Perusahaan teknologi besar berlomba untuk meningkatkan kepribadian dan kemampuan asisten AI mereka. Pendekatan Meta melibatkan pengenalan suara selebriti untuk asisten AI-nya di seluruh platform perpesanan. Pengguna dapat memilih suara yang dihasilkan AI berdasarkan tokoh terkenal seperti Awkwafina dan Judi Dench.

Namun, potensi risiko menyertai semua janji itu. Hay mengakui bahwa teknologi bisa menjadi anugerah bagi pengirim penipuan dan penipu jika jatuh ke tangan yang salah.

“Anda akan melihat generasi baru scammer dalam enam bulan ke depan yang memiliki suara yang terdengar autentik seolah seperti host podcast yang Anda dengar, dengan infleksi dan emosi dalam suara mereka,” ia memperingatkan. “Model yang muncul untuk mencuri uang dari orang, pada dasarnya.” Hal ini dapat membuat tanda bahaya tradisional menjadi ketinggalan zaman, seperti aksen yang tidak biasa atau suara yang terdengar seperti robot. “Itu akan disembunyikan,” kata Hay.

Dia menyamakan situasi ini dengan sebuah titik plot dalam novel Harry Potter, di mana para karakter harus mengajukan pertanyaan pribadi untuk memverifikasi identitas seseorang. Di dunia nyata, orang mungkin perlu mengadopsi taktik serupa.

“Bagaimana saya bisa tahu bahwa saya sedang berbicara dengan bank saya,” Hay merenung. “Bagaimana saya tahu bahwa saya berbicara dengan putri saya, yang meminta uang? Manusia harus terbiasa untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu.”

Terlepas dari kekhawatiran ini, Hay tetap optimis dengan potensi teknologi. Dia menunjukkan bahwa AI suara dapat secara signifikan meningkatkan aksesibilitas, memungkinkan orang untuk berinteraksi dengan bisnis dan layanan pemerintah dalam bahasa ibu mereka.

“Pikirkan berbagai hal seperti aplikasi tunjangan. Dan Anda akan mendapatkan semua dokumen yang membingungkan ini. Pikirkan kemampuan untuk dapat memanggil [penyedia manfaat Anda] dalam bahasa ibu Anda, kemudian dapat menerjemahkan berbagai hal — dokumen yang sangat rumit — ke dalam bahasa lebih sederhana yang kemungkinan besar akan Anda pahami.”

Teknologi suara AI terus berkembang, dan Hay percaya bahwa kita baru menyentuh permukaan dari kemungkinan aplikasi. Dia membayangkan masa depan di mana asisten AI terintegrasi dengan lancar ke dalam perangkat wearable seperti kacamata augmented reality Orion yang baru-baru ini diluncurkan oleh Meta.

“Ketika API real-time itu ada di kacamata saya, saya dapat berbicara secara real-time saat saya sedang bepergian,” kata Hay. “Dikombinasikan dengan AR, itu akan revolusioner.” Meskipun ia mengakui tantangan etika, termasuk insiden baru-baru ini ketika kacamata pintar dapat langsung menemukan identitas orang, Hay tetap percaya diri pada prospek teknologi.

“Etika perlu dikembangkan dan etika sangat penting,” akunya. “Tapi saya optimis.”