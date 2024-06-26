Revolusi AI generatif tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Chatbots dan asisten AI telah menjadi bagian integral dari dunia bisnis, baik untuk melatih karyawan, menjawab pertanyaan pelanggan, atau semua hal lain. Kita bahkan memberikan nama dan jenis kelamin untuk AI dan, dalam beberapa kasus, memberikan kepribadian yang berbeda.

Ada dua tren yang sangat signifikan yang terjadi di dunia AI generatif. Di satu sisi, dorongan putus asa untuk memanusiakan AI terus berlanjut, terkadang ceroboh dan kurang memperhatikan konsekuensinya. Pada saat yang sama, menurut laporan State of Generative AI in the Enterprise terbaru dari Deloitte, kepercayaan bisnis pada AI telah meningkat secara keseluruhan selama beberapa tahun terakhir.

Namun, banyak pelanggan dan karyawan jelas tidak merasakan hal yang sama. Lebih dari 75% konsumen khawatir dengan informasi yang salah. Karyawan khawatir digantikan oleh AI. Ada kesenjangan kepercayaan yang berkembang, dan kesenjangan itu muncul sebagai kekuatan penentu era yang ditandai dengan pemalsuan yang didukung AI.

Inilah artinya bagi para profesional infosec dan tata kelola.