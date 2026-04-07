Membangun tumpukan teknologi penjualan yang didukung AI

Tim penjualan modern menghadapi sejumlah tantangan: Volume interaksi pelanggan yang tinggi, data pelanggan berukuran besar yang tersebar di berbagai platform, peningkatan permintaan untuk personalisasi. Dan, tentu saja, tekanan yang ada di mana-mana hadir dengan klien dan menyelesaikan lebih banyak penjualan.
Tetapi seperti yang ditunjukkan Morgan Ingram, pendiri dan CEO AMP Creative baru-baru ini di podcast AI in Action IBM, waktu penjualan aktif saat ini untuk sebagian besar perwakilan penjualan hanya sekitar 27%. “Sebagian besar hal yang mereka lakukan adalah administrasi,” katanya. “Jadi, ibaratnya Anda merekrut seseorang untuk melakukan penjualan, tetapi kemudian mereka tidak menjual.”
Untuk mengubah dinamika ini, makin banyak pemimpin penjualan telah mengadopsi inisiatif AI dan otomatisasi skala besar—investasi yang kemungkinan akan membuahkan hasil, mengingat laporan McKinsey bahwa penjualan tetap menjadi salah satu area yang paling dapat diandalkan di mana bisnis meningkatkan pendapatan sebagai hasil langsung dari AI.
Namun seiring dengan menjamurnya perangkat lunak dan aplikasi penjualan, penyebaran teknologi pun makin meluas. Tim pemasaran dan penjualan berjuang untuk menyinkronkan data dan alur kerja di seluruh sistem yang berbeda. Saat ini, portofolio teknologi pada umumnya telah tumbuh menjadi rata-rata sembilan alat—jumlah yang tumbuh dua selama dua tahun terakhir, menurut IBM Institute of Business Value.
Tumpukan teknologi penjualan yang didukung AI yang dirancang dengan cermat tidak sekadar membantu perwakilan penjualan memenuhi kuota mereka. Tumpukan teknologi ini menyederhanakan infrastruktur yang luas menjadi ekosistem yang saling berhubungan, yang mengotomatiskan tugas-tugas berulang, menampilkan kecerdasan yang dapat ditindaklanjuti secara real time, dan membuat perwakilan penjualan fokus untuk melanjutkan proses kesepakatan. Ketika alat-alat yang tepat terhubung dan bekerja secara selaras, peningkatan kinerja akan berlipat ganda di seluruh alur proses.
Poinnya? Tumpukan teknologi penjualan yang didukung AI yang kuat memungkinkan bisnis untuk melepaskan inisiatif AI dari “api penyucian tahap percontohan” dan terus meningkatkan proses dari penjangkauan hingga pencapaian kesepakatan.
Dalam organisasi penjualan, tumpukan teknologi mengacu kepada kumpulan perangkat lunak, platform pemberdayaan, dan alat lain yang terintegrasi yang digunakan organisasi untuk mengelola, mengotomatiskan, dan mengoptimalkan seluruh proses pendapatannya. Tumpukan teknologi penjualan mencakup setiap tahap siklus penjualan, mulai dari mengidentifikasi prospek dan penjangkauan hingga melacak hubungan, manajemen konten, dan perkiraan pendapatan.
Tumpukan terbaik, alih-alih menjadi kumpulan alat yang terpisah-pisah, menciptakan ekosistem yang terhubung di mana data mengalir dengan bebas di antara sistem. Kumpulan alat penjualan yang kohesif dan berbasis data memberikan tampilan terpadu dari alur proses penjualan setiap saat.
Menanamkan AI ke tumpukan teknologi penjualan memungkinkan integrasi teknologi tercanggih yang lebih lancar, terutama karena banyak yang berusaha menyederhanakan infrastruktur pemasaran dan penjualan mereka. Menurut McKinsey, setengah dari semua perusahaan yang berkinerja tinggi dengan AI berniat menggunakan AI untuk mengubah bisnis mereka, dan mayoritas mendesain ulang alur kerja sepenuhnya dalam hal teknologi. Mengingat tingkat adopsi AI yang cepat melalui proses penjualan, memprioritaskan sistem cerdas sangat penting bagi departemen penjualan untuk mewujudkan nilai dalam jangka panjang.
Sistem CRM seperti Salesforce dan Hubspot sering menjadi node pusat dalam tumpukan teknologi penjualan. Sistem tersebut menyimpan informasi kontak pelanggan dan data akun, melacak data interaksi di satu tempat, dan berfungsi sebagai “sumber kebenaran tunggal” bagi tim pendapatan. Beberapa CRM yang ditingkatkan AI saat ini secara proaktif menilai prospek, menandai transaksi berisiko, membuat permintaan, dan menghasilkan perkiraan secara otomatis. Mayoritas CRM ditawarkan sebagai software-as-a-service (SaaS).
Alat pemrosesan prospek dan intelijen membantu perwakilan penjualan melakukan riset dan memprioritaskan akun target. Platform ini membantu menangkap dan menganalisis sinyal niat, baik dari informasi pelanggan bisnis sendiri atau penyedia data pihak ketiga. Menggunakan data firmografi dan teknografi, beberapa alat dapat memperkaya setiap catatan prospek secara otomatis. Makin banyak tim penjualan juga menggunakan AI untuk perolehan prospek dan untuk mengarahkan peluang yang memenuhi syarat ke perwakilan yang tepat.
Platform interaksi penjualan dapat mengatur penjangkauan multi-saluran melalui email, telepon, saluran media sosial seperti LinkedIn, dan SMS. AI dapat mengoptimalkan waktu pengiriman atau menyarankan tindakan terbaik berikutnya. Teknologi ini juga unggul dalam mempersonalisasi pesan dalam skala besar, memastikan tidak ada prospek yang terlewat. Di seluruh tumpukan teknologi penjualan, otomatisasi juga membantu menjadwalkan rapat, memberikan pengingat untuk tindak lanjut, dan menyalin percakapan.
Alat intelijen percakapan menggunakan AI untuk merekam panggilan, transkripsi, dan analisis panggilan penjualan serta rapat—menampilkan sinyal utama seperti risiko atau langkah selanjutnya untuk membantu perwakilan tetap mengetahui setiap tindakan. Beberapa platform intelijen percakapan memberikan rekomendasi pasca-panggilan atau secara otomatis menjadwalkan tindak lanjut berdasarkan rapat. Alat-alat ini juga memberikan visibilitas yang luas ke seluruh alur proses penjualan, menjaga agar semua pemangku kepentingan selalu selaras.
Alat proposal dan manajemen kontrak yang didukung AI menghasilkan proposal yang akurat dan dipersonalisasi dengan harga dinamis dalam hitungan menit. Alat tersebut juga dapat melacak interaksi dengan dokumen dan merampingkan alur kerja kontrak. Karena sering terintegrasi dengan platform lain dalam tumpukan teknologi, teknologi penjualan ini mengurangi hambatan tahap akhir. Teknologi tersebut juga meningkatkan produktivitas dengan mengurangi beban administrasi pada tim penjualan.
Agen AI mengambil tindakan otonom untuk perwakilan penjualan, biasanya berdasarkan tujuan yang diprogram. Agen juga dapat memanggil alat eksternal atau API, menjadikannya aset yang kuat di departemen penjualan. AI agen dapat menarget akun baru sebagai prospek, memesan rapat, memperbarui catatan CRM, atau menjalankan urutan penjangkauan multi-langkah dengan input minimal. Menurut IBM Institute for Business Value, 83% eksekutif mengantisipasi agen AI akan secara mandiri melaksanakan tindakan berdasarkan metrik operasional dan riwayat transaksi.
Asisten AI adalah kopilot interaktif yang dapat disematkan ke dalam alat penjualan. Mereka menjawab pertanyaan, menampilkan konteks kesepakatan yang relevan, dan memberikan pelatihan real-time selama panggilan.
LLM mendukung penyusunan email, ringkasan panggilan, dan asisten berbasis obrolan. Teknologi ini memahami dan menghasilkan bahasa alami dalam skala besar, memungkinkan perwakilan menghasilkan penjangkauan yang dipersonalisasi dalam hitungan detik.
Model ML menganalisis data riwayat transaksi untuk memprediksi hasil masa depan, menandai risiko churn, dan merekomendasikan tindakan terbaik berikutnya. Model tersebut terus meningkat saat mereka menyerap lebih banyak data, membuat perkiraan penjualan makin akurat dari waktu ke waktu.
Mesin NLP mengurai dan menafsirkan teks dan ucapan yang tidak terstruktur. Misalnya, mereka dapat mengekstrak sentimen atau niat dari email dan panggilan. Mesin NLP mendukung alat intelijen percakapan dan membantu departemen penjualan mengumpulkan data tentang interaksi di seluruh alur proses penjualan.
API bertindak sebagai jaringan penghubung di seluruh tumpukan teknologi penjualan. API memungkinkan data mengalir antara CRM, platform interaksi, dan alat intelijen—serta memastikan setiap sistem tetap mutakhir.
RPA menangani tugas-tugas berulang berbasis aturan seperti memperbarui bidang CRM atau mengarahkan prospek. Dikombinasikan dengan AI, RPA memungkinkan alat otomatisasi yang lebih canggih.
Menurut penelitian IBM, tim penjualan mengantisipasi peningkatan Net Promoter Scores (NPS) dari 16% pada 2024 menjadi 51% tahun ini, sebagian besar didorong oleh interaksi dan dukungan yang didukung AI. AI memungkinkan waktu respons yang lebih cepat, jangkauan yang lebih relevan, dan interaksi yang dipersonalisasi. Secara kritis, AI juga mengurangi beban administrasi perwakilan penjualan, memungkinkan mereka untuk membangun kepercayaan dengan pelanggan potensial dan fokus membangun hubungan di lapangan.
Mengotomatiskan entri data manual, tindak lanjut, penjadwalan, dan pencarian prospek membebaskan perwakilan untuk menghabiskan lebih sedikit waktu pada pekerjaan rutin dan meningkatkan produktivitas penjualan. AI dan otomatisasi juga mendorong kemitraan manusia-mesin yang mampu mencapai lebih dari yang bisa dilakukan sendiri. Misalnya, agen AI untuk dukungan penjualan dapat secara mandiri menemukan studi kasus yang relevan dan menyesuaikan presentasi penawaran untuk perwakilan penjualan sebelum memasuki rapat, sehingga menghemat waktu dan memberi mereka riset yang paling relevan.
AI menampilkan pola di ribuan interaksi, memberikan insight yang cepat dan dapat ditindaklanjuti. Misalnya, alat AI dapat mengidentifikasi prospek mana yang paling mungkin untuk dikonversi, pesan mana yang paling mungkin berkesan, atau di tahap mana kesepakatan paling mungkin terhenti—yang pada akhirnya meningkatkan pengambilan keputusan di seluruh organisasi. Tumpukan teknologi terpadu di mana data berpindah dengan lancar antar fungsi juga menghasilkan pandangan yang lebih holistik tentang penjualan organisasi dan strategi go-to-market.
Data manajemen hubungan pelanggan (CRM) bersama dan alat komunikasi terintegrasi membantu tim yang berbeda tetap selaras. Hal ini menghilangkan gesekan di seluruh tim pemasaran dan tim penjualan dan meningkatkan pengalaman pembeli. Beberapa platform dukungan penjualan memprioritaskan visibilitas real-time di beberapa departemen. Ketika anggota tim memiliki akses intuitif ke semua informasi yang relevan, mereka lebih mungkin untuk berinovasi dan menemukan cara baru untuk meningkatkan laba perusahaan.
Sebelum menambahkan alat baru apa pun, sebaiknya dokumentasikan strategi penjualan yang ada dan teknologi yang telah digunakan bisnis untuk mencapainya. Tindakan ini membantu manajer penjualan dan pemangku kepentingan lainnya mengidentifikasi redundansi dan platform yang kurang dimanfaatkan. Kondisi dasar yang jelas membantu mencegah pengadaan alat yang menduplikasi fungsi yang sudah ada.
Membuat peta perjalanan yang jelas dari tahap pencarian prospek hingga pencapaian kesepakatan memungkinkan organisasi merancang tumpukan teknologi yang tepat. Memahami bagaimana alur pekerjaan sebenarnya berjalan mengungkapkan di mana AI dan otomatisasi dapat memiliki dampak terbesar. Organisasi yang memilih untuk memulai transformasi skala besar juga dapat memetakan keterampilan dan deskripsi pekerjaan di departemen untuk memahami bagaimana peran dapat berubah saat alat AI diterapkan.
Kekuatan tumpukan teknologi bergantung pada koneksinya. Organisasi yang sukses biasanya memprioritaskan integrasi native dan API yang memungkinkan data berpindah dengan lancar antar platform. Alat terisolasi membuat silo data, merusak visibilitas. Misalnya, banyak platform dukungan penjualan menawarkan integrasi Slack yang tidak hanya memberikan peringatan sederhana tetapi juga secara proaktif menandai risiko transaksi atau menjalankan alur kerja di CRM.
Ketika perwakilan penjualan beralih dari satu platform ke platform lainnya, tandanya tumpukan teknologi tidak selaras. Memusatkan tindakan utama akan meningkatkan produktivitas: Misalnya, perwakilan penjualan harus dapat mencatat panggilan, memperbarui catatan, dan mengirim tindak lanjut tanpa beralih di antara banyak tab.
Manajer akun dan perwakilan pengembangan penjualan (SDR) biasanya memiliki alur kerja yang berbeda. Daripada memaksakan satu pengaturan untuk semua hal, lebih baik mengonfigurasi dasbor dan alat bantu AI agar sesuai dengan masing-masing peran. Perangkat lunak harus diposisikan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Misalnya, satu agen AI mungkin diprogram untuk memperbarui CRM, sementara yang lain menangani penjangkauan klien.
Otomatisasi harus memperkuat, bukan menggantikan, koneksi manusia yang autentik. “Anda harus memikirkan cara agar Anda bisa menjadi lebih manusiawi jika akan ada AI,” kata Morgan Ingram kepada IBM. Salah satu praktik terbaik adalah menyiapkan momen yang sangat personal seperti penjangkauan eksekutif atau negosiasi kompleks untuk perwakilan manusia yang memenuhi syarat. Praktik lainnya adalah memastikan alat AI menandai skenario berisiko yang mungkin memerlukan intervensi dan dengan lancar meneruskan data pelanggan ke perwakilan yang sesuai.
Nilai teknologi bergantung pada cara penggunaannya. Organisasi yang berorientasi pada nilai berinvestasi dalam pelatihan pemberdayaan, orientasi, dan menyediakan dokumentasi yang jelas tentang alat-alat baru. Banyak organisasi menunjuk pakar internal untuk mendukung adopsi di seluruh tim. Beberapa alat yang mendukung AI menyediakan pelatihan dukungan penjualan di dalam platform, memberikan peningkatan keterampilan reguler seiring berkembangnya kebutuhan.
Metrik seperti tingkat penggunaan dan metrik adopsi membantu melacak bagaimana alat digunakan, sementara angka yang telah ditentukan sebelumnya seperti NPS atau KPI mengukur kinerja penjualan secara keseluruhan. Sebuah tumpukan teknologi tidak akan pernah paripurna. Idealnya, tumpukan tersebut harus diaudit secara teratur dan berkembang bersama dengan tim penjualan.
