Modernisasi aplikasi: Pendekatan Penilaian Cepat

Satu set minimal atribut data diperlukan untuk menjalankan Penilaian Cepat untuk aplikasi terdistribusi. Mari kita lihat setiap kriteria secara lebih terperinci.



Aplikasi komersial siap pakai (COTS)

Karena kode sumber untuk aplikasi Commercial-Off-the-Shelf (COTS) biasanya tidak didistribusikan ke pembeli, aplikasi ini harus dimigrasikan ke cloud. Selama penilaian yang lebih rinci (biasanya sprint 30 hari), penyelidikan tambahan dapat dilakukan untuk menentukan apakah vendor COTS memiliki rencana untuk memindah aplikasi ke kontainer atau mengembangkan versi cloud-native.

Beberapa adaptor khusus COTS yang dikembangkan oleh klien mungkin merupakan kandidat untuk pemfaktoran ulang atau kontainerisasi. Disposisi tingkat komponen ini akan ditentukan selama penilaian yang lebih terperinci.

Aplikasi atau aplikasi SaaS sudah dipindahkan ke cloud

Aplikasi yang sudah berjalan di cloud biasanya tetap “apa adanya” jika tujuan akhirnya adalah untuk mempercepat pergerakan keseluruhan ke cloud. Aplikasi dapat pindah ke cloud lain jika tujuannya adalah untuk memindahkan semua beban kerja ke penyedia cloud tertentu, tetapi hal yang paling aman adalah mengasumsikan bahwa aplikasi ini akan tetap berada di tempat mereka saat ini berada.

Aplikasi penting untuk misi/bisnis

Aplikasi sangat penting atau aplikasi penting harus dipertimbangkan untuk refactoring atau memodernisasi ke aplikasi cloud native, karena mereka berhak mendapatkan manfaat paling besar dari biaya pemfaktoran ulang yang tinggi.

Dari rangkaian aplikasi ini, tentukan aplikasi yang:

Memiliki aktivitas perubahan yang tinggi atau backlog yang besar dan akan mendapatkan manfaat dari menjadi lebih tangkas, atau

Saat ini tidak memenuhi kebutuhan bisnis dan akan mendapat manfaat dari ditata ulang untuk mencerminkan proses bisnis yang dimodernisasi atau pengalaman pengguna yang ditingkatkan.

Kategori ini biasanya mewakili tidak lebih dari 5-15% dari seluruh portofolio. Untuk portofolio 500 aplikasi, itu berarti menulis ulang 25-75 aplikasi dalam tiga hingga lima tahun — yang merupakan jumlah yang cukup besar yang mewakili upaya dan biaya pengembangan yang sangat besar!

Aplikasi Java

Aplikasi Java adalah kandidat utama untuk kontainerisasi. Aplikasi apa pun yang berjalan di server aplikasi JavaEE (WAS, WebLogic, Jboss, Tomcat, dll.) harus dapat dikontainer dengan mudah. Asumsi kuncinya adalah bahwa “minimum” akan dilakukan untuk mengkontainer aplikasi — peningkatan atau pergerakan middleware (misalnya, memindahkan database relasional ke database cloud-native, memindahkan dari MQ ke Kafka) berada di luar cakupan. Namun, pipeline CI/CD harus ditingkatkan untuk menghasilkan kontainer dan memanfaatkan fitur-fitur dasar OpenShift.

Aplikasi Windows

Aplikasi Windows memiliki dua opsi untuk kontainerisasi:

Jalankan dalam kontainer Linux, yang biasanya merupakan beban kerja .Net CORE

Jalankan di kontainer Windows, yang tersedia di OpenShift V4.6

Secara umum, kriteria keputusan untuk aplikasi Windows adalah sebagai berikut:

.Net CORE pindah ke kontainer Linux

.NET, VB, C, atau C# aplikasi Windows kustom pindah ke kontainer

Penemuan yang lebih rinci diperlukan untuk menentukan kecocokan untuk containerisasi dengan lebih baik tetapi asumsikan setidaknya setengah dari aplikasi Windows dapat dikontainer untuk tujuan perencanaan.

Semua aplikasi lainnya — migrasi

Semua aplikasi lain biasanya akan dimigrasikan ke cloud, dengan pola yang paling umum adalah fisik ke virtual atau virtual ke virtual untuk sebagian besar beban kerja terdistribusi. Teknologi “eksotik” atau “non-mainstream” memerlukan pertimbangan yang lebih hati-hati, karena zona pendaratan awan mungkin tidak tersedia. Beban kerja iSeries dan pSeries biasanya dapat pindah ke Power Systems Virtual Server di IBM® Cloud. Beban kerja lain mungkin memerlukan perangkat keras khusus untuk berdiri di area CoLo IBM® Cloud Data Center, jika memungkinkan (misalnya, Unisys, Tandem Nonstop, dll.).