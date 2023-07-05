Praktik terbaik manajemen siklus hidup aset: Membangun strategi untuk sukses

Dari pabrik pengolahan air limbah yang menjadi tumpuan seluruh kota hingga perusahaan transportasi berukuran lebih kecil yang diharapkan dapat menyediakan pengiriman tepat waktu, bisnis dari semua ukuran bergantung pada aset dan peralatan yang mereka miliki untuk menciptakan nilai setiap hari.
Manajemen siklus hidup aset (ALM) adalah pendekatan berbasis data yang digunakan banyak perusahaan untuk merawat aset mereka, memaksimalkan efisiensi mereka dan meningkatkan profitabilitas mereka. Namun di mana Anda memulai dan bagaimana Anda tahu strategi ALM mana yang tepat untuk Anda?
Pada artikel ini, kita akan melihat beberapa praktik terbaik yang digunakan bisnis sukses untuk merawat aset mereka dan memperpanjang masa manfaatnya. Pertama, mari kita mulai dengan beberapa definisi yang akan menjadi kunci untuk memahami nilai ALM untuk perusahaan modern.
Aset adalah barang fisik dan non-fisik yang dimiliki perusahaan dan digunakan untuk menciptakan nilai. Contoh aset fisik, atau aset perangkat keras, termasuk mesin, pabrik, perlengkapan kantor, pabrik produksi, armada kendaraan dan bangunan. Contoh aset non-fisik termasuk perangkat lunak, kekayaan intelektual, merek dagang, dan paten.
ALM adalah pendekatan strategis untuk mengelola aset fisik yang membantu perusahaan mengekstrak nilai paling banyak darinya dari waktu ke waktu. Strategi pemeliharaan yang paling sering digunakan perusahaan dipecah menjadi empat tahap siklus hidup aset.
Pada tahap pertama siklus hidup aset, pemangku kepentingan menilai kebutuhan akan aset baru, nilai yang diproyeksikan untuk organisasi dan biaya keseluruhannya.
Bagian penting dari tahap perencanaan adalah menilai nilai keseluruhan aset. Selama tahap ini, pengambil keputusan harus mempertimbangkan banyak informasi yang berbeda untuk membuat penilaian yang akurat. Salah satu teknik yang menjadi makin berharga pada tahap perencanaan adalah pembuatan kembaran digital.
Kembaran digital adalah representasi virtual dari aset yang perusahaan ingin beli. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menjalankan tes dan memprediksi kinerja berdasarkan simulasi. Dengan kembaran digital yang baik, dimungkinkan untuk memprediksi bagaimana aset akan berkinerja dalam kondisi tertentu dan berapa umur yang diproyeksikan nantinya.
Baca postingan blog ini untuk mengetahui bagaimana kembaran digital dapat membantu Anda mengoptimalkan kinerja aset Anda.
Tahap ini menyangkut pembelian, transportasi dan pemasangan aset, termasuk bagaimana aset akan dioperasikan, bagaimana aset akan diintegrasikan dengan aset lain yang dimiliki perusahaan dan bagaimana data yang dihasilkannya akan dimasukkan ke dalam keputusan bisnis.
Fase ini sangat penting untuk memaksimalkan kinerja aset dari waktu ke waktu dan memperpanjang masa pakainya. Baru-baru ini, perangkat lunak manajemen aset seperti sistem manajemen aset perusahaan (EAM), telah menjadi alat yang sangat diperlukan dalam membantu bisnis melakukan pemeliharaan prediktif dan preventif. Kita akan membahas lebih dalam tentang EAMs, teknologi yang mendasarinya, jenis pemeliharaan yang didukung, dan implikasinya bagi praktik terbaik ALM dalam bagian lain.
Tahap akhir dari siklus hidup aset adalah penghapusan aset. Pada titik ini, penting untuk menimbang depresiasi aset terhadap kenaikan biaya pemeliharaannya. Pengambil keputusan akan ingin mempertimbangkan berbagai faktor untuk menginformasikan keputusan ini, termasuk waktu aktif aset, masa pakai yang diproyeksikan, dan biaya pergeseran bahan bakar dan suku cadang.
Apa yang bisa lebih penting bagi bisnis daripada kesehatan asetnya? Ketika Anda telah menginvestasikan modal yang diperoleh dengan susah payah dalam akuisisi aset, proses manajemen aset memastikannya akan berjalan pada tingkat puncak selama mungkin. Praktik terbaik ALM membantu perusahaan mensistematisasikan dan menjalankan proses mereka dan dapat menghasilkan berbagai manfaat, termasuk yang berikut:
Tujuan utama manajemen siklus hidup aset (ALM) harus selalu menjadi optimalisasi aset sepanjang siklus hidupnya. Sampai saat ini, manajer dan teknisi mengandalkan alat manual seperti spreadsheet Excel dan pelacakan dokumen untuk mencapai ini. Namun, lompatan teknologi baru-baru ini dalam kemampuan perangkat lunak manajemen aset telah menambahkan dimensi baru ke praktik terbaik ALM, membuat alat manual seperti Excel tidak mencukupi.
Saat ini, perangkat lunak manajemen aset membantu perusahaan mempertahankan informasi terpenting tentang aset mereka—seperti kondisi, pemeliharaan dan riwayat perbaikan, lokasi, lisensi, dan metrik kinerja—dengan lebih akurat dan efisien.
Berikut ini adalah beberapa praktik terbaik manajemen siklus hidup aset yang diandalkan perusahaan.
Perangkat lunak manajemen aset seperti sistem manajemen aset perusahaan (EAM) membantu mengoptimalkan kinerja aset dari akuisisi hingga penyingkiran dengan cara yang tidak pernah bisa dilakukan oleh alat manual seperti Excel. Di era IoT—dengan segala sesuatu mulai dari katup hingga kendaraan yang terhubung oleh sensor dan sistem—operator pemeliharaan sekarang memiliki kesempatan untuk menggabungkan analitik canggih dan kecerdasan buatan (AI) ke dalam segala hal yang mereka lakukan. Data yang dikumpulkan dari aset dapat dianalisis menggunakan teknik AI, dan insight yang dihasilkan dapat membantu tim pemeliharaan membuat keputusan yang lebih cerdas.
Sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi (CMMS) adalah perangkat lunak yang memusatkan informasi pemeliharaan dan memfasilitasi proses operasi pemeliharaan. Ini sering digunakan sebagai bagian dari EAM untuk membantu mengoptimalkan pemanfaatan dan ketersediaan peralatan fisik seperti kendaraan, mesin, komunikasi, infrastruktur pabrik, dan aset lainnya.
CMMS yang mendukung pendekatan EAM yang kuat memastikan bahwa semua informasi aset yang relevan disimpan di satu lokasi dan dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkannya. Dari angka nilai terkini hingga garansi penting, lisensi perangkat lunak, dan informasi sewa (serta analisis pemeliharaan dan perbaikan terbaru), kemampuan CMMS membuat informasi aset penting mudah diakses jika terjadi audit.
Perangkat lunak EAM dan CMMS memungkinkan pendekatan paling modern di pasar—seperti pemeliharaan preventif dan pemeliharaan prediktif—untuk membantu perusahaan mencegah kegagalan peralatan.
Pemantauan jarak jauh didukung AI tidak hanya memberikan kemampuan pemeliharaan prediktif, tetapi juga dapat membantu memantau kinerja aset dan memberikan insight tentang cara meningkatkannya. Dengan mengumpulkan data di seluruh departemen dan silo informasi, ini dapat mengurangi jumlah peringatan aset yang harus ditangani oleh manajer pemeliharaan dan memastikan keakuratannya. Data historis dan real-time yang dikumpulkan dari perangkat IoT dan alat analitis dan diagnostik dapat membantu memperpanjang waktu aktif aset.
Seperti halnya pemantauan kondisi aset, pelacakan aset juga mengalami kemajuan besar dalam beberapa tahun terakhir karena terobosan teknologi. Beberapa perangkat yang lebih sering digunakan termasuk tag pengenal frekuensi radio (RFID), sistem pelacakan berkemampuan Wi-Fi, kode QR dan satelit penentuan posisi global (GPS). Masing-masing menawarkan keunggulan unik dan merupakan peningkatan dari pendahulunya.
Tag RFID menyiarkan berbagai informasi tentang aset selain lokasinya, termasuk suhu dan kelembaban lingkungannya. Sistem pelacakan berkemampuan Wi-Fi menggunakan tag yang ditempelkan pada aset yang mengirimkan informasi melalui jaringan Wi-Fi lokal. Namun, seperti RFID, tag hanya efektif jika aset berada di dalam ruangan dan dalam jangkauan jaringan Wi-Fi.
Kode QR merupakan peningkatan signifikan dibandingkan pendahulunya, kode batang universal, tetapi berbeda dengan kode batang, kode QR dapat dibaca dengan mudah hanya menggunakan smartphone. Satelit penentuan posisi global (GPS) secara luas digunakan untuk melacak aset saat sedang dalam perjalanan, karena, berbeda dengan sistem pelacakan lainnya, GPS memungkinkan manajer untuk melihat lokasi aset di luar ruangan dan jauh dari jaringan Wi-Fi, di mana pun di seluruh dunia.
Banyak praktik terbaik manajemen siklus hidup aset (ALM) saat ini hanya dimungkinkan dengan solusi komprehensif yang dilengkapi dengan fitur teknologi canggih seperti IoT, analitik dan pemantauan yang ditingkatkan AI, dan kemampuan berbasis cloud.
