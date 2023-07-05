Praktik terbaik manajemen siklus hidup aset: Membangun strategi untuk sukses

1. Perencanaan

Pada tahap pertama siklus hidup aset, pemangku kepentingan menilai kebutuhan akan aset baru, nilai yang diproyeksikan untuk organisasi dan biaya keseluruhannya.

Bagian penting dari tahap perencanaan adalah menilai nilai keseluruhan aset. Selama tahap ini, pengambil keputusan harus mempertimbangkan banyak informasi yang berbeda untuk membuat penilaian yang akurat. Salah satu teknik yang menjadi makin berharga pada tahap perencanaan adalah pembuatan kembaran digital.

Kembaran digital adalah representasi virtual dari aset yang perusahaan ingin beli. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menjalankan tes dan memprediksi kinerja berdasarkan simulasi. Dengan kembaran digital yang baik, dimungkinkan untuk memprediksi bagaimana aset akan berkinerja dalam kondisi tertentu dan berapa umur yang diproyeksikan nantinya.

2. Pengadaan dan pemasangan

Tahap ini menyangkut pembelian, transportasi dan pemasangan aset, termasuk bagaimana aset akan dioperasikan, bagaimana aset akan diintegrasikan dengan aset lain yang dimiliki perusahaan dan bagaimana data yang dihasilkannya akan dimasukkan ke dalam keputusan bisnis.

3. Pemanfaatan

Fase ini sangat penting untuk memaksimalkan kinerja aset dari waktu ke waktu dan memperpanjang masa pakainya. Baru-baru ini, perangkat lunak manajemen aset seperti sistem manajemen aset perusahaan (EAM), telah menjadi alat yang sangat diperlukan dalam membantu bisnis melakukan pemeliharaan prediktif dan preventif. Kita akan membahas lebih dalam tentang EAMs, teknologi yang mendasarinya, jenis pemeliharaan yang didukung, dan implikasinya bagi praktik terbaik ALM dalam bagian lain.

4. Penutupan operasional dan penghapusan aset

Tahap akhir dari siklus hidup aset adalah penghapusan aset. Pada titik ini, penting untuk menimbang depresiasi aset terhadap kenaikan biaya pemeliharaannya. Pengambil keputusan akan ingin mempertimbangkan berbagai faktor untuk menginformasikan keputusan ini, termasuk waktu aktif aset, masa pakai yang diproyeksikan, dan biaya pergeseran bahan bakar dan suku cadang.