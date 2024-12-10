Saat bisnis bersiap menghadapi tahun baru, mereka tidak bisa mengabaikan pembelajaran penting dari 2024: ketahanan iklim dan kesuksesan bisnis saling berkaitan. Di Amerika Serikat, bencana cuaca menelan biaya sekitar USD 150 miliar per tahun dan dampak perubahan iklim diperkirakan akan menambah beban tersebut. Biaya tak terduga ini sudah memengaruhi cara organisasi beroperasi. Bisnis yang paling sukses adalah mereka yang merencanakan jauh ke depan.
Dari memastikan mereka mengumpulkan data operasional yang tepat hingga berinvestasi dalam teknologi yang dapat membantu memperkirakan pola cuaca, ada banyak cara bagi bisnis untuk mengambil langkah selanjutnya menuju ketahanan iklim.
Laporan Kesiapan Keberlanjutan IBM 2024 mengkaji tanggapan lebih dari 2.790 pemimpin bisnis di 9 negara dan 15 industri, menjelaskan bagaimana organisasi bersiap menghadapi berbagai isu keberlanjutan. Para responden mengidentifikasi ketahanan iklim sebagai “masalah keberlanjutan yang paling penting.”
Responden disajikan dengan lebih dari 30 pertanyaan survei berkorelasi dengan risiko iklim dan tanggung jawab perusahaan, dan mencakup masalah strategis, keuangan, regulasi, dan kepatuhan. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar organisasi menyadari pentingnya mitigasi risiko iklim untuk melindungi aset dan meningkatkan operasi.
Di IBM®, kami memiliki pandangan jelas tentang bagaimana bisnis dapat dan harus mengejar pekerjaan penting ini. Misalnya, produsen dapat menggunakan data cuaca historis dan AI untuk memprediksi gangguan pada rantai pasokan mereka. Organisasi pertanian juga dapat memanfaatkan alat yang sama untuk memperkirakan kekeringan, penyakit, dan tantangan iklim lainnya.
Meskipun para pemimpin bisnis mengakui pentingnya membangun operasi yang tangguh terhadap iklim, ambisi mereka belum sejalan dengan tindakan. Menurut laporan IBM®, hanya 50% pemimpin yang disurvei merasa siap menghadapi risiko iklim yang semakin mengganggu. Para eksekutif c-suite lebih optimis dibandingkan wakil presiden dan direktur mereka: 67% eksekutif teratas yang disurvei menilai upaya ketahanan iklim mereka proaktif, sedangkan hanya 56% pengambil keputusan tingkat bawah yang merasa demikian.
Dengan meninjau riset, terlihat jelas bahwa organisasi memahami pentingnya ketahanan iklim. Tetapi mereka masih kesulitan untuk mengambil tindakan. Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan adalah berinvestasi dalam alat dan aplikasi yang didukung AI dan berbasis data seperti yang telah disebutkan. dsm-firmenich Animal Nutrition & Health, perusahaan nutrisi kesehatan asal Eropa, telah melakukannya. Mereka menggunakan IBM® Environmental Intelligence untuk memperkirakan kontaminasi mikotoksin pada tanaman, menghemat jutaan euro bagi industri pertanian setiap tahun. Data yang sama yang digunakan untuk memperkirakan dan mencegah pertumbuhan jamur berbahaya juga dapat dimanfaatkan untuk memperkirakan dan mempersiapkan peristiwa cuaca ekstrem seperti kekeringan dan banjir. Teknologi semacam ini dirancang untuk menyediakan data cuaca, iklim, dan operasional yang mudah diakses sehingga pengguna dapat lebih siap menghadapi keadaan darurat seperti badai atau banjir bandang, serta mengelola berbagai risiko dan biaya yang menyertainya.
Pada akhirnya, organisasi dapat berinvestasi dalam alat yang tepat dan memanfaatkan insight utama untuk membangun operasi yang lebih tangguh terhadap iklim serta menangani masalah keberlanjutan ini secara langsung.
