Apakah penipuan deepfake yang sukses lebih banyak terjadi daripada yang kita sadari?

Karyawan yang ditipu oleh deepfake dari CFO dengan jumlah USD 25 juta kemudian mengakui bahwa ketika mereka pertama kali menerima email yang diduga dari CFO-nya, penyebutan transaksi rahasia membuat mereka bertanya-tanya apakah email itu sebenarnya email phishing. Tetapi begitu dia masuk ke video, mereka mengenali anggota lain dari departemennya dalam video dan memutuskan itu asli. Namun, karyawan tersebut kemudian mengetahui bahwa gambar video anggota departemennya juga deepfake.

Banyak orang yang menjadi korban mengabaikan kekhawatiran, pertanyaan, dan keraguan mereka. Tapi apa yang membuat orang, bahkan mereka yang dididik tentang deepfake, mendorong kekhawatiran mereka ke samping dan memilih untuk percaya bahwa gambar itu nyata? Itulah pertanyaan 1 juta USD — atau 25 juta USD — yang perlu kita jawab untuk mencegah skema deepfake yang mahal dan merusak di masa depan.

Sage Journals mengajukan pertanyaan tentang siapa yang lebih mungkin tertipu oleh deepfakes dan tidak menemukan pola apa pun seputar usia atau jenis kelamin. Namun, individu yang lebih tua mungkin lebih rentan terhadap skema ini dan kesulitan mendeteksinya. Selain itu, para peneliti menemukan bahwa meskipun kesadaran adalah titik awal yang baik, tampaknya memiliki efektivitas terbatas dalam mencegah orang jatuh pada deepfake.

Namun, ahli saraf komputasi Tijl Grootswagers dari Western Sydney University kemungkinan besar akan menemukan deepfake: ini adalah keterampilan baru bagi kita masing-masing. Kita mudah mencurigai informasi, tapi sulit meragukan gambar karena otak kita cenderung mempercayai apa yang terlihat. Grootswagers mengatakan kepada Majalah Science , "Dalam hidup kita, kita tidak perlu berpikir tentang siapa yang asli dan siapa yang palsu. Kita tidak pernah dilatih untuk itu.”

Menariknya, Grootswagers menemukan bahwa otak kita lebih baik dalam deteksi tanpa campur tangan kita. Dia menemukan bahwa ketika orang melihat gambar deepfake, gambar itu menghasilkan sinyal listrik yang berbeda ke korteks visual otak daripada gambar atau video yang sah. Ketika ditanya mengapa, dia tidak begitu yakin - mungkin sinyal tidak pernah mencapai kesadaran kita karena gangguan dari daerah otak lain, atau mungkin manusia tidak mengenali sinyal bahwa gambar itu palsu karena itu adalah tugas baru.

Ini berarti bahwa kita masing-masing harus mulai melatih otak kita untuk mempertimbangkan bahwa gambar atau video apa pun yang kita lihat mungkin merupakan deepfake. Dengan mengajukan pertanyaan ini setiap kali kita mulai bertindak berdasarkan konten, kita mungkin dapat mulai mendeteksi sinyal otak kita yang menemukan palsu sebelum kita bisa. Dan yang paling penting, jika kita menjadi korban deepfake, terutama di tempat kerja, penting bahwa kita masing-masing melaporkan semua kejadian. Hanya dengan begitu para pakar dan otoritas dapat mulai mengekang penciptaan dan proliferasi.