Revolusi AI generatif tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Chatbots dan asisten AI telah menjadi bagian integral dari dunia bisnis, baik untuk melatih karyawan, menjawab pertanyaan pelanggan, atau semua hal lain. Kita bahkan memberikan nama dan jenis kelamin untuk AI dan, dalam beberapa kasus, memberikan kepribadian yang berbeda.
Ada dua tren yang sangat signifikan yang terjadi di dunia AI generatif. Di satu sisi, dorongan putus asa untuk memanusiakan AI terus berlanjut, terkadang ceroboh dan kurang memperhatikan konsekuensinya. Pada saat yang sama, menurut laporan State of Generative AI in the Enterprise terbaru dari Deloitte, kepercayaan bisnis pada AI telah meningkat secara keseluruhan selama beberapa tahun terakhir.
Namun, banyak pelanggan dan karyawan jelas tidak merasakan hal yang sama. Lebih dari 75% konsumen khawatir dengan informasi yang salah. Karyawan khawatir digantikan oleh AI. Ada kesenjangan kepercayaan yang berkembang, dan kesenjangan itu muncul sebagai kekuatan penentu era yang ditandai dengan pemalsuan yang didukung AI.
Inilah artinya bagi para profesional infosec dan tata kelola.
Kecenderungan untuk memanusiakan AI dan tingkat kepercayaan orang pada AI menyoroti masalah etika dan hukum yang serius. Alat 'humanizer' yang didukung AI mengklaim dapat mengubah konten yang dihasilkan AI menjadi narasi “alami” dan “mirip manusia”. Yang lain telah menciptakan “manusia digital” untuk digunakan dalam pemasaran dan periklanan. Kemungkinannya adalah, iklan berikutnya yang Anda lihat menampilkan seseorang yang sama sekali bukanlah manusia, tetapi bentuk media sintetis. Sebenarnya, mari kita tetap menyebutnya apa adanya—deepfake.
Upaya untuk mempersonifikasi AI bukanlah hal baru. Apple memeloporinya pada tahun 2011 dengan peluncuran Siri. Sekarang, kita memiliki ribuan asisten digital yang tak terhitung jumlahnya, beberapa di antaranya disesuaikan untuk contoh penggunaan tertentu, seperti perawatan kesehatan digital, dukungan pelanggan, atau bahkan persahabatan pribadi.
Bukan kebetulan bahwa banyak dari asisten digital ini hadir dengan persona wanita yang dibayangkan, lengkap dengan nama dan suara feminin. Lagi pula, penelitian menunjukkan bahwa orang lebih menyukai suara wanita, dan itu membuat kita lebih cenderung memercayai mereka. Meskipun mereka tidak memiliki bentuk fisik, mereka mewujudkan wanita yang kompeten, dapat diandalkan, dan efisien. Tetapi seperti yang dikatakan ahli strategi dan pembicara teknologi George Kamide, hal ini “memperkuat bias dan stereotip manusia dan merupakan kebingungan berbahaya tentang bagaimana teknologi beroperasi.”
Ini bukan hanya masalah etika, tetapi juga masalah keamanan karena apa pun yang dirancang untuk membujuk dapat membuat kita lebih rentan terhadap manipulasi. Dalam konteks keamanan siber, hal ini menghadirkan tingkat ancaman yang sama sekali baru dari para penipu rekayasa sosial.
Orang menjalin hubungan dengan orang lain, bukan dengan mesin. Tetapi ketika hampir tidak mungkin untuk membedakannya, kita lebih cenderung mempercayai AI ketika membuat keputusan sensitif. Kita menjadi lebih rentan; lebih bersedia untuk berbagi pemikiran pribadi kita dan, dalam kasus bisnis, rahasia dagang dan kekayaan intelektual kita.
Hal ini menimbulkan konsekuensi serius bagi keamanan dan privasi informasi. Sebagian besar model bahasa besar (LLM) menyimpan catatan setiap interaksi, yang berpotensi digunakan untuk melatih model di masa depan.
Apakah kita benar-benar ingin asisten virtual mengungkapkan informasi pribadi kita kepada pengguna di masa mendatang? Apakah para pemimpin bisnis ingin kekayaan intelektual mereka muncul kembali dalam respons selanjutnya? Apakah kita ingin rahasia kita menjadi bagian dari kumpulan besar teks, audio, dan konten visual untuk melatih iterasi AI berikutnya?
Jika kita mulai memikirkan mesin sebagai pengganti interaksi manusia yang nyata, maka semua hal ini jauh lebih mungkin terjadi.
Kita dikondisikan untuk percaya bahwa komputer tidak berbohong, tetapi kenyataannya adalah bahwa algoritma dapat diprogram untuk berbohong. Dan bahkan jika tidak dilatih secara khusus untuk menipu, algoritma masih bisa "berhalusinasi" atau dieksploitasi untuk mengungkapkan data pelatihannya.
Aktor ancaman siber sangat menyadari hal ini, itulah sebabnya mengapa AI adalah perbatasan besar berikutnya dalam kejahatan siber. Sama seperti bisnis mungkin menggunakan asisten digital untuk membujuk calon pelanggan, demikian juga aktor ancaman dapat menggunakannya untuk menipu korban yang tidak curiga agar mengambil tindakan yang diinginkan. Sebagai contoh, chatbot yang dijuluki Love-GPT baru-baru ini terlibat dalam penipuan percintaan berkat kemampuannya untuk menghasilkan profil yang tampaknya autentik di platform kencan dan bahkan mengobrol dengan pengguna.
AI generatif hanya akan menjadi lebih canggih karena algoritma disempurnakan dan kekuatan komputasi yang dibutuhkan menjadi lebih mudah tersedia. Teknologi ini sudah ada untuk menciptakan apa yang disebut “manusia digital” dengan nama, jenis kelamin, wajah, dan kepribadian. Video Deepfake jauh lebih meyakinkan daripada beberapa tahun yang lalu. Mereka sudah mulai melakukan konferensi video langsung, dengan seorang pekerja keuangan membayar 25 juta USD setelah melakukan panggilan video dengan kepala keuangan buatan deepfake.
Makin kita menganggap algoritma sebagai manusia, makin sulit untuk membedakan dan makin rentan kita terhadap mereka yang akan menggunakan teknologi untuk tindakan berbahaya. Meskipun hal-hal tidak mungkin menjadi lebih mudah, mengingat laju kemajuan teknologi AI yang cepat, organisasi yang sah memiliki kewajiban etis untuk transparan dalam penggunaan AI mereka.
Kita harus menerima bahwa AI generatif akan tetap ada. Kita juga tidak boleh meremehkan manfaatnya. Asisten cerdas dapat sangat mengurangi beban kognitif pada pekerja pengetahuan dan dapat membebaskan sumber daya manusia yang terbatas untuk memberi kita lebih banyak waktu untuk fokus pada masalah yang lebih besar. Tetapi mencoba untuk memberikan segala jenis kemampuan machine learning sebagai pengganti interaksi manusia tidak hanya dipertanyakan secara etis; tindakan ini juga bertentangan dengan tata kelola dan pembuatan kebijakan yang baik.
AI berkembang dengan kecepatan yang tidak dapat diikuti oleh pemerintah dan regulator. Meskipun Uni Eropa telah memberlakukan peraturan pertama di dunia tentang kecerdasan buatan—yang dikenal sebagai UU AI Uni Eropa—jalan kita masih panjang. Oleh karena itu, terserah bisnis untuk mengambil inisiatif dengan pengaturan diri yang ketat mengenai keamanan, privasi, integritas, dan transparansi AI dan bagaimana mereka menggunakannya.
Dalam upaya tanpa henti untuk memanusiakan AI, mudah sekali untuk melupakan elemen-elemen penting yang membentuk praktik bisnis yang beretika. Hal ini membuat karyawan, pelanggan, dan semua orang yang bersangkutan rentan terhadap manipulasi dan kepercayaan yang berlebihan. Hasil dari obsesi ini tidak begitu memanusiakan AI; hasilnya adalah bahwa kita akhirnya merendahkan manusia.
Bukan berarti bisnis harus menghindari AI generatif dan teknologi serupa. Yang harus mereka lakukan, bagaimanapun, adalah bersikap transparan tentang cara mereka menggunakannya dan dengan jelas mengomunikasikan potensi risiko kepada karyawan mereka. Sangat penting bahwa AI generatif menjadi bagian integral dari tidak hanya strategi teknologi bisnis Anda tetapi juga pelatihan kesadaran keamanan Anda, tata kelola, dan pembuatan kebijakan.
Di dunia yang ideal, segala sesuatu yang merupakan AI akan diberi label dan dapat diverifikasi seperti itu. Dan jika tidak, maka itu mungkin tidak bisa dipercaya. Kemudian, kita bisa kembali mengkhawatirkan hanya tentang penipu manusia, meskipun, tentu saja, dengan penggunaan AI jahat yang tak terhindarkan. Dengan kata lain, mungkin kita biarkan saja antropomorfisasi AI dilakukan oleh aktor jahat. Dengan begitu, setidaknya kita memiliki kesempatan untuk bisa membedakannya.
