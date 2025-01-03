2024 adalah tahun yang luar biasa untuk pertumbuhan AI dan dampaknya pada segala hal mulai dari pekerjaan hingga pendidikan dan bahkan kehidupan pribadi kita. Dalam peran saya memimpin program dampak sosial IBM® di seluruh dunia, saya memiliki kesempatan untuk berbicara dengan para pemimpin pendidikan, inovator, pengusaha, dan pembuat kebijakan. Dalam percakapan ini, saya Lanjutkan mendengar bahwa AI mengubah industri di seluruh komunitas.

Baru-baru ini, saya berbicara dengan para pemimpin di bidang seni, kecantikan, budaya, mode, dan media untuk mempelajari bagaimana AI sudah mengubah industri mereka. Tim saya di IBM® sangat fokus pada bagaimana kami menggunakan AI untuk mendukung komunitas kami secara efektif. Pada saat yang sama, kami juga berkomitmen untuk meningkatkan keterampilan dan keterampilan ulang peserta didik, di mana pun mereka berada dalam perjalanan AI mereka. Tetapi bagaimana para profesional di bidang lain mendekati teknologi baru ini? Ada banyak pencipta yang menjelajahi bagaimana mereka dapat menggunakan AI, mulai dari menguji aplikasi baru untuk pekerjaan mereka hingga mengotomatiskan tugas administratif yang menghambat proses kreatif mereka. Saya telah menyertakan beberapa insight mereka untuk Anda renungkan. Jelas bahwa elemen manusia tetap inti dari pekerjaan mereka. Pada saat yang sama, cerita mereka memberikan gambaran sekilas tentang bagaimana AI mulai membebaskan waktu mereka, membantu mereka fokus pada apa yang mereka lakukan terbaik.

Tren ini umum di seluruh industri. Sebuah laporan baru dari IBM® mengungkapkan bahwa 87% eksekutif mengharapkan pekerjaan ditingkatkan daripada digantikan oleh AI generatif. Adapun elemen manusia, tantangannya saat ini adalah bahwa sekitar setengah (47%) eksekutif mengatakan karyawan mereka tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan dan menskalakan AI secara efektif di seluruh perusahaan. Jawabannya adalah bahwa kita perlu berinvestasi dalam pendidikan dan peningkatan keterampilan untuk sepenuhnya menuai manfaat AI. Orang-orang sangat penting untuk upaya ini.

Dengan mengingat hal itu, berikut adalah tiga prediksi IBM® untuk pendidikan pada tahun 2025, dan keterampilan yang perlu kita bangun sekarang untuk mempersiapkannya.