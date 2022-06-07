Apakah Pusat Data Anda Menghalangi Anda dari Keberlanjutan?

Bayangkan mengendarai mobil Anda ke tempat kerja, memarkirnya di tempat parkir, dan kemudian membiarkannya menyala sepanjang hari hanya karena Anda mungkin ingin keluar naik mobil untuk makan siang nantinya. Jika Anda mengelola pusat data dan membiarkan aplikasi tetap berjalan yang Anda gunakan secara berkala, pada dasarnya Anda melakukan hal yang sama — membuang-buang uang dan energi.
Pusat data menyumbang 1% penggunaan listrik dunia dan merupakan salah satu konsumen listrik global dengan pertumbuhan tercepat. Selain itu, hampir setiap pusat data di dunia secara signifikan memakan lebih banyak daya dari yang dibutuhkan. Tingkat rata-rata pemanfaatan server hanya 12-18% dari kapasitas. Cara cerdas untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengotomatiskan manajemen sumber daya aplikasi, yang menjamin kinerja aplikasi dan meningkatkan pemanfaatan pusat data Anda. Ini secara drastis mengurangi biaya dan penggunaan energi.
Untuk bisnis modern saat ini, aplikasinya adalah bisnisnya. Mempertahankan kinerja adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan. Perangkat lunak manajemen sumber daya aplikasi dirancang untuk terus menganalisis setiap lapisan pemanfaatan sumber daya aplikasi untuk memastikan aplikasi mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk bekerja, ketika mereka membutuhkannya. Ini tidak hanya memastikan kualitas kinerja dan keandalan, tetapi juga menghemat uang dan energi. Listrik menyumbang sebanyak 70% dari total biaya operasi pusat data, menurut laporan Barclays Equity Research Green Data Centers: Beyond net zero.
Dewan Pertahanan Sumber Daya Nasional menunjukkan bahwa meningkatkan pemanfaatan server adalah salah satu peluang penghematan energi terbesar di industri ini. Ketika Anda meningkatkan pemanfaatan server, Anda secara alami mengurangi jumlah server yang Anda butuhkan untuk memberi daya dan mendinginkan, yang menghemat listrik.
Memangkas konsumsi listrik pusat data sebesar 40% akan menghemat 46 miliar kwh listrik setiap tahun. Itu cukup untuk memberi daya pada negara bagian Michigan AS selama setahun — ini bukan pencapaian kecil jika Anda mengingat bahwa ini adalah rumah bagi Ford, Chrysler, dan General Motors, serta University of Michigan, Michigan State dan Google Campus yang luas. Jika Anda meningkatkan pemanfaatan sebesar 40% di fasilitas seluas 100.000 kaki persegi, itu seperti mendapatkan tambahan 40.000 kaki persegi secara gratis.
Alat manajemen sumber daya aplikasi menggunakan perangkat lunak untuk mengelola tumpukan aplikasi Anda secara otomatis, mengoptimalkan kinerja, kepatuhan, dan biaya secara real-time — semuanya sambil mengelola kendala bisnis.
Setiap pemimpin bisnis dan TI dapat menentukan langkah menuju keberlanjutan dan komputasi hijau, dimulai dari pusat data mereka. Dengan mengotomatiskan manajemen sumber daya aplikasi, organisasi dapat memastikan setiap aplikasi memiliki sumber daya untuk bekerja pada tingkat optimal tanpa dimanfaatkan secara berlebihan. Tapi apa yang harus Anda cari dalam solusi perangkat lunak? Ketiga kemampuan ini adalah kuncinya:
Pada awal 2016, Bermuda Police Service (BPS) berpikir mungkin perlu membeli perangkat keras baru untuk pusat data untuk mengatasi kinerja aplikasi yang buruk. Kendala anggaran memaksa mereka untuk mempertimbangkan alternatif.
Penyedia solusi BPS Gateway Systems Limited percaya BPS dapat mengoperasikan lingkungan virtual mereka jauh lebih efektif dan efisien dengan bantuan Manajer Operasi IBM® Turbonomic, perangkat lunak yang menciptakan pasar virtual untuk sumber daya pusat data dan menetapkan mereka berdasarkan prioritas aplikasi. Solusi ini mengotomatiskan ratusan penempatan beban kerja harian, serta keputusan ukuran dan kapasitas. Solusi ini menjaga pusat data dalam keadaan sehat dan memastikan bahwa hanya server host yang diperlukan yang aktif pada titik waktu tertentu.
Selain mengatasi masalah kinerja aplikasi yang buruk, perangkat lunak ini membuat penggunaan server host BPS yang ada jauh lebih efektif. IBM® Turbonomic membebaskan sumber daya server yang cukup untuk menjalankan 412 mesin virtual tambahan, dan akhirnya memungkinkan BPS untuk menonaktifkan dan menghapus 16 server blade Cisco UCS dengan total 32 soket CPU — 67% dari host-nya. Melakukan hal itu menghilangkan semua biaya pemeliharaan perangkat keras terkait dan biaya lisensi perangkat lunak, termasuk perkiraan USD 11.600 per tahun untuk lisensi VMware. Sebagai efek samping yang disambut baik, waktu siaga UPS meningkat dari 12 menjadi 26 menit.
Kalkulator Power UCS Cisco memperkirakan penghematan energi langsung dari menghapus 16 server host (32 soket) pada 4.550 watt, dengan asumsi pemanfaatan server rata-rata 60%. Dengan tarif listrik BPS sebesar 0,40 USD per kWh, itu mencapai penghematan tahunan hampir 16.000 USD.
IBM® Turbonomic dapat mendukung bisnis Anda melalui kinerja aplikasi yang terjamin sekaligus mengurangi biaya dan jejak karbon. Optimasi pusat data adalah tempat yang bagus untuk memulai. Misalnya, IBM® Turbonomic dapat meningkatkan kepadatan mesin virtual untuk mencapai tingkat kinerja yang sama dengan sumber daya yang lebih sedikit, sehingga memungkinkan pelanggan untuk menangguhkan jumlah host atau tujuan ulang. Jika Anda lebih jauh dalam perjalanan cloud Anda, ini memungkinkan Anda untuk memigrasikan beban kerja on-prem dengan aman ke cloud dan terus mengoptimalkan konsumsi cloud, sehingga menghemat jejak karbon.
Dalam studi Total Economic Impact dari IBM® Turbonomic, Forrester menemukan bahwa klien melihat ROI 274% selama tiga tahun dan menghindari biaya penyegaran tahunan infrastruktur on-prem sebesar 75% pada tahun pertama implementasi. Forrester juga mencatat bahwa mengoptimalkan konsumsi sumber daya aplikasi di pusat data atau cloud publik meningkatkan profil konsumsi energi jangka panjang organisasi, berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan
Anda tidak perlu berkompromi antara netralitas karbon dan kinerja aplikasi. Ketika aplikasi hanya mengkonsumsi apa yang perlu mereka lakukan, Anda dapat memangkas biaya dan secara material mengurangi jejak karbon Anda secara langsung dan terus menerus.
