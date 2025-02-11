Salah satu aspek paling penting dari RCSA adalah membantu memastikan deskripsi kontrol yang komprehensif dan objektif. Deskripsi ini mendefinisikan bagaimana lembaga memandang risiko dalam prosesnya dan bagaimana kontrol menguranginya. Deskripsi kontrol yang ditulis dengan buruk memperkenalkan ambiguitas, sehingga sulit untuk menguji kontrol dan memastikan kepatuhan.

Secara tradisional, organisasi telah menggunakan pemrosesan bahasa alami (NLP) dan model pemahaman bahasa alami untuk menilai kelengkapan deskripsi risiko dan kontrol. Namun, kemajuan terbaru dalam model bahasa besar (LLM) telah secara signifikan meningkatkan proses ini.

LLM dapat mengevaluasi deskripsi kontrol terhadap standar yang ditetapkan, seperti 5 W (siapa, apa, kapan, di mana, mengapa), memastikan deskripsi komprehensif dan objektif.

Tidak seperti model NLP tradisional yang memerlukan kumpulan data pelatihan besar, LLM dapat beroperasi secara efektif dengan petunjuk yang dibuat dengan baik. Hal ini memungkinkan organisasi untuk menilai kumpulan data yang luas dengan cepat dan andal. LLM juga dapat memberikan masukan real-time pada deskripsi kontrol, membantu memastikan penyaringan kualitas pada titik pengambilan data.