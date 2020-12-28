Penambangan kobalt, bahan baku penting untuk baterai ion litium, menimbulkan biaya tinggi berupa penderitaan manusia. Lebih dari 60 persen pasokan dunia berasal dari Republik Demokratik Kongo (DRC), dengan sekitar 45 persen berasal dari operasi penambangan skala besar. Sisanya 15 persen berasal dari tambang skala kecil di DRC, di mana anak-anak dan orang dewasa bekerja di bawah kondisi yang keras dan berbahaya untuk mengekstraksi bijih dengan tangan.
Perhatian dunia pada industri otomotif dan elektronik papan atas terpusat pada kondisi kerja itu serta kerusakan lingkungan di area yang ditambang. Produk mereka — kendaraan listrik (EV), ponsel pintar, dan laptop — bergantung pada baterai ion litium, dan tentunya, kobalt.
Buletin industri
Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
Perusahaan yang menganggap serius keberlanjutan dan keadilan sosial berupaya menjaga agar kobalt yang ditambang dengan tangan tidak masuk ke dalam rantai pasok mereka. Kekhawatiran serupa berlaku untuk mineral lain yang menimbulkan risiko penyediaan sumber yang bertanggung jawab, termasuk litium, nikel, tembaga, dan kelompok “3TG” (timah, tantalum, tungsten, dan emas), dan untuk bahan yang menciptakan bahaya bagi lingkungan ketika dibuang secara tidak benar.
Pendorong untuk sumber bahan baku yang bertanggung jawab kuat, mulai dari tata kelola perusahaan hingga permintaan konsumen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya hingga pengawasan dari pemerintah, badan pengatur, pasar keuangan, dan LSM. Namun, sampai saat ini, membuktikan sumber yang bertanggung jawab kepada semua pihak yang berkepentingan ini adalah tujuan yang sulit dicapai, menimbulkan risiko reputasi, hukum, dan komersial yang signifikan.
Saat ini, Responsible Sourcing Blockchain Network (RSBN), dibangun di atas IBM Blockchain Platform dan dijamin oleh RCS Global Group, memberikan transparansi, kepercayaan, dan keamanan yang diperlukan untuk menunjukkan penyediaan sumber kobalt yang bertanggung jawab. Terlebih lagi, infrastruktur dasar yang kami bangun untuk RSBN dapat digunakan untuk memulai inisiatif penyediaan sumber berkelanjutan apa pun.
Manfaat yang telah terbukti dari penggunaan teknologi blockchain untuk jaringan sumber berkelanjutan meliputi:
Secara tradisional, penambang, pelebur, distributor, dan produsen bergantung pada audit pihak ketiga untuk membangun kepatuhan terhadap standar industri yang diterima secara umum. Untuk RSBN, RCS Global Group memberikan jaminan ini melalui pemetaan rantai pasokan mineral dan praktik audit, menilai peserta jaringan terhadap standar dan praktik terbaik yang ditetapkan oleh Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan Inisiatif Mineral Bertanggung Jawab (RMI).
RSBN menggunakan buku besar bersama dan terdistribusi blockchain untuk melacak produksi dari tambang ke baterai hingga produk akhir, menangkap informasi tentang tingkat sumber yang bertanggung jawab di setiap tingkat rantai pasokan. Perusahaan hilir dapat mengakses bukti terverifikasi bahwa mereka mendukung dan berkontribusi pada praktik pengadaan yang bertanggung jawab, yang kemudian dapat mereka bagikan dengan auditor, badan tata kelola perusahaan, dan bahkan konsumen.
Pada setiap langkah, peserta mengontrol siapa yang diizinkan untuk melihat informasi tertentu. Setelah ditambahkan ke buku besar, sertifikasi dan dokumen lainnya tidak dapat dimanipulasi, diubah, atau dihapus. Properti ini menjadikan blockchain platform tepercaya untuk berbagi data di berbagai perusahaan sekaligus membantu mencegah penipuan.
Jaringan seperti RSBN mendorong dan memungkinkan kolaborasi antara pemasok dan pelanggan di seluruh rantai pasokan bahan baku mineral kompleks dan bahan baku di negara dengan konflik bersenjata lainnya, di mana semua yang berpartisipasi memperoleh nilai bisnis yang meningkat. Sebagai contoh, berikut adalah manfaat yang direalisasikan oleh peserta RSBN.
Produsen otomotif bersiap untuk memperkenalkan lebih banyak kendaraan listrik (EV) ke pasar selama 2021 dan 2022, menciptakan permintaan baru untuk baterai li-ion dan kobalt yang mereka butuhkan. Dengan terlibat dalam inisiatif penyediaan sumber yang bertanggung jawab seperti RSBN, mereka dapat memasarkan produk mereka sebagai produk yang diproduksi secara berkelanjutan serta berkelanjutan di jalan. Pengadaan kobalt yang bertanggung jawab juga berkontribusi pada upaya kewarganegaraan perusahaan terkait upaya memerangi kemiskinan, mendukung hak asasi manusia, dan mencegah degradasi lingkungan.
Tambang dan smelter berada di bagian atas rantai pasokan, di mana upaya pengadaan yang bertanggung jawab dimulai dan di mana tantangan sesungguhnya berada. Agar kobalt yang ditambang secara manual tidak tercampur dalam produksi, perusahaan harus mengubah prosesnya, mengalokasikan dana tambahan, dan berkomitmen kuat terhadap pencegahan korupsi. Melalui audit dan sertifikasi yang membuktikan kinerja mereka, perusahaan-perusahaan tersebut berpeluang lebih besar menjadi pemasok yang diutamakan oleh para produsen baterai.
Para konsumen telah menyatakan pendapat mereka. Dalam studi IBM® baru-baru ini, 77 persen konsumen yang disurvei mengatakan bahwa membeli dari merek yang berkelanjutan atau bertanggung jawab terhadap lingkungan adalah penting. EV, smartphone, dan laptop adalah produk visibilitas tinggi yang nilainya terkait erat dengan baterai li-ion yang dapat diisi ulang dan tahan lama. Mampu menunjukkan sumber yang bertanggung jawab dapat membantu memenangkan pelanggan, membangun nilai reputasi dan mencegah reaksi balik seperti tindakan hukum.
RSBN adalah jaringan siap bergabung yang dibangun di atas IBM Blockchain Platform dan dijamin oleh RSC Global. Anggota pendiri RSBN termasuk Ford Motor Company, Volkswagen Group, produsen baterai global LG Chem, dan pemasok kobalt Huayou Cobalt. Volvo Cars, Fiat Chrysler Automobiles, dan perusahaan lain yang beroperasi dalam rantai pasokan mineral “di negara dengan konflik bersenjata” juga menjadi anggotanya.
Perusahaan yang ingin memastikan bahwa bahan baku yang mereka gunakan memiliki standar penyediaan sumber yang valid serta telah diaudit dan didokumentasikan dapat bergabung dengan RSBN baik sebagai perusahaan perorangan maupun dengan seluruh rantai pasok mereka dan mulai mewujudkan nilai dengan cepat. Atau, IBM Blockchain Services dapat memanfaatkan aset dan infrastruktur yang mendukung RSBN untuk berkreasi bersama dalam menciptakan jaringan penyediaan sumber yang bertanggung jawab untuk industri dan bahan baku lain. Berdiskusilah dengan kami hari ini tentang bagaimana Anda dapat mulai menunjukkan kepatuhan penyediaan sumber yang bertanggung jawab organisasi Anda.
Hyperledger Fabric adalah kerangka kerja blockchain modular sumber terbuka untuk mengembangkan aplikasi tingkat perusahaan dengan strategi industri.
Pemerintah, bisnis, dan lembaga menggunakan blockchain untuk memungkinkan infrastruktur yang aman dan tepercaya untuk identitas dan kredensial digital.
Blockchain adalah jaringan tanpa kepercayaan yang memberikan keamanan, transparansi, dan otomatisasi yang ditingkatkan
Home Depot menerapkan teknologi IBM Blockchain untuk menyelesaikan sengketa vendor dan meningkatkan efisiensi rantai pasokan.
IPwe menggunakan IBM Blockchain dan AI untuk menciptakan pasar paten global yang transparan, dengan dibantu oleh IBM untuk meningkatkan visibilitas dan fleksibilitas.
Mengoptimalkan transformasi digital Anda dengan solusi hybrid cloud IBM, yang dirancang untuk meningkatkan skalabilitas, modernisasi, dan integrasi yang mudah di seluruh infrastruktur TI Anda.
Capai potensi penuh teknologi blockchain dengan konsultasi dan layanan IBM, yang dirancang untuk mempercepat transformasi bisnis Anda melalui solusi yang dapat diskalakan, aman, dan inovatif.
IBM Blockchain Platform: Hyperledger Fabric Support Edition menyediakan SLA dan dukungan perusahaan 24x7 untuk Hyperledger Fabric, standar de facto untuk platform blockchain perusahaan dari Linux Foundation.
Bangun rantai pasokan yang tangguh, transparan, dan tepercaya dengan IBM® Blockchain untuk mengubah operasi bisnis Anda, merampingkan proses, dan meningkatkan kepercayaan dengan solusi terdepan di industri.