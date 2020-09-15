“Jika saya menyukai sesuatu, saya selalu ingin melihat apakah itu dapat diterapkan pada karier saya.” Master Inventor IBM Martin Keen telah menelurkan lebih dari 200 paten (menempatkannya di antara 200 penemu paling produktif sepanjang masa), mengawasi produksi publikasi teknis yang tak terhitung jumlahnya, membantu meluncurkan proyek sumber terbuka populer, bersama-sama menciptakan pelatihan Coursera dan banyak lagi. Dengan keahlian dalam mainframe dan komputasi perusahaan, di antara subjek lainnya, Martin telah menjalani karier yang menginspirasi menggabungkan minat dan pekerjaan pribadinya. Dan tidak berhenti di situ saja: di luar pekerjaan, dia adalah pembuat bir yang giat yang saat ini terlibat dalam homebrew challenge yang melibatkan pembuatan 99 bir dalam 99 minggu.

Saya memiliki kesempatan untuk bertanya kepada Martin tentang pekerjaannya, termasuk bagaimana dia terlibat dengan penemuan dan teknologi apa yang paling dia sukai hari ini. Inilah yang dia katakan:

Ceritakan sedikit tentang latar belakang teknologi Anda. Teknologi apa yang Anda anggap sebagai bidang keahlian Anda?

Setelah memulai karier saya di Laboratorium Hursley di Inggris, saya menghabiskan banyak waktu dengan sistem mainframe, komputasi perusahaan, dan CICS. Saya memulai sebagai konsultan perusahaan yang membantu klien di seluruh dunia memodernisasi beban kerja CICS mereka. Banyak dari mereka yang berada di AS, yang memberi saya kesempatan mencicipi hidup di Amerika Serikat dan, yang pada akhirnya, kesempatan untuk relokasi secara permanen. Saya selalu mengikuti perkembangan komputasi perusahaan dan CICS, tetapi saya juga terlibat dalam manajemen proses bisnis, manajemen data, dan berbagai keterampilan luas di berbagai disiplin ilmu.

Bagaimana Anda bisa memiliki kecakapan dalam membantu para profesional teknis menciptakan konten yang hebat?

Selama 15 tahun terakhir ini, saya telah berperan dalam pengembangan konten dengan tim IBM Redbooks. Itu dimulai dengan menyatukan para pakar dan memimpin mereka dalam pengembangan publikasi Redbooks yang sangat teknis. Cara kami menyajikan informasi teknis telah berubah secara signifikan selama 15 tahun itu, dengan penekanan yang jauh lebih kuat pada konten teknis yang lebih kecil dan lebih dapat dikonsumsi sekarang: makalah, postingan blog, dan pendidikan video online. Bekerja dengan pakar teknis untuk menceritakan narasi teknis adalah bagian favorit dari pekerjaan saya.

Sebagai Master Inventor, Anda telah melahirkan lebih dari 200 paten. Bagaimana Anda memulai dengan penemuan, dan dari mana ide-ide baru Anda berasal?

Saya diperkenalkan ke dunia paten melalui seorang teman yang merupakan Master Inventor IBM. Saya ingin tahu bagaimana dia menghasilkan penemuan yang tidak pernah dipikirkan orang lain. Itu tampak seperti gagasan yang sangat menakutkan. Dan dia berkata padaku—dengan nada bercanda—bahwa cara untuk menciptakan hal yang baru adalah dengan menggabungkan tiga hal: analitik prediktif, media sosial, dan … apa pun yang ada. Suatu hari saya menceritakan hal ini kepada seorang kolega dalam perjalanan makan siang, dan saat itu juga kami memutuskan untuk menggabungkan analitik prediktif, media sosial, dan… serbet! Kami menggunakan analitik prediktif untuk menganalisis umpan sosial untuk menentukan berapa banyak orang yang akan datang ke kantor pada hari tertentu dibandingkan dengan bekerja dari rumah, dan kemudian menggunakan prediksi tersebut untuk mengetahui berapa banyak serbet yang harus disediakan di kantin pada hari itu. Kedengarannya konyol, tetapi ternyata kami menemukan sesuatu yang penting. Kami mengganti “serbet” dengan “koneksi VPN” dan menemukan sistem penyeimbangan beban kerja VPN, yang menjadi paten pertama saya. Sejak itu, saya telah menerima lebih banyak lagi. Masing-masing telah dikembangkan bekerja sama dengan beberapa penemu. Dan seperti pekerjaan sehari-hari saya di mana saya berkolaborasi dengan pakar subjek, bagian terbaik tentang penemuan adalah menggabungkan beragam keahlian dan pengalaman rekan kerja saya untuk menghasilkan sesuatu yang unik.

Apa saja penemuan favorit Anda hingga saat ini?

Saya telah menghasilkan penemuan di bidang perangkat mobile, analitik big data, dan modernisasi perusahaan. Ada beberapa yang sangat keren di sana, seperti rendering kognitif gerakan fisik dalam realitas virtual, yang muncul setelah bertemu dengan pengembang game Star Trek VR di acara IBM. Namun, yang paling nyata adalah sepatu mikrofluida, yang merupakan sepatu dengan sol yang diisi dengan saluran mikrofluida yang naik dan turun untuk memberikan arah berjalan melalui masukan haptik. Jika Anda perlu belok kiri dalam jarak 30 kaki, Anda akan merasakan arah itu di telapak kaki Anda. Tanjakan curam akan datang? Penyeberangan pejalan kaki di depan? Anda akan merasakannya sebelum Anda melihatnya. Saya telah mengerjakan banyak penemuan analitis berbasis algoritma, tetapi ketika keluarga dan teman bertanya kepada saya tentang penemuan saya, saya memberi tahu mereka tentang sepatu itu!

Awal tahun ini, Anda membantu meluncurkan beberapa pelatihan COBOL untuk pemula yang dengan cepat berubah menjadi proyek sumber terbuka populer. Apa pelajaran terbesar dari pengalaman tersebut?

Terkadang hal-hal datang bersama-sama dengan cara yang tidak pernah bisa Anda prediksi. Saya diminta untuk memimpin pengembangan proyek “COBOL untuk pemula” yang akan kami terbitkan sebagai buku dan kursus video online. Harapan kami tidak tinggi; apakah kami benar-benar akan menemukan audiens programmer COBOL pemula yang bersemangat? Kami menjalankan residensi di Sacramento, California, dengan beberapa karyawan IBM dan peserta dari klien pemerintah dan universitas lokal. Satu minggu kemudian, kami tiba-tiba dikirim pulang karena virus corona. Saat kami melanjutkan proyek dari jarak jauh, COBOL mulai menjadi berita. Ada kebutuhan mendesak bagi programmer COBOL untuk mengerjakan aplikasi yang ada, seperti sistem tunjangan pengangguran, yang sekarang dibanjiri dengan beban kerja. Kami membawa buku kami ke Proyek Mainframe Terbuka, yang mengusulkan agar kami mengubahnya menjadi proyek sumber terbuka. Di pekan saat kami menerbitkan proyek di Github, repositori kami menerima 130.000 tampilan. Sejak itu buku kami telah melalui beberapa revisi dengan buku-buku yang sama sekali baru yang diusulkan dan ditulis oleh komunitas. Dan kursus video kami telah terbukti sangat populer juga.

Sebagai produser Expert Speaker Series, saya membayangkan Anda mendapatkan kesempatan untuk bekerja dengan pakar di seluruh teknologi IBM Systems: hybrid cloud, z/OS, penyimpanan, SAP HANA, dan banyak lagi. Tren teknologi apa yang paling Anda sukai?

Saya bertemu dengan sekelompok pakar yang sangat beragam yang mengerjakan seri video ini—mulai dari pengembang kapal pesiar otonom hingga orang-orang yang membantu memerangi COVID 19. Tren abstraksi secara keseluruhan membuat saya bersemangat, baik melalui kontainerisasi Docker, hybrid cloud atau virtualisasi. Kami tidak lagi terbatas pada mesin dan teknologi yang mendasari yang kami pelajari. Saat ini, seorang pengembang aplikasi dapat menulis kode kelas enterprise dan mengimplementasikannya ke mainframe tanpa perlu memahami teknologi mainframe yang mendasarinya. Saat kami mengabstraksi perangkat keras yang mendasarinya, bahasa pemrograman, sistem operasi, dan lokasi fisik, kami membuka berbagai kemungkinan yang jauh lebih luas tentang siapa yang dapat mengembangkan apa.

Terakhir, apa saran Anda untuk orang-orang yang ingin mengintegrasikan minat pribadi dengan karier teknologi mereka?

Anda pandai dalam hal-hal yang Anda sukai. Minat saya benar-benar telah membentuk karier saya. Saya menyukai gadget teknologi seperti headset VR dan drone, dan semua itu telah memberikan inspirasi untuk pengungkapan paten. Saya seorang kreator YouTube yang rajin, dan saya telah mengambil pengetahuan yang saya pelajari tentang videografi dan pengeditan video dan membawanya ke pekerjaan saya sehari-hari untuk menjadi pemimpin video untuk organisasi saya. Jika saya bersemangat tentang sesuatu, saya selalu ingin melihat apakah itu dapat diterapkan pada karier saya, dan itu membantu mendorong saya untuk bekerja dengan hal-hal yang paling saya sukai. Andai saja ada cara untuk menggabungkan pekerjaan sehari-hari saya dengan membuat bir .... Postingan blog ini adalah bagian dari seri “Di balik layar dengan pelopor teknologi”, di mana kami mewawancarai spesialis dan arsitek TI terkemuka, insinyur terkemuka, dan pakar di bidang AI, hybrid cloud, keamanan, dan banyak lagi, memberikan gambaran sekilas tentang bagaimana mereka membantu bisnis di seluruh dunia berhasil dengan infrastruktur TI IBM. Seorang “pelopor teknologi” adalah pemimpin yang telah terbukti membawa inovasi, kolaborasi, dan pemikiran kreatif ke dalam pekerjaannya, yang memiliki hasrat tak terbatas untuk pengetahuan, dan menjadi teladan bagi rekan-rekannya. Nantikan informasi selanjutnya.