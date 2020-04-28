AI visual insights mendorong peningkatan efisiensi manufaktur

Pengalaman kami menjadi nilai tambah bagi klien. Mereka yang membutuhkan visi komputer mendapatkan dukungan dari pakar Inspeksi Visual yang telah menerapkan solusi di pabrik kami. Keahlian praktis mereka membantu klien mencapai time to value dengan cepat.

Model pembelajaran mendalam, khusus untuk contoh penggunaan tertentu, biasanya hanya membutuhkan beberapa jam untuk dilatih dengan menganalisis gambar dan video yang sudah diketahui. Setelah terhubung ke kamera, model siap digunakan dalam produksi dan dapat dijalankan di berbagai sistem atau melalui cloud. Analisis masukan dari operator membantu model menjadi lebih cerdas seiring waktu.

Perangkat intuitif dari solusi ini memungkinkan para pakar tanpa keahlian pengodean atau pembelajaran mendalam untuk mengelola model dan melatih model baru. Hal ini mengurangi biaya personel klien dan mendorong mereka mengeksplorasi aplikasi baru dalam inspeksi, keselamatan pekerja, pemeliharaan, pengeditan video, analisis sampel, dan bidang lainnya.

Di fasilitas manufaktur kami yang menggunakan Inspeksi Visual, kami menampung klien dari berbagai industri untuk menunjukkan bagaimana kami memperoleh wawasan mendalam dari terabyte data dalam gambar dan video. Hasilnya adalah manufaktur yang lebih cerdas, mendukung tercapainya janji Industri 4.0.