Pada tahun 2028, International Data Corporation (IDC) memperkirakan lingkungan aplikasi akan menjadi lebih kompleks. Kompleksitas ini akan datang dari banyak aspek—pertumbuhan yang tidak terkendali, teknologi yang beragam, adopsi terdesentralisasi, departemen yang tertutup, dan sistem redundan. Situasi ini menghadirkan tantangan penting bagi bisnis perusahaan dan pemimpin TI: bagaimana kita memanfaatkan potensi inovasi aplikasi baru tanpa menyerah pada penyebaran sistem terputus yang tidak dapat dikelola?
Perjalanan menuju hybrid cloud, lingkungan multicloud, dan Integrasi AI bergantung pada dua faktor—aliran data yang mulus dan interaksi yang efisien dari beragam aplikasi. Namun, kenyataan yang ada saat ini bagi banyak organisasi masih jauh dari cita-cita ini.
Puluhan tahun integrasi titik-ke-titik dan solusi terisolasi pada waktu tertentu telah menciptakan kekacauan konektivitas: jalinan koneksi khusus yang rumit, rapuh, sulit dipelihara, dan mahal untuk dikembangkan.
Lanskap yang terfragmentasi ini melahirkan pulau-pulau otomatisasi, menghambat kelincahan dan meningkatkan biaya operasional, secara efektif bertindak sebagai penundaan inovasi. Banyak organisasi tertahan oleh sistem monolitik yang tidak memiliki interoperabilitas yang diperlukan untuk berkembang.
Solusinya terletak pada penerapan pergeseran mendasar dalam pemikiran arsitektur: perpindahan menuju sistem yang dapat disusun (composable systems), yang didukung oleh penerapan strategis integrasi platform hybrid sebagai layanan (iPaaS).
Arsitektur TI yang dapat disusun dibangun dari komponen modular dan dapat digunakan kembali sehingga mudah untuk dirakit dan diubah. Karena dirancang untuk evolusi berkelanjutan, sistem ini cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan kebutuhan bisnis yang berkembang pesat dan cukup gesit untuk menanggapi gangguan pasar.
Arsitektur yang dapat disusun memungkinkan organisasi untuk merakit dan menyusun kembali kemampuan bisnis seperti blok bangunan, sehingga mendorong tingkat penggunaan kembali dan kemampuan adaptasi yang sebelumnya tidak mungkin tercapai.
Dengan arsitektur yang dapat disusun, tiga persona utama muncul:
• Pembuat dan penyedia: Pengembang dan profesional TI merancang, membangun, dan menampilkan blok bangunan dasar (antarmuka pemrograman aplikasi (API), acara, dan layanan mikro) dengan menggunakan studio pengembangan iPaaS.
• Kurator: Arsitek dan profesional TI berpengalaman mendefinisikan, mengatur, dan memelihara katalog aset yang dapat digunakan kembali. Mereka dapat memastikan ketertemuan, keamanan, dan kepatuhan API, acara, dan layanan mikro dengan menggunakan katalog atau pasar iPaaS.
• Komposer: Ahli teknologi bisnis (pakar lini bisnis, analis bisnis, ilmuwan data, dan spesialis domain) memahami kebutuhan dan proses spesifik dalam bidang mereka. Mereka menggunakan alat intuitif, seringkali low-code atau no-code untuk mengumpulkan kemampuan bisnis menjadi aplikasi baru yang menggunakan workflows iPaaS.
Membuat komposabilitas menjadi kenyataan membutuhkan upaya sadar dan strategis. Sementara teknologi yang mendasarinya berkembang, prinsip-prinsip dasar arsitektur berorientasi layanan (SOA) tetap sangat relevan bahkan hari ini. Prinsip-prinsip ini termasuk kontrak standar, kopling longgar dan abstraksi. Mereka juga membantu memastikan bahwa komponen perangkat lunak dari arsitektur yang dapat disusun dapat berinteraksi dengan lancar tanpa menciptakan dependensi yang rapuh.
Untuk membangun arsitektur yang benar-benar dapat disusun, organisasi membutuhkan tiga elemen kunci, yang semuanya difasilitasi oleh iPaaS hibrida modern:
• Aset yang dapat disusun: Aset ini adalah blok bangunan yang dapat digunakan kembali (API, event, dan microservice) yang dibuat dan dipelihara oleh pengembang dan profesional TI yang menggunakan studio pengembangan iPaaS. Mereka fokus pada aspek desain.
• Katalog yang mudah disusun: Katalog atau pasar digital aset yang terkelola dengan baik dan mudah ditemukan sangatlah penting. Arsitek dan kurator menggunakan fungsi katalog iPaaS untuk membantu memastikan ketertemuan, menegakkan kebijakan tata kelola, dan mengelola siklus hidup komponen yang dapat disusun. Proses ini berfokus pada penemuan dan tata kelola.
• Komposisi: Di sinilah keajaiban terjadi. Ahli teknologi bisnis, yang diberdayakan oleh kemampuan orkestrasi alur kerja iPaaS, dapat menggabungkan dan melepaskan kemampuan bawaan ke dalam palet no-code atau low-code untuk membangun proses dan aplikasi bisnis multilangkah. Mereka dapat mengatur beban kerja yang kompleks tanpa memerlukan pengetahuan teknis mendalam tentang API, peristiwa, atau layanan mikro yang mendasarinya.
Enabler penting dari komposabilitas adalah arsitektur yang digerakkan oleh peristiwa (EDA). Dalam perusahaan modern, momen bisnis yang signifikan terjadi terus-menerus: pesanan pembelian diterima, pengiriman dikirim, pelanggan baru mendaftar. Peristiwa-peristiwa ini menjadi kosakata bisnis inti.
EDA memungkinkan bisnis untuk bereaksi cepat terhadap peristiwa ini dengan segera, memicu respons dan perubahan back-end instan. Dengan mengelola sejumlah besar acara semacam itu di berbagai fungsi, organisasi dapat mencapai tingkat efisiensi dan daya tanggap baru.
Jalan ke depan terletak pada merangkul arsitektur yang dapat disusun yang dibangun di atas komponen yang dapat digunakan kembali seperti API, acara, dan layanan mikro. Elemen-elemen ini adalah blok bangunan mendasar yang dapat digunakan oleh teknolog bisnis untuk membuat prototipe, menguji, dan menyebarkan sistem dan kemampuan baru dengan cepat.
Bayangkan Anda dapat membangun portal layanan pelanggan baru dengan menggabungkan API yang sudah jadi untuk profil pelanggan, riwayat pesanan, dan sistem tiket dukungan. Kelincahan ini tidak terbatas pada satu industri; Prinsip composability dapat diterapkan secara luas di berbagai sektor. Banyak contoh penggunaan menyoroti keserbagunaan pendekatan ini.
Terdapat potensi yang sangat besar untuk lingkungan integrasi di mana AI bertindak sebagai pengatur cerdas di setiap tahap, secara fundamental membentuk kembali cara sistem terhubung dan berkomunikasi.
Ini bukan tentang memasang AI pada proses yang sudah ada—ini tentang mengintegrasikannya ke dalam inti dari integrasi itu sendiri, membuka tingkat produktivitas baru bagi pakar teknis dan pengguna bisnis.
Dengan mengadopsi pendekatan berbasis AI ini, organisasi dapat membuka jalan bagi kemajuan AI di masa depan, membangun fondasi yang kuat untuk interaksi yang canggih dan otomatisasi cerdas.
Pertimbangkan kemungkinan AI secara mandiri membangun integrasi dari berbagai sumber, memberdayakan pengguna dari semua kemampuan teknis untuk membangun, menguji, menerapkan, dan memantau koneksi kompleks dengan sangat mudah.
Bayangkan agen AI mengambil alih API Management, secara cerdas menemukan antarmuka yang ada, menghasilkan spesifikasi dan kode dasar dari deskripsi bahasa alami—membantu memastikan kepatuhan terhadap kebijakan tata kelola dan bahkan secara otomatis membuat dan menjalankan pengujian yang dapat memastikan kualitas API.
Dengan penerapan AI secara holistik untuk Integrasi, serta titik kendali terpadu untuk mengelola layanan AI, organisasi dapat mempercepat kesiapan mereka untuk masa depan AI yang didukung—mengubah konektivitas menjadi mesin yang dinamis dan cerdas untuk inovasi dan efisiensi.
Perbankan: Di sektor jasa keuangan yang kompetitif, orientasi pelanggan yang cepat adalah yang terpenting. Bank dengan arsitektur yang dapat disusun dapat menciptakan pengalaman penerimaan yang mulus dengan mengatur layanan Manajemen Akun yang dapat digunakan kembali, API verifikasi identitas, dan pemeriksaan kepatuhan—membantu mengurangi time to value bagi pelanggan baru secara signifikan.
Logistik: Kemampuan untuk mengirimkan barang lebih cepat dan dengan biaya lebih rendah adalah pengejaran konstan dalam logistik. Proses pemenuhan yang dapat disusun, dibangun dari layanan modular untuk pemrosesan pesanan, manajemen gudang, dan pengiriman yang memungkinkan organisasi untuk dengan cepat beradaptasi dengan gangguan, mengoptimalkan rute, dan pada akhirnya meningkatkan pengalaman pengiriman. Proses ini sering melibatkan pengintegrasian berbagai antarmuka dan format untuk pertukaran data.
Layanan kesehatan: Memberikan perawatan hiperpersonalisasi membutuhkan pandangan holistik data pasien. Arsitektur yang dapat disusun memungkinkan integrasi data dari sumber yang berbeda, termasuk wearable. Arsitektur ini memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk membangun aplikasi pemantauan pasien secara real-time dan secara proaktif mengelola hasil kesehatan—menciptakan pengalaman digital yang lebih baik dan merampingkan manajemen konten.
Arsitektur yang dapat disusun memberdayakan organisasi untuk membuat aplikasi generasi berikutnya dengan menggunakan API, peristiwa, dan layanan mikro yang telah teruji dan tepercaya, semuanya dalam lingkungan layanan mandiri. Komposisi sederhana mungkin melibatkan menyeret API autentikasi pelanggan, API inventaris produk, dan API pemrosesan pembayaran ke kanvas dan menghubungkannya untuk membuat aplikasi e-commerce baru.
Kompleksitas dapat ditingkatkan secara bertahap berdasarkan persyaratan bisnis tertentu, semua diatur oleh teknolog bisnis yang memahami hasil yang diinginkan tanpa perlu menyelidiki seluk-beluk teknis. Skalabilitas sistem yang dapat disusun ini merupakan keuntungan utama yang memungkinkan bisnis menangani peningkatan beban kerja sesuai permintaan.
Pada akhirnya, komposabilitas memungkinkan demokratisasi pengembangan aplikasi sambil mempertahankan tata kelola yang penting. Hal ini mengarah pada produktivitas yang lebih tinggi di seluruh organisasi, memungkinkan profesional TI dan pengguna bisnis untuk berkontribusi dalam membangun dan mengembangkan kemampuan digital perusahaan.
Janjinya jelas: kembangkan di mana saja, terapkan di mana saja dan beradaptasi dengan apa pun. Karena organisasi semakin bergantung pada tumpukan teknologi yang kompleks, interoperabilitas dan fleksibilitas infrastruktur yang dapat disusun menjadi yang terpenting. Masa depan perusahaan yang tangkas, Resilient, dan inovatif tidak dapat disangkal lagi dapat disusun.
