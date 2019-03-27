5 buku untuk menjadi pakar Microsoft Azure

Microsoft Azure adalah platform komputasi cloud publik yang menyediakan berbagai solusi, termasuk PaaS, IaaS, dan SaaS. Azure merupakan salah satu bisnis cloud yang berkembang pesat, dengan pendapatan yang meningkat sebesar 76% . Ini dapat digunakan untuk analitik, penyimpanan, komputasi virtual, jaringan dan banyak lagi. Jumlah layanan di Azure sangatlah luas yang dapat membingungkan untuk menggunakannya.
Penting untuk memiliki sumber daya yang tepat untuk membantu Anda melalui perjalanan migrasi cloud. Berikut adalah pedoman terbaik yang akan membantu Anda menjadi pakar Azure dalam waktu singkat.
Buletin industri
Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
Microsoft Azure IaaS Praktis: Migrasi dan Membangun Solusi Cloud yang Dapat Diskalakan dan Aman: Oleh Shijimol Ambi Karthikeyan
Pelajari cara mengadopsi Azure IaaS dan memigrasikan infrastruktur on premises Anda ke Azure. Buku ini memberikan solusi dengan mengikuti desain Microsoft dan pedoman praktik terbaik untuk membangun tumpukan solusi yang sangat tersedia, dapat diskalakan, dan aman, menggunakan Microsoft Azure IaaS.
Pada akhir buku ini, Anda akan mempelajari cara memetakan komponen arsitektur on premises yang sudah dikenal ke berbagai infrastruktur cloud lainnya.
Learn Azure in a Month of Lunches: Oleh Iain Foulds
Pedoman ini membantu Anda memulai dengan memecah konsep dan tugas yang paling penting menjadi 21 pelajaran singkat, lengkap dengan contoh, latihan, dan laboratorium.
Anda akan menguasai dasar-dasarnya, termasuk menyiapkan mesin virtual (VM) berbasis cloud, menerapkan server web dan menggunakan penyimpanan data. Pedoman ini sangat cocok untuk pemula yang baru mengenal Azure.
Hands-On Azure for Developers: Oleh Kamil Mryzglod
Hands-On Azure for Developers akan memandu Anda melalui beberapa layanan PaaS yang tersedia di Azure, termasuk layanan aplikasi, fungsi, dan struktur layanan, dan menjelaskan secara rinci cara membangun sistem yang lengkap dan andal dengan mudah.
Anda akan mempelajari cara memaksimalkan keterampilan saat membangun solusi berbasis cloud menggunakan database SQL dan NoSQL yang berbeda, komponen nirserver dan layanan pesan, dan bahkan mesin pencari, seperti Azure Cognitive Search.
Microsoft Azure: Your Personal Guide from Beginning to Pro: Oleh Nate J
Buku ini memandu Anda dalam cara mengatur jaringan virtual di dalam Portal Azure, cara menggunakan Network Security Group dan cara meluncurkan VM dalam platform. Anda juga akan dipandu dalam cara menggunakan SQL Database dalam platform Azure.
Setiap aspek Microsoft Azure telah dibahas dalam buku ini, menjadikannya pedoman luar biasa untuk membantu Anda beralih dari pemula Azure menjadi pakar Azure.
Mastering Identify and Access Management with Microsoft Azure: Oleh Jochen Nickel
Pedoman ini akan menunjukkan semua manfaat Microsoft Azure di bidang manajemen identitas dan akses. Dengan bekerja melalui fungsionalitas manajemen identitas dan akses sebagai layanan, Anda akan mendapatkan gambaran lengkap tentang strategi Microsoft.
Pada akhir buku ini, Anda akan memiliki pemahaman menyeluruh tentang teknologi perlindungan informasi Microsoft.
Fitur otomatisasi beban kerja untuk hybrid cloud dari IBM Turbonomic terus membantu memastikan bahwa semua beban kerja mendapatkan sumber daya yang tepat yang dibutuhkan untuk membantu memastikan kinerja dan biaya yang lebih rendah sambil mempertahankan kepatuhan kebijakan.
Siap membuat AI bekerja untuk bisnis Anda? Ketahui bagaimana IBM Cloud dan Red Hat memudahkan penyesuaian, menerapkan, dan penskalaan AI. Semua dalam satu sesi. Bergabunglah dengan webinar dan bangun jalur Anda menuju kesuksesan AI.
Laporan IDC ini menunjukkan bagaimana perusahaan mengatasi tantangan migrasi cloud terberat - dan cara mana yang berhasil.
Jelajahi Kuadran Ajaib 2024 untuk CDBMS dan temukan vendor mana yang memberdayakan ekosistem data kinerja tinggi dan siap hybrid.
Dengan menerapkan IBM Watson Discovery, watsonx Assistant, dan watsonx.ai di IBM Cloud, perusahaan EdTech ini tidak hanya meningkatkan pengalaman belajar bagi para pelanggannya, namun juga meraih manfaat bisnis yang signifikan.
Temukan solusi migrasi IBM cloud yang dirancang untuk menyederhanakan perjalanan Anda ke cloud. Pelajari tentang berbagai jenis migrasi, strategi, dan manfaat yang mendorong efisiensi, skalabilitas, dan inovasi.
Jelajahi perbedaan utama antara solusi cloud publik, pribadi, dan hybrid cloud dengan IBM. Pahami model cloud mana yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda untuk meningkatkan fleksibilitas, keamanan, dan skalabilitas.
Buat akun IBM Cloud gratis Anda dan akses lebih dari 40 produk yang selalu gratis, termasuk API IBM Watson.
IBM Cloud adalah platform cloud perusahaan yang dirancang untuk industri teregulasi, serta menyediakan solusi hybrid, aman, dan kompatibel dengan AI.
Dapatkan kemampuan baru dan dorong ketangkasan bisnis dengan layanan konsultasi cloud IBM. Temukan cara menciptakan solusi dengan berkreasi bersama, mempercepat transformasi digital, dan mengoptimalkan kinerja melalui strategi hybrid cloud dan kemitraan pakar.
Dapatkan potensi penuh AI dan hybrid cloud dengan platform IBM yang aman dan dapat diskalakan. Mulai dengan menjelajahi solusi siap AI kami atau buat akun gratis untuk mengakses produk dan layanan yang selalu gratis.