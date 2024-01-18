Tren AI: Melihat lebih dekat peran machine learning

Teknologi terhangat saat ini adalah AI—lebih spesifiknya, AI generatif. Tren ini sangat populer sehingga setiap pembicara konferensi dan webinar merasa berkewajiban untuk menyebutkan beberapa bentuk AI, apa pun bidangnya.
Inovasi dan risiko yang ditawarkan AI menarik sekaligus menakutkan. Namun, fokus yang besar pada teknologi ini membayangi komponen penting dari kecerdasan buatan: machine learning (ML).
Sebagai gambaran singkat, ML adalah bagian dari AI yang didasarkan pada pola, prediksi, dan pengoptimalan. Alat keamanan siber mengandalkan ML untuk menggunakan prediksi dan pola untuk menemukan anomali dan mengendus potensi ancaman. Alih-alih manusia menghabiskan berjam-jam membaca log, ML dapat melakukan tugas yang sama dalam hitungan detik.
Seperti AI, ML juga telah ada sejak lama. Alasan mengapa kita banyak membicarakan AI saat ini adalah karena AI generatif merupakan terobosan besar dalam cara kita berinteraksi dengan teknologi. Namun, ML juga berubah, dan kita akan melihatnya digunakan dengan cara baru pada tahun 2024.
Machine learning adalah tentang data. Algoritme ML mengandalkan data historis untuk deteksi pola, mulai dari kode perangkat lunak hingga perilaku belanja pelanggan. Jaringan media sosial mengandalkan algoritme ML untuk menyimpan informasi yang relevan di bagian atas feed Anda. Mobil otonom menggunakan algoritme ML untuk menavigasi jalan-jalan kota dan peraturan lalu lintas. Dalam keamanan siber, ML digunakan dalam bidang seperti analisis perilaku dan mengirimkan peringatan untuk penggunaan yang tidak biasa, otomatisasi tugas, serta menyediakan intelijen perburuan ancaman real-time yang lebih efisien.
Ada tiga jenis ML yang umum digunakan saat ini. Pembelajaran yang diawasi melatih ML untuk melakukan tugas tertentu berdasarkan data yang disajikan. Pembelajaran tanpa pengawasan bergantung pada hubungan di seluruh data. Pembelajaran penguatan paling mirip dengan pembelajaran manusia, di mana model ML belajar memecahkan masalah melalui format coba-coba.
Ketika AI terus maju, begitu juga ML, dan salah satu peningkatan ML yang paling dinanti pada tahun 2024 adalah machine learning no-code. ML no-code sangat bergantung pada data perilaku dan bahasa Inggris sederhana untuk mendapatkan hasil. Alih-alih bahasa pengodean yang rumit, analis akan dapat mengajukan pertanyaan atau membuat perintah untuk mendapatkan laporan. Salah satu manfaat terbesar dari ML no-code adalah memungkinkan perusahaan dari semua ukuran untuk menerapkan ML dan AI ke dalam jaringan mereka tanpa perlu menyewa analis dan insinyur data. Kelemahannya adalah bahwa jenis teknologi ML ini terbatas dan tidak akan dapat melakukan analisis prediktif mendalam.
ML tanpa pengawasan dan penguatan keduanya diharapkan berkembang di tahun mendatang, sebagian karena ML no-code.
Seiring perkembangan ML, kita kemungkinan akan melihat pertumbuhan dalam teknologi lain seperti realitas tambahan dan quantum. "Model machine learning dapat menghasilkan objek 3D untuk aplikasi dan penggunaan lain dalam augmented reality," tulis Luís Fernando Torres. Selain itu, ML akan berperan dalam peningkatan teknologi pengenalan wajah dan interaksi dengan AI generatif.
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ML memberikan manfaat bagi program keamanan siber Anda secara keseluruhan dengan mengotomatisasi tugas-tugas manual yang sebelumnya rumit dan memakan waktu. Ini dapat menemukan ancaman yang terlewatkan dan dapat mengurangi hasil positif palsu.
Tetapi seperti halnya teknologi apa pun, ada risiko keamanan yang terlibat. Aktor ancaman menggunakan ML dan AI untuk melancarkan serangan dengan cara meracuni atau menyesatkan data guna menipu sistem agar menghasilkan laporan palsu. Aktor ancaman menggunakan ini untuk mengelabui sistem keamanan dan mengambil alih jaringan.
AI dan perannya dalam keamanan adalah topik yang sedang ramai dibicarakan saat ini, tetapi cara-cara di mana AI dapat meningkatkan sistem keamanan perusahaan Anda bergantung pada machine learning. Saatnya kembali ke dasar-dasar dan memahami bagaimana ML terintegrasi ke dalam sistem keamanan Anda, serta cara terbaik untuk melatih ML agar AI Anda menjadi lebih efektif.
