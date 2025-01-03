2024 adalah tahun yang luar biasa untuk pertumbuhan AI dan dampaknya pada segala hal mulai dari pekerjaan hingga pendidikan dan bahkan kehidupan pribadi kita. Dalam peran saya memimpin program dampak sosial IBM® di seluruh dunia, saya memiliki kesempatan untuk berbicara dengan para pemimpin pendidikan, inovator, pengusaha, dan pembuat kebijakan. Dalam percakapan ini, saya Lanjutkan mendengar bahwa AI mengubah industri di seluruh komunitas.
Baru-baru ini, saya berbicara dengan para pemimpin di bidang seni, kecantikan, budaya, mode, dan media untuk mempelajari bagaimana AI sudah mengubah industri mereka. Tim saya di IBM® sangat fokus pada bagaimana kami menggunakan AI untuk mendukung komunitas kami secara efektif. Pada saat yang sama, kami juga berkomitmen untuk meningkatkan keterampilan dan keterampilan ulang peserta didik, di mana pun mereka berada dalam perjalanan AI mereka. Tetapi bagaimana para profesional di bidang lain mendekati teknologi baru ini? Ada banyak pencipta yang menjelajahi bagaimana mereka dapat menggunakan AI, mulai dari menguji aplikasi baru untuk pekerjaan mereka hingga mengotomatiskan tugas administratif yang menghambat proses kreatif mereka. Saya telah menyertakan beberapa insight mereka untuk Anda renungkan. Jelas bahwa elemen manusia tetap inti dari pekerjaan mereka. Pada saat yang sama, cerita mereka memberikan gambaran sekilas tentang bagaimana AI mulai membebaskan waktu mereka, membantu mereka fokus pada apa yang mereka lakukan terbaik.
Tren ini umum di seluruh industri. Sebuah laporan baru dari IBM® mengungkapkan bahwa 87% eksekutif mengharapkan pekerjaan ditingkatkan daripada digantikan oleh AI generatif. Adapun elemen manusia, tantangannya saat ini adalah bahwa sekitar setengah (47%) eksekutif mengatakan karyawan mereka tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan dan menskalakan AI secara efektif di seluruh perusahaan. Jawabannya adalah bahwa kita perlu berinvestasi dalam pendidikan dan peningkatan keterampilan untuk sepenuhnya menuai manfaat AI. Orang-orang sangat penting untuk upaya ini.
Dengan mengingat hal itu, berikut adalah tiga prediksi IBM® untuk pendidikan pada tahun 2025, dan keterampilan yang perlu kita bangun sekarang untuk mempersiapkannya.
Dalam pendidikan, kami mengharapkan dimulainya pergeseran dari alat AI tradisional ke agen AI. Pada saat yang sama, penggunaan arus utama teknologi AI dengan ChatGPT dan OpenAI telah meningkatkan potensi risiko AI bayangan. Kedua fenomena ini menyoroti pentingnya akuntabilitas, data dan kebijakan TI, bersama dengan kontrol sistem otonom. Ini sangat penting bagi penyedia Pendidikan, karena kami Think akan ada perhatian yang lebih besar diberikan pada pagar pembatas dan proses AI. Untuk dipersiapkan, pendidik, siswa, dan pengambil keputusan di semua tingkatan perlu ditingkatkan dalam AI, dengan fokus pada etika AI dan manajemen data.
Selama percakapan kami baru-baru ini, Miles Hicks, Pemasaran Merek dan Bercerita untuk Museum Brooklyn mengatakan, “Kami ingin menemukan cara untuk menerapkan AI dengan integritas, sehingga kami dapat merasa nyaman dengan pekerjaan yang sedang diproduksi. Berpikir penting adalah kuncinya. Kita hidup di dunia dengan informasi yang berlebihan dan belajar bagaimana menjadi cerdas adalah salah satu pelajaran terpenting sebagai seorang profesional.”
Saya sangat setuju, dan IBM® SkillsBuild menawarkan kursus tanpa biaya untuk membantu Anda membangun keterampilan ini: membantu Anda membangun keterampilan ini:
Etika AI (1 jam 45 menit): Dalam kursus ini, Anda akan Jelajahi lima pilar etika AI—keadilan, ketahanan, penjelasan, transparansi, dan privasi—melalui contoh dunia nyata, mempelajari pentingnya mereka dalam menciptakan sistem AI yang dapat dipercaya.
Ini mungkin bukan prediksi yang radikal, tetapi menurut saya ini adalah komponen penting yang sering diabaikan dalam cara kita seharusnya mendekati pendidikan dan peningkatan keterampilan. Pasar akan berubah dengan cepat selama beberapa tahun mendatang, dan permintaan untuk individu yang siap untuk mengambil pekerjaan di masa depan akan meningkat. Karyawan yang telah dilatih sebagai kontributor individu dapat segera menjadi manajer agen AI, yang akan membutuhkan keterampilan AI baru. Pertumbuhan agen AI, penggunaan quantum di masa depan dan peningkatan ancaman dunia maya akan membuat transformasi ini meresap. Peningkatan keterampilan tidak akan berakhir dengan AI. Kebutuhan mendesak adalah keterampilan AI, tetapi akan segera ada permintaan yang meningkat untuk keterampilan quantum, di samping permintaan abadi untuk keterampilan keamanan siber. Pembelajaran seumur hidup sangat penting bagi orang-orang yang ingin tetap kompetitif di pasar kerja.
Katini Yamaoka, Pendiri dan CEO Katina Skin, menyoroti perlunya keterampilan AI di perusahaan kecantikannya: “Setelah Anda memulai bisnis, Anda perlu membangun basis pelanggan Anda dan Anda benar-benar perlu pelajari lebih dalam untuk mengetahui siapa mereka, apa kekhawatiran mereka, dan apa yang mereka cari. AI sangat luar biasa untuk mengungkap hal itu.”
Di mana pun Anda berada dalam perjalanan karier Anda—apakah Anda ingin memulai bisnis atau menambah pekerjaan Anda—Anda membutuhkan AI hari ini. Baru-baru ini saya berbicara dengan Jamauri Bynum-Bridgewater, seorang lulusan baru yang mengaitkan perannya di sebuah perusahaan Fortune 500 dengan kredensial digital berbasis AI yang ia peroleh melalui IBM® SkillsBuild.” Contoh-contoh seperti ini menjadi alasan mengapa IBM® berkomitmen untuk melatih 2 juta pembelajar dalam bidang AI pada tahun 2026. Beberapa kursus kami yang paling populer adalah tempat yang bagus untuk memulai:
Pengantar kecerdasan buatan (1 jam 15 menit): Dalam waktu kurang dari satu abad, AI telah mengubah analisis data dan pembelajaran otonom. Kursus ini mencakup sejarah dan perannya dalam membuka insight dari data yang tidak terstruktur.
Menguasai seni menulis prompt (1 jam): Kursus langsung ini mengajarkan cara menulis prompt yang efektif untuk model bahasa AI, seperti membuat prompt untuk rencana perjalanan dan daftar putar musik khusus.
AI dan otomatisasi siap menjadi keunggulan kompetitif untuk platform dan sistem pendidikan. Saya rasa kita akan mulai melihat peningkatan penggunaan AI di berbagai platform pembelajaran, yang menawarkan penjelasan topik secara lebih sederhana dan jalur pembelajaran yang dipersonalisasi. Kami sudah menggunakan AI untuk meningkatkan IBM® SkillsBuild bagi peserta didik kami. Misalnya, kami telah menggunakan AI untuk menganalisis masukan dari lebih dari 60.000 peserta didik dalam 47 bahasa, yang telah membantu kami menyederhanakan proses seperti pendaftaran pembelajaran online. Ada begitu banyak aplikasi untuk AI dalam sistem pendidikan, dan kita benar-benar dapat membuat perbedaan jika kita berbagi pengetahuan kita saat kita menerapkan teknologi ke setiap bidang baru.
Breanna Young, Senior Product Designer di Hearst, mengatakan, “Kita bertanggung jawab untuk saling berbagi pengetahuan di seluruh komunitas kita saat kita mengeksplorasi penggunaan AI.
Saya setuju bahwa ini adalah dekrit penting, dan saya akan terus berbagi pengetahuan saya saat kami lebih mengintegrasikan AI ke dalam platform online IBM® SkillsBuild. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana AI dapat meningkatkan penawaran pendidikan, saya akan merekomendasikan kursus ini:
Kecerdasan buatan dalam praktik (40 menit): Dari berkomunikasi dengan chatbot hingga mengemudikan mobil self-driving dan mengatasi masalah global yang kompleks, AI memecahkan masalah di mana-mana.
Kita perlu berinvestasi dalam keterampilan kita sendiri untuk memanfaatkan apa yang ditawarkan AI. Seperti yang dicatat Katini dalam percakapan kami, “AI ada di sini untuk meningkatkan kehidupan kita, tetapi kita masih harus melakukan pekerjaan dasar dan membangun fondasi.”
Sekaranglah waktu yang tepat untuk memulainya. Miles menyimpulkannya dengan baik: “Jadilah seorang siswa. Bersikaplah terbuka terhadap pembelajaran seumur hidup. Kita seharusnya tidak terlalu takut atau terlalu sombong untuk mengambil kursus satu jam.”
Karena itu, semua kursus yang saya rekomendasikan berdurasi maksimal dua jam dan cocok untuk peserta dengan berbagai latar belakang kemampuan. Jelajahi kursus ini untuk membantu membangun keterampilan yang dibutuhkan untuk berhasil di dunia berbasis AI.
