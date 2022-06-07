Apakah Pusat Data Anda Menghalangi Anda dari Keberlanjutan?

Untuk bisnis modern saat ini, aplikasinya adalah bisnisnya. Mempertahankan kinerja adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan. Perangkat lunak manajemen sumber daya aplikasi dirancang untuk terus menganalisis setiap lapisan pemanfaatan sumber daya aplikasi untuk memastikan aplikasi mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk bekerja, ketika mereka membutuhkannya. Ini tidak hanya memastikan kualitas kinerja dan keandalan, tetapi juga menghemat uang dan energi. Listrik menyumbang sebanyak 70% dari total biaya operasi pusat data, menurut laporan Barclays Equity Research Green Data Centers: Beyond net zero.

Dewan Pertahanan Sumber Daya Nasional menunjukkan bahwa meningkatkan pemanfaatan server adalah salah satu peluang penghematan energi terbesar di industri ini. Ketika Anda meningkatkan pemanfaatan server, Anda secara alami mengurangi jumlah server yang Anda butuhkan untuk memberi daya dan mendinginkan, yang menghemat listrik.

Memangkas konsumsi listrik pusat data sebesar 40% akan menghemat 46 miliar kwh listrik setiap tahun. Itu cukup untuk memberi daya pada negara bagian Michigan AS selama setahun — ini bukan pencapaian kecil jika Anda mengingat bahwa ini adalah rumah bagi Ford, Chrysler, dan General Motors, serta University of Michigan, Michigan State dan Google Campus yang luas. Jika Anda meningkatkan pemanfaatan sebesar 40% di fasilitas seluas 100.000 kaki persegi, itu seperti mendapatkan tambahan 40.000 kaki persegi secara gratis.