Bawa cahaya ke kotak hitam

Telah diketahui bahwa kecerdasan buatan (AI) telah berkembang, bergerak melewati era eksperimen untuk menjadi bisnis yang sangat penting bagi banyak organisasi. Hari ini, AI memberikan kesempatan besar untuk mengubah data menjadi insight dan tindakan, untuk membantu memperkuat kemampuan, mengurangi risiko dan meningkatkan ROI dengan mencapai inovasi.
Meskipun janji AI tidak dijamin dan mungkin tidak mudah, adopsi bukan lagi pilihan. Ini adalah keharusan. Bisnis yang memutuskan untuk mengadopsi teknologi AI diharapkan memiliki keuntungan besar, menurut 72% pengambil keputusan yang disurvei dalam studi IBM® baru-baru ini. Jadi apa yang menghentikan adopsi AI hari ini?
Ada 3 alasan utama mengapa organisasi kesulitan mengadopsi AI: kurangnya kepercayaan dalam mengoperasionalkan AI, tantangan seputar pengelolaan risiko dan reputasi, dan penskalaan dengan peraturan AI yang berkembang.
Banyak organisasi berjuang ketika mengadopsi AI. Menurut Gartner, 54% model terjebak dalam pra-produksi karena tidak ada proses otomatis untuk mengelola saluran pipa ini, dan ada kebutuhan untuk memastikan model AI dapat dipercaya. Hal ini disebabkan oleh:
AI yang terencana dan dieksekusi dengan baik harus dibangun di atas data yang andal dengan alat otomatis yang dirancang untuk memberikan output yang transparan dan dapat dijelaskan. Keberhasilan dalam menghadirkan AI perusahaan yang dapat diskalakan membutuhkan penggunaan alat dan proses yang secara khusus dibuat untuk membangun, menerapkan, memantau, dan melatih ulang model AI.
Pelanggan, karyawan, dan pemegang saham mengharapkan organisasi untuk menggunakan AI secara bertanggung jawab, dan entitas pemerintah mulai menuntutnya. Penggunaan AI yang bertanggung jawab sangat penting, terutama karena semakin banyak organisasi berbagi kekhawatiran tentang potensi kerusakan pada merek mereka saat menerapkan AI. Semakin kita juga melihat perusahaan menjadikan tanggung jawab sosial dan etika sebagai keharusan strategis utama.
Dengan meningkatnya jumlah peraturan AI, penerapan dan penskalaan AI secara bertanggung jawab merupakan tantangan yang berkembang, terutama bagi entitas global yang diatur oleh beragam persyaratan dan industri yang sangat diatur seperti layanan keuangan, perawatan kesehatan, dan telekomunikasi. Kegagalan untuk memenuhi peraturan dapat menyebabkan intervensi pemerintah dalam bentuk audit peraturan atau denda, ketidakpercayaan dengan pemegang saham dan pelanggan, dan hilangnya pendapatan.
Segera hadir, watsonx.governance adalah kerangka kerja menyeluruh yang menggunakan serangkaian proses otomatis, metodologi, dan alat untuk membantu mengelola penggunaan AI organisasi. Prinsip-prinsip yang konsisten yang memandu desain, pengembangan, penerapan, dan pemantauan model sangat penting dalam mendorong AI yang bertanggung jawab, transparan, dan dapat dijelaskan. Di IBM®, kami percaya bahwa mengatur AI adalah tanggung jawab setiap organisasi, dan tata kelola yang tepat akan membantu bisnis membangun AI yang bertanggung jawab yang memperkuat privasi individu. Membangun AI yang bertanggung jawab membutuhkan perencanaan di muka, serta alat dan proses otomatis yang dirancang untuk mendorong hasil yang adil, akurat, transparan, dan dapat dijelaskan.
watsonx.governance dirancang untuk membantu bisnis mengelola kebijakan, praktik terbaik, dan persyaratan peraturan mereka, dan mengatasi kekhawatiran seputar risiko dan etika melalui otomatisasi. Ini mendorong solusi tata kelola AI tanpa biaya berlebihan untuk beralih dari platform ilmu data Anda saat ini.
Solusi ini dirancang untuk mencakup semua yang diperlukan untuk mengembangkan proses manajemen model transparan yang konsisten. Otomatisasi yang dihasilkan mendorong skalabilitas dan akuntabilitas dengan menangkap waktu pengembangan model dan metadata, menawarkan pemantauan model pascapenerapan, dan memungkinkan alur kerja yang disesuaikan.
Dibangun di atas tiga prinsip penting, watsonx.governance membantu memenuhi kebutuhan organisasi Anda pada setiap langkah dalam perjalanan AI:
Otomatiskan penangkapan metadata model di seluruh siklus hidup AI/ML untuk memungkinkan pemimpin ilmu data dan validator model memiliki tampilan terbaru dari model mereka. Tata kelola siklus hidup memungkinkan bisnis untuk mengoperasikan dan mengotomatiskan AI dalam skala besar dan memantau apakah hasilnya transparan, dapat dijelaskan, dan mengurangi bias dan penyimpangan yang berbahaya. Solusi ini dapat membantu meningkatkan akurasi prediksi dengan mengidentifikasi bagaimana AI digunakan dan di mana pelatihan ulang model ditunjukkan.
Identifikasi, kelola, pantau, dan laporkan risiko dalam skala besar. Gunakan dasbor dinamis untuk memberikan hasil yang jelas dan ringkas yang dapat disesuaikan yang memungkinkan serangkaian alur kerja yang kuat, kolaborasi yang ditingkatkan, dan membantu mendorong kepatuhan bisnis di berbagai wilayah dan geografi.
Terjemahkan peraturan AI eksternal ke dalam serangkaian kebijakan untuk berbagai pemangku kepentingan yang dapat ditegakkan secara otomatis untuk alamat kepatuhan. Pengguna dapat mengelola model melalui dasbor dinamis yang melacak status kepatuhan di seluruh kebijakan dan peraturan yang ditentukan.
Arahkan, kelola, dan pantau AI Anda dengan satu portofolio untuk mempercepat AI yang bertanggung jawab, transparan, dan dapat dijelaskan.