Komponen kunci dari kerangka kerja manajemen risiko yang kuat adalah penilaian mandiri risiko dan pengendalian (RCSA), proses sistematis yang membantu lembaga keuangan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memprioritaskan potensi risiko.
Melakukan latihan RCSA secara berkala memungkinkan organisasi untuk secara proaktif mengelola risiko, membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan melindungi aset. Kecerdasan buatan generatif (gen AI) dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi RCSA, mengubah proses dari daftar periksa statis menjadi insight yang dinamis dan berbasis data.
Buletin industri
Tetap terinformasi tentang tren industri yang paling penting—dan menarik—tentang AI, otomatisasi, data, dan di luarnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM®.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM® kami untuk informasi lebih lanjut.
Proses RCSA melibatkan fase identifikasi risiko ekstensif yang mengintegrasikan data kuantitatif dan insight untuk mengungkap potensi risiko di setiap tingkat organisasi. Hasil penting dari proses ini adalah perpustakaan risiko, repositori dinamis yang diperbarui secara konsisten dengan risiko yang diidentifikasi, sumber dan dampak potensial. Input dari semua unit bisnis membantu memastikan profil risiko yang komprehensif.
Ketika risiko diidentifikasi, mereka menjalani evaluasi, yang menilai tingkat keparahan dan kemungkinannya. Organisasi menggunakan metode kuantitatif dan penilaian pakar untuk mengklasifikasikan dan memprioritaskan risiko. Evaluasi ini membantu menentukan risiko mana yang memerlukan mitigasi mendesak sambil mempertahankan perspektif risiko holistik.
Setelah mengevaluasi risiko, organisasi menilai kontrol yang ada untuk efektivitas, desain, dan pemeliharaan. Lingkungan kontrol yang terstruktur dengan baik harus tetap tangkas untuk beradaptasi dengan risiko yang muncul, mencegah keusangan.
Salah satu aspek paling penting dari RCSA adalah membantu memastikan deskripsi kontrol yang komprehensif dan objektif. Deskripsi ini mendefinisikan bagaimana lembaga memandang risiko dalam prosesnya dan bagaimana kontrol menguranginya. Deskripsi kontrol yang ditulis dengan buruk memperkenalkan ambiguitas, sehingga sulit untuk menguji kontrol dan memastikan kepatuhan.
Secara tradisional, organisasi telah menggunakan pemrosesan bahasa alami (NLP) dan model pemahaman bahasa alami untuk menilai kelengkapan deskripsi risiko dan kontrol. Namun, kemajuan terbaru dalam model bahasa besar (LLM) telah secara signifikan meningkatkan proses ini.
LLM dapat mengevaluasi deskripsi kontrol terhadap standar yang ditetapkan, seperti 5 W (siapa, apa, kapan, di mana, mengapa), memastikan deskripsi komprehensif dan objektif.
Tidak seperti model NLP tradisional yang memerlukan kumpulan data pelatihan besar, LLM dapat beroperasi secara efektif dengan petunjuk yang dibuat dengan baik. Hal ini memungkinkan organisasi untuk menilai kumpulan data yang luas dengan cepat dan andal. LLM juga dapat memberikan masukan real-time pada deskripsi kontrol, membantu memastikan penyaringan kualitas pada titik pengambilan data.
Gen AI menyediakan pendekatan inovatif untuk mengatasi kekurangan deskripsi kontrol, membantu organisasi kepatuhan mengotomatiskan evaluasi kontrol dan mengidentifikasi kesenjangan dalam kepatuhan terhadap peraturan.
Tantangan utama dalam kepatuhan dan fungsi lini kedua adalah memastikan bahwa kontrol ditulis dengan jelas dan lengkap sehingga dapat diuji secara efektif. Jika kontrol tidak memiliki detail yang cukup, itu tidak dapat dievaluasi efektivitasnya, meningkatkan risiko regulasi.
Dengan menggunakan LLM, lembaga keuangan dapat:
RCSA tetap mendasar bagi lembaga keuangan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memprioritaskan risiko. Namun, pendekatan tradisional untuk mengontrol evaluasi sering mengalami inkonsistensi dan subjektivitas. Gen AI menawarkan solusi transformatif dengan mengotomatiskan penilaian kontrol kualitas data, membantu memastikan deskripsi berkualitas tinggi dan meningkatkan kerangka kerja manajemen risiko.
IBM watsonx gen AI dapat menilai deskripsi kontrol dalam IBM® OpenPages. AI mengevaluasi deskripsi kontrol terhadap kerangka kerja RCSA dan menyoroti kesenjangan kualitas data. Pemeriksaan kualitas otomatis ini membantu tim kepatuhan memastikan bahwa kontrol didokumentasikan dan dapat diuji dengan benar.
Dengan menggunakan gen AI, lembaga keuangan dapat mengurangi beban manual evaluasi kontrol, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, dan memungkinkan tim audit internal untuk fokus pada tugas-tugas bernilai lebih tinggi. Karena industri terus berkembang, mengintegrasikan gen AI ke dalam RCSA tidak lagi opsional; sangat penting untuk mempertahankan kerangka kerja yang kuat dan tangkas.
Dengarkan untuk melihat apakah agen virtual dapat menggantikan manusia karena mereka bekerja lebih cepat dan lebih akurat dengan AI generatif.
Jelajahi bagaimana CEO menggunakan AI generatif dan modernisasi aplikasi untuk mendorong inovasi dan tetap kompetitif.
Pelajari mengapa untuk memenuhi permintaan pelanggan, pengecer harus memahami inventaris apa yang tersedia.
Sederhanakan tata kelola data, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap peraturan dengan IBM OpenPages, platform GRC terpadu dengan kemampuan penskalaan tinggi yang didukung AI.
Transformasikan program keamanan Anda dengan solusi dari penyedia keamanan perusahaan terbesar.
Alur kerja yang cerdas dan dapat diskalakan memungkinkan penilaian risiko, kepatuhan terhadap peraturan, serta pencegahan penipuan, sehingga membantu klien mencapai prioritas mereka dan mendorong pertumbuhan.
Transformasikan operasi bisnis Anda dengan solusi IBM yang terdepan dalam industri. Tingkatkan produktivitas, ketangkasan, dan inovasi melalui alur kerja cerdas dan teknologi otomatisasi.