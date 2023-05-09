Bawa cahaya ke kotak hitam

Segera hadir, watsonx.governance adalah kerangka kerja menyeluruh yang menggunakan serangkaian proses otomatis, metodologi, dan alat untuk membantu mengelola penggunaan AI organisasi. Prinsip-prinsip yang konsisten yang memandu desain, pengembangan, penerapan, dan pemantauan model sangat penting dalam mendorong AI yang bertanggung jawab, transparan, dan dapat dijelaskan. Di IBM®, kami percaya bahwa mengatur AI adalah tanggung jawab setiap organisasi, dan tata kelola yang tepat akan membantu bisnis membangun AI yang bertanggung jawab yang memperkuat privasi individu. Membangun AI yang bertanggung jawab membutuhkan perencanaan di muka, serta alat dan proses otomatis yang dirancang untuk mendorong hasil yang adil, akurat, transparan, dan dapat dijelaskan.

watsonx.governance dirancang untuk membantu bisnis mengelola kebijakan, praktik terbaik, dan persyaratan peraturan mereka, dan mengatasi kekhawatiran seputar risiko dan etika melalui otomatisasi. Ini mendorong solusi tata kelola AI tanpa biaya berlebihan untuk beralih dari platform ilmu data Anda saat ini.

Solusi ini dirancang untuk mencakup semua yang diperlukan untuk mengembangkan proses manajemen model transparan yang konsisten. Otomatisasi yang dihasilkan mendorong skalabilitas dan akuntabilitas dengan menangkap waktu pengembangan model dan metadata, menawarkan pemantauan model pascapenerapan, dan memungkinkan alur kerja yang disesuaikan.

Dibangun di atas tiga prinsip penting, watsonx.governance membantu memenuhi kebutuhan organisasi Anda pada setiap langkah dalam perjalanan AI:

1. Tata kelola siklus hidup: Mengoperasionalkan pemantauan, katalogisasi, dan pengaturan model AI dalam skala besar dari mana saja dan sepanjang siklus hidup AI

Otomatiskan penangkapan metadata model di seluruh siklus hidup AI/ML untuk memungkinkan pemimpin ilmu data dan validator model memiliki tampilan terbaru dari model mereka. Tata kelola siklus hidup memungkinkan bisnis untuk mengoperasikan dan mengotomatiskan AI dalam skala besar dan memantau apakah hasilnya transparan, dapat dijelaskan, dan mengurangi bias dan penyimpangan yang berbahaya. Solusi ini dapat membantu meningkatkan akurasi prediksi dengan mengidentifikasi bagaimana AI digunakan dan di mana pelatihan ulang model ditunjukkan.

2. Manajemen risiko: Kelola risiko dan kepatuhan terhadap standar bisnis, melalui fakta otomatis dan manajemen alur kerja

Identifikasi, kelola, pantau, dan laporkan risiko dalam skala besar. Gunakan dasbor dinamis untuk memberikan hasil yang jelas dan ringkas yang dapat disesuaikan yang memungkinkan serangkaian alur kerja yang kuat, kolaborasi yang ditingkatkan, dan membantu mendorong kepatuhan bisnis di berbagai wilayah dan geografi.

3. Kepatuhan terhadap peraturan: Mengatasi kepatuhan terhadap peraturan saat ini dan yang akan datang secara proaktif

Terjemahkan peraturan AI eksternal ke dalam serangkaian kebijakan untuk berbagai pemangku kepentingan yang dapat ditegakkan secara otomatis untuk alamat kepatuhan. Pengguna dapat mengelola model melalui dasbor dinamis yang melacak status kepatuhan di seluruh kebijakan dan peraturan yang ditentukan.

Siap untuk Jelajahi lebih lanjut?

Sederhanakan tata kelola data, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap peraturan dengan IBM® OpenPages. Pelajari lebih lanjut tentang bagaimana IBM® mendorong alur kerja AI yang bertanggung jawab (RAI).

Pelajari tentang tim pakar IBM® yang dapat bekerja sama dengan Anda untuk membantu membangun solusi AI yang dapat dipercaya dalam skala besar dan kecepatan di semua tahap siklus hidup AI.