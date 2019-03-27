5 buku untuk menjadi pakar Microsoft Azure

Microsoft Azure adalah platform komputasi cloud publik yang menyediakan berbagai solusi, termasuk PaaS, IaaS, dan SaaS. Azure merupakan salah satu bisnis cloud yang berkembang pesat, dengan pendapatan yang meningkat sebesar 76% . Ini dapat digunakan untuk analitik, penyimpanan, komputasi virtual, jaringan dan banyak lagi. Jumlah layanan di Azure sangatlah luas yang dapat membingungkan untuk menggunakannya.

Penting untuk memiliki sumber daya yang tepat untuk membantu Anda melalui perjalanan migrasi cloud. Berikut adalah pedoman terbaik yang akan membantu Anda menjadi pakar Azure dalam waktu singkat.