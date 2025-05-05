Arsitektur TI yang dapat disusun dibangun dari komponen modular dan dapat digunakan kembali sehingga mudah untuk dirakit dan diubah. Karena dirancang untuk evolusi berkelanjutan, sistem ini cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan kebutuhan bisnis yang berkembang pesat dan cukup gesit untuk menanggapi gangguan pasar.



Arsitektur yang dapat disusun memungkinkan organisasi untuk merakit dan menyusun kembali kemampuan bisnis seperti blok bangunan, sehingga mendorong tingkat penggunaan kembali dan kemampuan adaptasi yang sebelumnya tidak mungkin tercapai.



Dengan arsitektur yang dapat disusun, tiga persona utama muncul:

• Pembuat dan penyedia: Pengembang dan profesional TI merancang, membangun, dan menampilkan blok bangunan dasar (antarmuka pemrograman aplikasi (API), acara, dan layanan mikro) dengan menggunakan studio pengembangan iPaaS.

• Kurator: Arsitek dan profesional TI berpengalaman mendefinisikan, mengatur, dan memelihara katalog aset yang dapat digunakan kembali. Mereka dapat memastikan ketertemuan, keamanan, dan kepatuhan API, acara, dan layanan mikro dengan menggunakan katalog atau pasar iPaaS.

• Komposer: Ahli teknologi bisnis (pakar lini bisnis, analis bisnis, ilmuwan data, dan spesialis domain) memahami kebutuhan dan proses spesifik dalam bidang mereka. Mereka menggunakan alat intuitif, seringkali low-code atau no-code untuk mengumpulkan kemampuan bisnis menjadi aplikasi baru yang menggunakan workflows iPaaS.



Membuat komposabilitas menjadi kenyataan membutuhkan upaya sadar dan strategis. Sementara teknologi yang mendasarinya berkembang, prinsip-prinsip dasar arsitektur berorientasi layanan (SOA) tetap sangat relevan bahkan hari ini. Prinsip-prinsip ini termasuk kontrak standar, kopling longgar dan abstraksi. Mereka juga membantu memastikan bahwa komponen perangkat lunak dari arsitektur yang dapat disusun dapat berinteraksi dengan lancar tanpa menciptakan dependensi yang rapuh.

