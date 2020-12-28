Jaringan seperti RSBN mendorong dan memungkinkan kolaborasi antara pemasok dan pelanggan di seluruh rantai pasokan bahan baku mineral kompleks dan bahan baku di negara dengan konflik bersenjata lainnya, di mana semua yang berpartisipasi memperoleh nilai bisnis yang meningkat. Sebagai contoh, berikut adalah manfaat yang direalisasikan oleh peserta RSBN.

Produsen otomotif bersiap untuk memperkenalkan lebih banyak kendaraan listrik (EV) ke pasar selama 2021 dan 2022, menciptakan permintaan baru untuk baterai li-ion dan kobalt yang mereka butuhkan. Dengan terlibat dalam inisiatif penyediaan sumber yang bertanggung jawab seperti RSBN, mereka dapat memasarkan produk mereka sebagai produk yang diproduksi secara berkelanjutan serta berkelanjutan di jalan. Pengadaan kobalt yang bertanggung jawab juga berkontribusi pada upaya kewarganegaraan perusahaan terkait upaya memerangi kemiskinan, mendukung hak asasi manusia, dan mencegah degradasi lingkungan.

Tambang dan smelter berada di bagian atas rantai pasokan, di mana upaya pengadaan yang bertanggung jawab dimulai dan di mana tantangan sesungguhnya berada. Agar kobalt yang ditambang secara manual tidak tercampur dalam produksi, perusahaan harus mengubah prosesnya, mengalokasikan dana tambahan, dan berkomitmen kuat terhadap pencegahan korupsi. Melalui audit dan sertifikasi yang membuktikan kinerja mereka, perusahaan-perusahaan tersebut berpeluang lebih besar menjadi pemasok yang diutamakan oleh para produsen baterai.

Para konsumen telah menyatakan pendapat mereka. Dalam studi IBM® baru-baru ini, 77 persen konsumen yang disurvei mengatakan bahwa membeli dari merek yang berkelanjutan atau bertanggung jawab terhadap lingkungan adalah penting. EV, smartphone, dan laptop adalah produk visibilitas tinggi yang nilainya terkait erat dengan baterai li-ion yang dapat diisi ulang dan tahan lama. Mampu menunjukkan sumber yang bertanggung jawab dapat membantu memenangkan pelanggan, membangun nilai reputasi dan mencegah reaksi balik seperti tindakan hukum.