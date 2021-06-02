Membangun Taksonomi Bisnis dalam Empat Langkah

Ketika menggunakan data di seluruh perusahaan, salah satu perangkap yang paling umum adalah tidak memberikan konteks yang berarti untuk semua pengguna data. Mengelola taksonomi bisnis dalam suatu perusahaan sangat penting untuk mendukung operasi bisnis sehari-hari dalam suatu organisasi karena memastikan data yang akurat dan terorganisir yang akan dipahami oleh semua yang membutuhkannya.
Ketika berhasil diterapkan, taksonomi bisnis akan menjadi dasar untuk kategorisasi konten dan hubungan data dan pedoman yang meningkatkan kecepatan menemukan data sambil menetapkan kebijakan tentang bagaimana data dapat diakses atau digunakan kembali. Melakukan pembaruan dengan cepat adalah kunci untuk memungkinkan perusahaan merespons segera kepatuhan atau permintaan penting bisnis yang muncul.
Dengan pembaruan artefak tata kelola bisnis kami yang ditingkatkan, organisasi memiliki lebih banyak cara untuk membangun taksonomi bisnis di seluruh perusahaan melalui Watson Knowledge Catalog for IBM® Cloud Pak for Data. Solusi ini juga tersedia sebagai layanan terkelola penuh melalui IBM® Cloud Pak for Data as a Service.
Menentukan langkah awal sering kali terasa membingungkan atau membuat gentar. Namun, tetap fokus pada empat kegiatan inti dan praktik yang terbukti dapat membantu mengatur perjalanan yang sukses menuju implementasi.
Fokus pada segmen bisnis tertentu yang akan mendorong dampak paling signifikan. Misalnya, jika kepatuhan GDPR dan CCPA adalah prioritas tinggi bagi organisasi Anda, mulailah dengan menetapkan persyaratan dan mengklasifikasikan aset yang terkait dengan informasi identifikasi pribadi (PII).
Untuk mengatasi skenario ini, fitur Policy Management dalam IBM® watson Knowledge Catalog dapat mengaktifkan privasi data dan menentukan kebijakan data untuk menjelaskan bagaimana organisasi harus menangani data sensitif. Setelah membuat kebijakan, organisasi dapat membuat Aturan Perlindungan Data yang secara otomatis diberlakukan dan mencegah pengguna yang tidak berwenang mengakses data sensitif dalam katalog. Organisasi juga dapat membuat Aturan Tata Kelola untuk memberikan deskripsi bisnis tentang perilaku atau tindakan yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan tata kelola tertentu. Pemangku kepentingan bisnis dapat mengembangkan kebijakan dan aturan tata kelola berdasarkan bidang subjek tata kelola yang penting bagi organisasi, seperti keamanan informasi, privasi informasi, atau kepatuhan terhadap peraturan.
Klasifikasi seperti tag dapat mengklasifikasikan dan mengelompokkan aset berdasarkan sensitivitas atau tingkat kerahasiaan organisasi Anda. Contohnya mungkin informasi identifikasi pribadi, informasi pribadi sensitif atau aset yang dianggap rahasia. Organisasi juga dapat membuat aturan perlindungan data di IBM® watson Knowledge Catalog untuk memblokir pengguna mengakses aset data berdasarkan klasifikasinya.
Selain itu, pemangku kepentingan dapat menggunakan kategori untuk mengatur artefak tata kelola dan pengguna yang dapat melihat dan mengelola artefak tersebut. Pengguna dapat mengelompokkan artefak tata kelola dalam kategori untuk membuatnya mudah ditemukan, untuk mengontrol visibilitas mereka, dan mengelolanya. Kategori juga dapat memiliki subcategories dan dapat diatur dalam hierarki berdasarkan makna dan hubungannya:
Sertakan klasifikasi dalam kondisi untuk aturan perlindungan data. Misalnya, Anda dapat membuat aturan untuk menolak akses ke pengguna tertentu jika aset diklasifikasikan sebagai PII atau rahasia.
Gunakan bahasa industri Anda dalam bentuk model logis atau kecerdasan bisnis untuk memperkuat istilah dan standar yang sudah ditetapkan.
Istilah bisnis membantu mendefinisikan istilah di seluruh organisasi agar memiliki pemahaman terpadu, sehingga pengguna dapat dengan cepat menemukan apa yang mereka butuhkan dan memahami konteks bisnis tabel dan kolom. Misalnya, organisasi juga dapat menggunakan istilah bisnis untuk menyederhanakan penulisan aturan kebijakan data, menggunakan satu istilah bisnis, bukan beberapa nama kolom.
Organisasi juga dapat menggunakan istilah bisnis untuk menautkan kolom, aset, kebijakan, dan aturan dengan jenis data yang sama. Sebagai contoh, Data Referensi memungkinkan pelanggan untuk menentukan satu set standar nilai yang valid untuk pencarian umum atau menentukan kelas data. Organisasi juga dapat mengelola hierarki dan hubungan dalam data referensi dan kemudian menghubungkan Kumpulan Data Referensi ke ontologi bisnis.
Berkomunikasi dengan organisasi Anda untuk membantu mereka memahami keuntungan memiliki satu sumber kebenaran tunggal di mana semua informasi disimpan.
Di dalam IBM® watson Knowledge Catalog terdapat katalog pengetahuan pusat yang berfungsi sebagai sumber kebenaran tunggal bagi insinyur data, penjaga data, ilmuwan data, dan analis bisnis untuk mendapatkan layanan mandiri ke data perusahaan yang dapat mereka percayai dan gunakan dengan percaya diri. Organisasi dapat mendorong penemuan layanan mandiri dan mengotomatiskan pengambilan keputusan untuk mengembangkan bisnis dengan menyediakan dan mengizinkan akses ke tampilan semua informasi bagi mereka yang membutuhkannya.
Pencarian Global dalam IBM® watson Knowledge Catalog memungkinkan pemangku kepentingan untuk mencari di banyak katalog, proyek, aset, dan artefak tata kelola lainnya yang dibuat dalam organisasi yang mereka akses. Kemampuan kolaborasi memungkinkan unit bisnis, pengguna, dan pemilik data untuk meninggalkan komentar, menetapkan peringkat ke aset, atau menetapkan tugas kepada pengguna lain.
Selain itu, kemampuan pembuatan profil data menghasilkan metadata dan statistik tentang kontennya dan menghitung skor data kualitas untuk aset dan kolom data, membantu pemangku kepentingan mengidentifikasi dan memahami tindakan apa yang harus diambil untuk meningkatkan kualitas data.
Tetapkan tonggak resmi yang akan dilakukan organisasi Anda untuk menerapkan categories, persyaratan bisnis, dan penugasan peran pengguna yang benar — dan proses katalog data.
Setiap organisasi memiliki kebutuhan unik di mana pemangku kepentingan di dalam dan di luar TI perlu menambah nilai untuk mendorong kesuksesan. Alur proses untuk suatu organisasi mungkin terlihat seperti kerangka kerja di bawah ini:
