti kekeringan dan banjir. Teknologi semacam ini dirancang untuk menyediakan data cuaca, iklim, dan operasional yang mudah diakses sehingga pengguna dapat lebih siap menghadapi keadaan darurat seperti badai atau banjir bandang, serta mengelola berbagai risiko dan biaya yang menyertainya.

Pada akhirnya, organisasi dapat berinvestasi dalam alat yang tepat dan memanfaatkan insight utama untuk membangun operasi yang lebih tangguh terhadap iklim serta menangani masalah keberlanjutan ini secara langsung.

Unduh laporan Keadaan Kesiapan Keberlanjutan di sini.

Pelajari selengkapnya tentang IBM® Environmental Intelligence.