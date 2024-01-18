Tren AI: Melihat lebih dekat peran machine learning

Teknologi terhangat saat ini adalah AI—lebih spesifiknya, AI generatif. Tren ini sangat populer sehingga setiap pembicara konferensi dan webinar merasa berkewajiban untuk menyebutkan beberapa bentuk AI, apa pun bidangnya.

Inovasi dan risiko yang ditawarkan AI menarik sekaligus menakutkan. Namun, fokus yang besar pada teknologi ini membayangi komponen penting dari kecerdasan buatan: machine learning (ML).

Sebagai gambaran singkat, ML adalah bagian dari AI yang didasarkan pada pola, prediksi, dan pengoptimalan. Alat keamanan siber mengandalkan ML untuk menggunakan prediksi dan pola untuk menemukan anomali dan mengendus potensi ancaman. Alih-alih manusia menghabiskan berjam-jam membaca log, ML dapat melakukan tugas yang sama dalam hitungan detik.

Seperti AI, ML juga telah ada sejak lama. Alasan mengapa kita banyak membicarakan AI saat ini adalah karena AI generatif merupakan terobosan besar dalam cara kita berinteraksi dengan teknologi. Namun, ML juga berubah, dan kita akan melihatnya digunakan dengan cara baru pada tahun 2024.