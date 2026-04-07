Membangun tumpukan teknologi penjualan yang didukung AI

Tim penjualan modern menghadapi sejumlah tantangan: Volume interaksi pelanggan yang tinggi, data pelanggan berukuran besar yang tersebar di berbagai platform, peningkatan permintaan untuk personalisasi. Dan, tentu saja, tekanan yang ada di mana-mana hadir dengan klien dan menyelesaikan lebih banyak penjualan.

Tetapi seperti yang ditunjukkan Morgan Ingram, pendiri dan CEO AMP Creative baru-baru ini di podcast AI in Action IBM, waktu penjualan aktif saat ini untuk sebagian besar perwakilan penjualan hanya sekitar 27%. “Sebagian besar hal yang mereka lakukan adalah administrasi,” katanya. “Jadi, ibaratnya Anda merekrut seseorang untuk melakukan penjualan, tetapi kemudian mereka tidak menjual.”

Untuk mengubah dinamika ini, makin banyak pemimpin penjualan telah mengadopsi inisiatif AI dan otomatisasi skala besar—investasi yang kemungkinan akan membuahkan hasil, mengingat laporan McKinsey bahwa penjualan tetap menjadi salah satu area yang paling dapat diandalkan di mana bisnis meningkatkan pendapatan sebagai hasil langsung dari AI.