Blockchain akan mengubah rantai nilai asuransi

Industri asuransi pada intinya dibangun atas janji hukum untuk membayar kompensasi jika terjadi kerugian. Kepercayaan adalah inti dari janji ini. Namun, tingkat kepercayaan konsumen terhadap penyedia asuransi mereka rata-rata. IBM® Institute for Business Value (IBV) mensurvei 1.100 eksekutif asuransi bisnis di 34 negara di seluruh dunia pada bulan Mei hingga Juli 2020; juga mensurvei 10.061 nasabah asuransi di sembilan negara. Hasil terkait dengan kepercayaan nasabah sangat mencolok: 42 persen nasabah tidak sepenuhnya mempercayai perusahaan asuransi mereka. Meningkatkan kepercayaan di antara pelanggan harus menjadi prioritas utama bagi industri asuransi. Teknologi blockchain dapat membantu menjembatani defisit kepercayaan.

Blockchain yang diizinkan pada intinya menggunakan teknologi buku besar terdistribusi (DLT) — sebuah jaringan peer-to-peer yang terdiri dari data yang direplikasi tanpa memerlukan administrator pusat. Ketika sebuah peristiwa perlu dicatat dalam blockchain, setiap node menjalankan transaksi dan jika node yang dibutuhkan menyetujui hasilnya (konsensus), maka setiap node mencatat data transaksi ke dalam salinan buku besar. Teknologi Blockchain juga memastikan data tidak dapat dirusak atau dimodifikasi dengan cara apa pun.

Blockchain adalah konvergensi berbagai teknologi — jaringan peer-to-peer, kriptografi, keamanan informasi, kontrak pintar, dan banyak lagi. Konsensus, replikasi, dan keabadian dalam jaringan blockchain memberikan kemampuan untuk mencatat transaksi tepercaya dan dengan demikian memberikan bukti dan keterlacakan.

Blockchain dapat memberikan pemrosesan dan penyelesaian klaim yang lebih mudah dan adil; Juga memungkinkan manajemen penipuan yang lebih baik, penjaminan emisi yang efisien dan transparan; penerimaan klien yang lebih mudah. Blog kami sebelumnya menjelaskan tentang komponen blockchain dan bagaimana bisnis dapat memanfaatkan komponen untuk memperluas jaringan mereka dan mendapatkan keunggulan kompetitif.

Industri asuransi sedang mengalami perubahan radikal dengan pendatang baru yang lebih kecil yang mendefinisikan ulang pengalaman asuransi pelanggan menggunakan blockchain, IoT, AI, dan teknologi lainnya. Penawaran baru ini memiliki banyak potensi untuk mengganggu pemain tradisional dalam jangka panjang. Para petahana memiliki keunggulan yang berbeda dari pemain baru, berkat akses mereka ke pelanggan lama dan pengetahuan yang mendalam, serta data terkait dari proses mereka, mitra rantai nilai, dan lingkungan yang kompetitif.