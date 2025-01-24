Apakah penipuan deepfake yang sukses lebih banyak terjadi daripada yang kita sadari?

Berkali-kali sehari di seluruh dunia, seorang bos meminta salah satu anggota tim mereka untuk melakukan tugas selama panggilan video. Tetapi apakah orang yang menugaskan tugas sebenarnya siapa yang mereka katakan? Atau itu deepfake? Alih-alih mengikuti perintah secara membabi buta, karyawan sekarang harus bertanya pada diri sendiri apakah mereka menjadi korban penipuan.
Awal tahun ini, seorang pekerja keuangan mendapati diri mereka berbicara dalam rapat video dengan seseorang yang terlihat dan terdengar seperti CFO mereka. Setelah pertemuan selesai, mereka kemudian dengan patuh mengikuti instruksi bos mereka untuk mengirim 200 juta dolar Hong Kong, yang setara dengan 25 juta USD.
Tapi itu sebenarnya bukan bos mereka — hanya representasi video AI yang disebut deepfake. Kemudian pada hari itu, karyawan menyadari kesalahan mengerikan mereka setelah memeriksa dengan kantor perusahaan multinasional mereka. Mereka telah menjadi korban dari skema deepfake yang menipu organisasi tersebut sebesar 25 juta USD.
Istilah deepfake mengacu pada konten buatan AI — video, gambar, audio atau teks — yang berisi informasi palsu atau diubah, seperti Taylor Swift yang mempromosikan peralatan masak dan Tom Cruise palsu yang terkenal. Bahkan badai baru-baru ini yang melanda AS menyebabkan beberapa gambar deepfake, termasuk foto palsu Disney World yang banjir dan gambar memilukan yang dihasilkan oleh AI dari orang-orang dengan hewan peliharaan mereka di perairan banjir.
Sementara deepfake, juga disebut sebagai media sintetis, yang ditargetkan pada individu biasanya berfungsi untuk memanipulasi orang, penjahat cyber yang menargetkan bisnis mencari keuntungan moneter. Menurut lembar informasi CISA Contextualization Deepfake Threats to Organizations, ancaman yang menargetkan bisnis cenderung jatuh ke dalam salah satu dari tiga kategori: peniruan eksekutif untuk manipulasi merek, peniruan identitas untuk keuntungan finansial atau peniruan untuk mendapatkan akses.
Namun insiden baru-baru ini di Hong Kong bukan hanya satu karyawan yang melakukan kesalahan. Skema Deepfake menjadi semakin umum untuk bisnis. Sebuah survei Medus menemukan bahwa mayoritas (53%) profesional keuangan telah disurvei oleh skema deepfake yang dicoba. Yang lebih memprihatinkan adalah fakta bahwa lebih dari 43% mengaku akhirnya menjadi korban serangan itu.
Kata kunci dari riset Medus adalah “diakui.” Dan hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah orang gagal melaporkan menjadi korban serangan deepfake karena mereka malu? Jawabannya mungkin. Setelah itu, tampaknya jelas itu palsu bagi orang lain. Dan memang sulit untuk mengakui bahwa Anda tertipu oleh gambar yang dihasilkan AI. Namun, pelaporan yang kurang justru menambah rasa malu dan membuat para penjahat siber semakin mudah lolos.
Kebanyakan orang berasumsi bahwa mereka bisa melihat deepfake. Namun, kenyataannya tidak demikian. Center for Humans and Machines dan CREED menemukan kesenjangan yang lebar antara kepercayaan orang dalam mengidentifikasi deepfake dan kinerja mereka yang sebenarnya. Karena banyak orang melebih-lebihkan kemampuan mereka untuk mengidentifikasi deepfake, itu menambah rasa malu ketika seseorang menjadi korban, yang kemungkinan menyebabkan pelaporan yang kurang.
Karyawan yang ditipu oleh deepfake dari CFO dengan jumlah USD 25 juta kemudian mengakui bahwa ketika mereka pertama kali menerima email yang diduga dari CFO-nya, penyebutan transaksi rahasia membuat mereka bertanya-tanya apakah email itu sebenarnya email phishing. Tetapi begitu dia masuk ke video, mereka mengenali anggota lain dari departemennya dalam video dan memutuskan itu asli. Namun, karyawan tersebut kemudian mengetahui bahwa gambar video anggota departemennya juga deepfake.
Banyak orang yang menjadi korban mengabaikan kekhawatiran, pertanyaan, dan keraguan mereka. Tapi apa yang membuat orang, bahkan mereka yang dididik tentang deepfake, mendorong kekhawatiran mereka ke samping dan memilih untuk percaya bahwa gambar itu nyata? Itulah pertanyaan 1 juta USD — atau 25 juta USD — yang perlu kita jawab untuk mencegah skema deepfake yang mahal dan merusak di masa depan.
Sage Journals mengajukan pertanyaan tentang siapa yang lebih mungkin tertipu oleh deepfakes dan tidak menemukan pola apa pun seputar usia atau jenis kelamin. Namun, individu yang lebih tua mungkin lebih rentan terhadap skema ini dan kesulitan mendeteksinya. Selain itu, para peneliti menemukan bahwa meskipun kesadaran adalah titik awal yang baik, tampaknya memiliki efektivitas terbatas dalam mencegah orang jatuh pada deepfake.
Namun, ahli saraf komputasi Tijl Grootswagers dari Western Sydney University kemungkinan besar akan menemukan deepfake: ini adalah keterampilan baru bagi kita masing-masing. Kita mudah mencurigai informasi, tapi sulit meragukan gambar karena otak kita cenderung mempercayai apa yang terlihat. Grootswagers mengatakan kepada Majalah Science , "Dalam hidup kita, kita tidak perlu berpikir tentang siapa yang asli dan siapa yang palsu. Kita tidak pernah dilatih untuk itu.”
Menariknya, Grootswagers menemukan bahwa otak kita lebih baik dalam deteksi tanpa campur tangan kita. Dia menemukan bahwa ketika orang melihat gambar deepfake, gambar itu menghasilkan sinyal listrik yang berbeda ke korteks visual otak daripada gambar atau video yang sah. Ketika ditanya mengapa, dia tidak begitu yakin - mungkin sinyal tidak pernah mencapai kesadaran kita karena gangguan dari daerah otak lain, atau mungkin manusia tidak mengenali sinyal bahwa gambar itu palsu karena itu adalah tugas baru.
Ini berarti bahwa kita masing-masing harus mulai melatih otak kita untuk mempertimbangkan bahwa gambar atau video apa pun yang kita lihat mungkin merupakan deepfake. Dengan mengajukan pertanyaan ini setiap kali kita mulai bertindak berdasarkan konten, kita mungkin dapat mulai mendeteksi sinyal otak kita yang menemukan palsu sebelum kita bisa. Dan yang paling penting, jika kita menjadi korban deepfake, terutama di tempat kerja, penting bahwa kita masing-masing melaporkan semua kejadian. Hanya dengan begitu para pakar dan otoritas dapat mulai mengekang penciptaan dan proliferasi.
