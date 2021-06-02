Membangun Taksonomi Bisnis dalam Empat Langkah

Sertakan klasifikasi dalam kondisi untuk aturan perlindungan data. Misalnya, Anda dapat membuat aturan untuk menolak akses ke pengguna tertentu jika aset diklasifikasikan sebagai PII atau rahasia.

2. Berkonsentrasi pada arti definisi bisnis

Gunakan bahasa industri Anda dalam bentuk model logis atau kecerdasan bisnis untuk memperkuat istilah dan standar yang sudah ditetapkan.

Istilah bisnis membantu mendefinisikan istilah di seluruh organisasi agar memiliki pemahaman terpadu, sehingga pengguna dapat dengan cepat menemukan apa yang mereka butuhkan dan memahami konteks bisnis tabel dan kolom. Misalnya, organisasi juga dapat menggunakan istilah bisnis untuk menyederhanakan penulisan aturan kebijakan data, menggunakan satu istilah bisnis, bukan beberapa nama kolom.

Organisasi juga dapat menggunakan istilah bisnis untuk menautkan kolom, aset, kebijakan, dan aturan dengan jenis data yang sama. Sebagai contoh, Data Referensi memungkinkan pelanggan untuk menentukan satu set standar nilai yang valid untuk pencarian umum atau menentukan kelas data. Organisasi juga dapat mengelola hierarki dan hubungan dalam data referensi dan kemudian menghubungkan Kumpulan Data Referensi ke ontologi bisnis.

3. Menetapkan manfaat dan membangun ketertarikan

Berkomunikasi dengan organisasi Anda untuk membantu mereka memahami keuntungan memiliki satu sumber kebenaran tunggal di mana semua informasi disimpan.

Di dalam IBM® watson Knowledge Catalog terdapat katalog pengetahuan pusat yang berfungsi sebagai sumber kebenaran tunggal bagi insinyur data, penjaga data, ilmuwan data, dan analis bisnis untuk mendapatkan layanan mandiri ke data perusahaan yang dapat mereka percayai dan gunakan dengan percaya diri. Organisasi dapat mendorong penemuan layanan mandiri dan mengotomatiskan pengambilan keputusan untuk mengembangkan bisnis dengan menyediakan dan mengizinkan akses ke tampilan semua informasi bagi mereka yang membutuhkannya.

Pencarian Global dalam IBM® watson Knowledge Catalog memungkinkan pemangku kepentingan untuk mencari di banyak katalog, proyek, aset, dan artefak tata kelola lainnya yang dibuat dalam organisasi yang mereka akses. Kemampuan kolaborasi memungkinkan unit bisnis, pengguna, dan pemilik data untuk meninggalkan komentar, menetapkan peringkat ke aset, atau menetapkan tugas kepada pengguna lain.

Selain itu, kemampuan pembuatan profil data menghasilkan metadata dan statistik tentang kontennya dan menghitung skor data kualitas untuk aset dan kolom data, membantu pemangku kepentingan mengidentifikasi dan memahami tindakan apa yang harus diambil untuk meningkatkan kualitas data.

4. Mengembangkan dan berkomitmen pada tonggak sejarah

Tetapkan tonggak resmi yang akan dilakukan organisasi Anda untuk menerapkan categories, persyaratan bisnis, dan penugasan peran pengguna yang benar — dan proses katalog data.

Setiap organisasi memiliki kebutuhan unik di mana pemangku kepentingan di dalam dan di luar TI perlu menambah nilai untuk mendorong kesuksesan. Alur proses untuk suatu organisasi mungkin terlihat seperti kerangka kerja di bawah ini: