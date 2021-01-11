Blockchain akan mengubah rantai nilai asuransi

Industri asuransi pada intinya dibangun atas janji hukum untuk membayar kompensasi jika terjadi kerugian. Kepercayaan adalah inti dari janji ini. Namun, tingkat kepercayaan konsumen terhadap penyedia asuransi mereka rata-rata. IBM® Institute for Business Value (IBV) mensurvei 1.100 eksekutif asuransi bisnis di 34 negara di seluruh dunia pada bulan Mei hingga Juli 2020; juga mensurvei 10.061 nasabah asuransi di sembilan negara. Hasil terkait dengan kepercayaan nasabah sangat mencolok: 42 persen nasabah tidak sepenuhnya mempercayai perusahaan asuransi mereka. Meningkatkan kepercayaan di antara pelanggan harus menjadi prioritas utama bagi industri asuransi. Teknologi blockchain dapat membantu menjembatani defisit kepercayaan.
Blockchain yang diizinkan pada intinya menggunakan teknologi buku besar terdistribusi (DLT) — sebuah jaringan peer-to-peer yang terdiri dari data yang direplikasi tanpa memerlukan administrator pusat. Ketika sebuah peristiwa perlu dicatat dalam blockchain, setiap node menjalankan transaksi dan jika node yang dibutuhkan menyetujui hasilnya (konsensus), maka setiap node mencatat data transaksi ke dalam salinan buku besar. Teknologi Blockchain juga memastikan data tidak dapat dirusak atau dimodifikasi dengan cara apa pun.
Blockchain adalah konvergensi berbagai teknologi — jaringan peer-to-peer, kriptografi, keamanan informasi, kontrak pintar, dan banyak lagi. Konsensus, replikasi, dan keabadian dalam jaringan blockchain memberikan kemampuan untuk mencatat transaksi tepercaya dan dengan demikian memberikan bukti dan keterlacakan.
Blockchain dapat memberikan pemrosesan dan penyelesaian klaim yang lebih mudah dan adil; Juga memungkinkan manajemen penipuan yang lebih baik, penjaminan emisi yang efisien dan transparan; penerimaan klien yang lebih mudah. Blog kami sebelumnya menjelaskan tentang komponen blockchain dan bagaimana bisnis dapat memanfaatkan komponen untuk memperluas jaringan mereka dan mendapatkan keunggulan kompetitif.
Industri asuransi sedang mengalami perubahan radikal dengan pendatang baru yang lebih kecil yang mendefinisikan ulang pengalaman asuransi pelanggan menggunakan blockchain, IoT, AI, dan teknologi lainnya. Penawaran baru ini memiliki banyak potensi untuk mengganggu pemain tradisional dalam jangka panjang. Para petahana memiliki keunggulan yang berbeda dari pemain baru, berkat akses mereka ke pelanggan lama dan pengetahuan yang mendalam, serta data terkait dari proses mereka, mitra rantai nilai, dan lingkungan yang kompetitif.
Untuk memahami pelanggan dengan lebih baik dan memperoleh insight tentang perilaku mereka, bisnis memerlukan akses ke data pelanggan yang tepercaya. Konsorsium perusahaan asuransi dapat memanfaatkan platform dan manfaat kemitraan dari jaringan bisnis tepercaya dengan menggunakan teknologi blockchain. TIPP yang menggunakan teknologi blockchain dapat membantu alamat tantangan dan mengubah proses dalam rantai nilai asuransi.
Token menyediakan mekanisme untuk merepresentasikan aset dalam blockchain dalam bentuk digital. Aset digital dapat mewakili aset fisik apa pun atau bahkan perjanjian dan dapat diperdagangkan di seluruh peserta. Token memungkinkan perluasan ekosistem dengan mengizinkan peserta untuk memiliki saham aset bernilai tinggi dan mempromosikan model bisnis yang lebih baru. Token memungkinkan penguraian rantai nilai asuransi tradisional sehingga risiko dapat dihargai, ditransfer, dan dikelola oleh sekelompok penyedia layanan independen tanpa harus bergantung pada otoritas pusat.
Identitas tepercaya adalah inti dari sistem apa pun belum lagi jaringan blockchain. Asuransi sangat diatur dan tunduk pada kepatuhan mengenal nasabah (KYC) dan anti pencucian uang (AML) bagi para pesertanya. Identitas terdesentralisasi yang disediakan oleh jaringan blockchain akan memberikan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi kepada pelanggan dan mitra dalam ekosistem. Dalam sistem identitas terdesentralisasi, informasi pribadi pelanggan disimpan secara lokal dan jaringan blockchain menyediakan kerangka kerja untuk pertukaran data dari pelanggan ke perusahaan asuransi. Hal ini pada gilirannya akan memungkinkan proses penerimaan nasabah yang lebih cepat karena setiap penyedia asuransi tidak perlu menyelesaikan KYC lagi. Identitas Terdesentralisasi dalam jaringan asuransi memastikan pengurangan permukaan serangan jika terjadi pelanggaran data.
Asal-usul dalam jaringan blockchain memberi peserta catatan yang tidak dapat diubah mengenai aset dan layanan yang dipertukarkan dalam jaringan. Kontrak pintar dapat mengubah kontrak kertas menjadi kode yang dapat diprogram yang membantu mengotomatiskan pemrosesan klaim dan menghitung kewajiban dalam asuransi untuk semua pemain yang terlibat. Proses klaim melibatkan beberapa langkah manual yang melibatkan pelanggan yang memberi tahu perusahaan asuransi tentang acara tersebut baik secara online atau melalui telepon. Selama bencana alam berskala besar di suatu wilayah, penilai kerugian di wilayah tersebut akan kesulitan untuk mengatasi banyaknya klaim. Ketersediaan surveyor menjadi bottle neck dalam proses klaim secara keseluruhan. Dengan ketersediaan data tepercaya, blockchain dapat membantu mempercepat proses klaim dengan mengotomatiskan beberapa langkah menggunakan kontrak pintar.
Platform adalah model bisnis yang menciptakan nilai dengan membangun infrastruktur untuk memfasilitasi pertukaran antara dua atau lebih kelompok yang saling bergantung. Platform sering kali menjadi pengubah permainan di berbagai industri dengan model bisnis dan operasi mereka yang mendapatkan keunggulan yang menentukan atas pesaing. Menurut Studi IBV Global C-suite, perusahaan yang mengoperasikan model platform bisnis dapat mencapai valuasi pasar hingga delapan kali lipat dari pendapatan mereka.
Perusahaan asuransi semakin sadar akan disrupsi yang akan terjadi dan mulai mempersiapkan diri dengan berinvestasi dalam pembuatan platform asuransi. Lebih dari tiga perempat responden IBV setuju bahwa platform blockchain mengganggu rantai nilai asuransi tradisional. Platform dapat meningkatkan pendapatan dengan memungkinkan perusahaan asuransi menjangkau lebih banyak pelanggan, menawarkan produk baru dan berbeda, serta bergabung dengan ekosistem mitra yang memiliki nilai tambah. Mereka juga dapat meningkatkan sisi biaya dengan beralih dari sistem lama, sehingga meningkatkan fleksibilitas. Akhirnya, mereka mendorong inovasi dan menumbuhkan pola pikir inovasi.
Industri insurtech sedang menjelajahi Avenue untuk mengumpulkan aliran data yang lebih baru yang dapat membantu menawarkan solusi inovatif kepada pelanggan. Berkembangnya sensor dan perangkat yang terhubung (IoT) dapat menyediakan data dalam jumlah besar yang dapat digunakan untuk dianalisis menggunakan AI. Informasi yang dihasilkan dari perangkat ini dapat menghasilkan insight berharga yang dapat menjadi sangat penting untuk produk baru.
Platform berbasis blockchain dapat menambah kepercayaan terhadap pengumpulan data yang dikumpulkan dalam jaringan dan terkait dengan penggunaan data pelanggan. Kepercayaan tentang bagaimana data dikonsumsi ini dapat mengarah pada pelanggan yang memonetisasi data dengan membuatnya tersedia untuk pihak lain dalam jaringan. Blockchain Platform dapat membantu menyederhanakan implementasi dan distribusi karena terciptanya kepercayaan pada sistem baik dari segi kualitas maupun konsumsi data.
Dengan solusi berbasis blockchain, organisasi memiliki akses ke sejumlah besar data tepercaya tentang interaksi dalam ekosistem mereka sendiri. Nilai insight yang diambil dari data ini akan sangat berharga dalam membangun dan harga produk baru. Jaringan berbasis blockchain dapat membantu membangun pasar tepercaya untuk perusahaan yang menyediakan keamanan data sekaligus memperluas ekosistem semua peserta yang memungkinkan akses ke pelanggan, pialang, reasuransi, penjual, bankir, dan badan pengatur di seluruh ekosistem asuransi.
