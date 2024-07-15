Apakah model bahasa yang lebih besar selalu lebih baik?

Dalam perlombaan untuk mendominasi AI, yang lebih besar biasanya lebih baik. Lebih banyak data dan lebih banyak parameter menciptakan sistem AI yang lebih besar, yang tidak hanya lebih canggih tetapi juga lebih efisien dan cepat, dan umumnya menciptakan lebih sedikit kesalahan daripada sistem yang lebih kecil.

Berbagai perusahaan teknologi yang mendominasi berita utama memperkuat tren ini. “Sistem yang baru saja kami terapkan, dari segi skala berukuran sebesar ikan paus,” kata CTO Microsoft Kevin Scott tentang superkomputer yang menggerakkan Chat GPT-5. Scott menyampaikannya saat membahas versi terbaru dari chatbot AI generatif dari Open AI di acara Build perusahaan tersebut baru-baru ini pada akhir Mei. “Dan ternyata Anda bisa membangun banyak AI dengan superkomputer seukuran paus.”

Sementara itu, kapitalisasi pasar Nvidia mencapai angka USD 3 triliun pada bulan Juni. Pembuat chip ini telah tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa cepat karena chipnya menggerakkan model bahasa yang semakin besar, superkomputer, dan pusat data yang menjamur di seluruh dunia.

Tetapi apakah yang lebih besar selalu lebih baik? Itu tergantung pada perspektif Anda. Bagi perusahaan yang mengembangkan model bahasa besar, skala adalah keuntungan dalam banyak kasus. Tetapi ketika perusahaan ingin memisahkan sensasi di mana AI dapat menambah nilai sebenarnya, tidak jelas apakah model bahasa yang semakin besar akan selalu mengarah pada solusi yang lebih baik untuk bisnis.

Ke depannya, “kita tidak akan membutuhkan model yang 100x dari yang kita miliki saat ini untuk mengekstrak sebagian besar nilainya,” kata Kate Soule, direktur program Generative AI Research IBM dalam episode terbaru podcast Mixture of Experts IBM. Banyak perusahaan yang sudah mendapatkan hasil investasi AI mereka menggunakannya untuk tugas-tugas seperti klasifikasi dan ringkasan, yang bahkan tidak menggunakan kapasitas penuh model bahasa saat ini.