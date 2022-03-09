Modernisasi aplikasi: Pendekatan Penilaian Cepat

Disposisi portofolio aplikasi terhadap berbagai modernisasi hybrid cloud dan perjalanan migrasi seringkali perlu dilakukan dengan cepat — terkadang dalam hitungan jam — untuk memperkirakan upaya memodernisasi dan memigrasikan aplikasi ke hybrid cloud.
Pendekatan “Penilaian Cepat” ini telah dikembangkan untuk perkiraan mendorong modernisasi aplikasi migrasi aplikasi ketika tidak mungkin untuk melakukan analisis portofolio aplikasi terperinci. Sebagai gantinya, aplikasi dinilai dan ditugaskan ke serangkaian disposisi sederhana (Refactor, Containerize, Migrate, Leave As Is) menggunakan jumlah input minimal: platform sistem operasi, bahasa pemrograman, aplikasi bespoke vs. COTS vs. aplikasi SaaS dan aplikasi sangat penting vs. aplikasi non-sangat penting.
Pendekatan ini memungkinkan disposisi aplikasi ditentukan dalam hitungan jam dengan akurasi 80-90%, dibandingkan penilaian yang lebih rinci yang memakan waktu berbulan-bulan.
Tujuan dari Penilaian Cepat adalah menentukan serangkaian kriteria tingkat tinggi yang dapat dengan cepat diterapkan ke portofolio aplikasi untuk segera mengerahkan semua aplikasi ke perjalanan cloud. Ini adalah penilaian awal, dengan maksud mengembangkan sudut pandang awal tentang properti aplikasi. Tujuannya adalah mencapai nilai plus atau minus 10-20% dari pengerahan yang akan diturunkan dari analisis yang lebih lengkap.
Mengembangkan sudut pandang tentang disposisi seluruh kawasan aplikasi diperlukan untuk melakukan hal berikut:
Dalam mendefinisikan pendekatan Penilaian Cepat, akan sangat membantu untuk melihat beban kerja Terdistribusi dan Mainframe secara terpisah. Platform ini biasanya memiliki driver modernisasi, SLA, dan teknologi pendukung yang berbeda, mendorong serangkaian kriteria yang bervariasi untuk mengevaluasi portofolio. Meskipun banyak aplikasi terdistribusi memiliki backend mainframe — atau “sistem rekaman” — beban kerja terdistribusi, dalam hal ini, didefinisikan sebagai beban kerja yang memiliki thread eksekusi utamanya berjalan pada platform terdistribusi.
Distribusi tingkat tinggi yang khas dari disposisi aplikasi terdistribusi dan definisinya adalah sebagai berikut:
Perhatikan disposisi ini berbeda dari rubrik kategorisasi aplikasi lain, seperti Gartner 7 R, tetapi memberikan cara yang jauh lebih sederhana dan mudah untuk mengklasifikasikan portofolio sambil mengidentifikasi aplikasi yang akan membantu mendorong nilai transformasi paling banyak — aplikasi yang akan difaktorkan ulang dan terkontainerisasi:
Satu set minimal atribut data diperlukan untuk menjalankan Penilaian Cepat untuk aplikasi terdistribusi. Mari kita lihat setiap kriteria secara lebih terperinci.
Karena kode sumber untuk aplikasi Commercial-Off-the-Shelf (COTS) biasanya tidak didistribusikan ke pembeli, aplikasi ini harus dimigrasikan ke cloud. Selama penilaian yang lebih rinci (biasanya sprint 30 hari), penyelidikan tambahan dapat dilakukan untuk menentukan apakah vendor COTS memiliki rencana untuk memindah aplikasi ke kontainer atau mengembangkan versi cloud-native.
Beberapa adaptor khusus COTS yang dikembangkan oleh klien mungkin merupakan kandidat untuk pemfaktoran ulang atau kontainerisasi. Disposisi tingkat komponen ini akan ditentukan selama penilaian yang lebih terperinci.
Aplikasi yang sudah berjalan di cloud biasanya tetap “apa adanya” jika tujuan akhirnya adalah untuk mempercepat pergerakan keseluruhan ke cloud. Aplikasi dapat pindah ke cloud lain jika tujuannya adalah untuk memindahkan semua beban kerja ke penyedia cloud tertentu, tetapi hal yang paling aman adalah mengasumsikan bahwa aplikasi ini akan tetap berada di tempat mereka saat ini berada.
Aplikasi sangat penting atau aplikasi penting harus dipertimbangkan untuk refactoring atau memodernisasi ke aplikasi cloud native, karena mereka berhak mendapatkan manfaat paling besar dari biaya pemfaktoran ulang yang tinggi.
Dari rangkaian aplikasi ini, tentukan aplikasi yang:
Kategori ini biasanya mewakili tidak lebih dari 5-15% dari seluruh portofolio. Untuk portofolio 500 aplikasi, itu berarti menulis ulang 25-75 aplikasi dalam tiga hingga lima tahun — yang merupakan jumlah yang cukup besar yang mewakili upaya dan biaya pengembangan yang sangat besar!
Aplikasi Java adalah kandidat utama untuk kontainerisasi. Aplikasi apa pun yang berjalan di server aplikasi JavaEE (WAS, WebLogic, Jboss, Tomcat, dll.) harus dapat dikontainer dengan mudah. Asumsi kuncinya adalah bahwa “minimum” akan dilakukan untuk mengkontainer aplikasi — peningkatan atau pergerakan middleware (misalnya, memindahkan database relasional ke database cloud-native, memindahkan dari MQ ke Kafka) berada di luar cakupan. Namun, pipeline CI/CD harus ditingkatkan untuk menghasilkan kontainer dan memanfaatkan fitur-fitur dasar OpenShift.
Aplikasi Windows memiliki dua opsi untuk kontainerisasi:
Secara umum, kriteria keputusan untuk aplikasi Windows adalah sebagai berikut:
Penemuan yang lebih rinci diperlukan untuk menentukan kecocokan untuk containerisasi dengan lebih baik tetapi asumsikan setidaknya setengah dari aplikasi Windows dapat dikontainer untuk tujuan perencanaan.
Semua aplikasi lain biasanya akan dimigrasikan ke cloud, dengan pola yang paling umum adalah fisik ke virtual atau virtual ke virtual untuk sebagian besar beban kerja terdistribusi. Teknologi “eksotik” atau “non-mainstream” memerlukan pertimbangan yang lebih hati-hati, karena zona pendaratan awan mungkin tidak tersedia. Beban kerja iSeries dan pSeries biasanya dapat pindah ke Power Systems Virtual Server di IBM® Cloud. Beban kerja lain mungkin memerlukan perangkat keras khusus untuk berdiri di area CoLo IBM® Cloud Data Center, jika memungkinkan (misalnya, Unisys, Tandem Nonstop, dll.).
Beban kerja mainframe menghadirkan kompleksitas tambahan untuk menentukan disposisi aplikasi. Tujuan akhir dari aplikasi ini tidak selalu jelas, tergantung pada strategi mainframe keseluruhan klien. Untuk beban kerja terdistribusi, zona pendaratan target tipikal adalah lingkungan kontainer atau virtual pada X86 Server di cloud. Tujuan target untuk aplikasi mainframe dapat mengambil berbagai ragam dan dapat mencakup yang berikut, berdasarkan filosofi mainframe klien dan tujuan bisnis:
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini kemudian akan membantu mendorong disposisi target, seperti berikut ini:
Untuk beban kerja yang akan tetap berada di mainframe, pertanyaan tentang di mana mainframe akan berada perlu dijawab:
Akibatnya, disposisi aplikasi mainframe jauh lebih terlibat, membutuhkan percakapan klien yang lebih rinci dan analisis aplikasi yang dimaksud.
Gambar berikut mewakili contoh output dari Penilaian Cepat modernisasi aplikasi dalam konteks pengembangan proposal modernisasi cloud. Kemampuan untuk dengan cepat mengembangkan sudut pandang yang berpendapat tentang portofolio aplikasi klien adalah pembeda utama dari pendekatan kami:
Terkadang, penilaian yang lebih rinci mungkin diperlukan; namun, Penilaian Cepat menyediakan cara cepat dan mudah untuk memperkirakan upaya yang diperlukan untuk mengubah portofolio aplikasi ke cloud dan memberikan input untuk menentukan kasus bisnis transformasi cloud secara keseluruhan.
