AI visual insights mendorong peningkatan efisiensi manufaktur

Industri 4.0 berarti manufaktur yang lebih cerdas dan terhubung. Dengan mengintegrasikan AI, IoT, analitik, dan teknologi terhubung lainnya ke dalam operasi pabrik, produsen dapat memulai gelombang efisiensi baru tanpa investasi besar.
Pengalaman IBM® sebagai produsen mainframe, server, penyimpanan, dan peralatan TI memberikan contoh yang baik. Kami telah belajar secara langsung bahwa menggunakan inspeksi visual yang didukung AI pada komponen dan rakitan dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi proses dan kualitas produk.
Seiring komponen elektronik menjadi lebih kompleks dan sistem lebih padat, inspeksi manual menjadi lebih sulit. Teknisi yang bekerja di stasiun bisa kelelahan saat memeriksa rakitan yang kompleks. Hal ini dapat menyebabkan cacat terlewat atau baru terdeteksi di tahap berikutnya, ketika biaya perbaikan lebih tinggi.
Sistem inspeksi otomatis tradisional, biasanya berbasis aturan, bertujuan menangkap semua cacat, tetapi sering menghasilkan banyak positif palsu. Hal ini kemudian memerlukan inspeksi manual tambahan. Selain itu, seiring teknologi menjadi lebih padat, produsen mungkin perlu mengganti peralatan inspeksi otomatis yang sudah usang agar sesuai dengan kebutuhan produk baru.
IBM menggunakan inspeksi manual dan otomatis. Pada 2018 kami melengkapinya dengan IBM® Maximo Visual Inspection, solusi visi komputer yang didukung AI. Berjalan di Power Systems atau server GPU x86, solusi ini menerapkan model pembelajaran mendalam untuk mendeteksi cacat kualitas dalam manufaktur secara otomatis. Nilai tambah utamanya adalah kemudahan penggunaan—insinyur dan teknisi manufaktur kami dapat melatih model tanpa bantuan pakar AI atau ilmuwan data.
Kami mengintegrasikan inspeksi visual ke dalam lini produksi di fasilitas manufaktur kami di Kanada, Hungaria, Meksiko, dan AS. Baik inspeksi dimulai oleh operator maupun otomatis melalui pengontrol logika terprogram, pembelajaran mendalam mengenali cacat dalam skala besar dengan akurasi tinggi. Kami mencapai peningkatan efisiensi hingga 5x dan penurunan positif palsu sebesar 20%, membantu mempertahankan kualitas dan throughput produksi tertinggi. Dan ini bukan solusi “atur dan lupakan”, contoh penggunaan baru terus muncul di seluruh operasi kami.
Pengalaman kami menjadi nilai tambah bagi klien. Mereka yang membutuhkan visi komputer mendapatkan dukungan dari pakar Inspeksi Visual yang telah menerapkan solusi di pabrik kami. Keahlian praktis mereka membantu klien mencapai time to value dengan cepat.
Model pembelajaran mendalam, khusus untuk contoh penggunaan tertentu, biasanya hanya membutuhkan beberapa jam untuk dilatih dengan menganalisis gambar dan video yang sudah diketahui. Setelah terhubung ke kamera, model siap digunakan dalam produksi dan dapat dijalankan di berbagai sistem atau melalui cloud. Analisis masukan dari operator membantu model menjadi lebih cerdas seiring waktu.
Perangkat intuitif dari solusi ini memungkinkan para pakar tanpa keahlian pengodean atau pembelajaran mendalam untuk mengelola model dan melatih model baru. Hal ini mengurangi biaya personel klien dan mendorong mereka mengeksplorasi aplikasi baru dalam inspeksi, keselamatan pekerja, pemeliharaan, pengeditan video, analisis sampel, dan bidang lainnya.
Di fasilitas manufaktur kami yang menggunakan Inspeksi Visual, kami menampung klien dari berbagai industri untuk menunjukkan bagaimana kami memperoleh wawasan mendalam dari terabyte data dalam gambar dan video. Hasilnya adalah manufaktur yang lebih cerdas, mendukung tercapainya janji Industri 4.0.
