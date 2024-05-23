Bagaimana saya memulai: Peneliti keamanan AI

Izinkan saya menggunakan istilah “peneliti keamanan AI” untuk menyebut kategori luas orang yang mencoba menerapkan AI untuk memecahkan masalah keamanan siber.

Peneliti AI terapan biasanya mendapatkan keahlian dan pengalaman bekerja dengan jenis kumpulan data tertentu yang khas untuk domain tempat mereka bekerja. Ini karena ketika mereka memahami domain lebih baik dari waktu ke waktu, mereka mendapatkan intuisi yang lebih baik untuk jenis data yang mereka tangani. Sebagai contoh, peneliti yang bekerja dengan data video telah mengembangkan keterampilan dan alat khusus yang sangat efektif untuk bekerja dengan video. Contoh lain adalah retail online, di mana orang telah menemukan alat dan teknik yang unik cocok untuk menganalisis dan bekerja dengan kumpulan data online.

Tapi keamanan siber lebih dari sekadar domain aplikasi. Ini bukan hanya tentang bekerja dengan data malware atau menganalisis log jaringan. Ini adalah fungsi bisnis penting yang harus melakukan apa pun yang perlu dilakukan untuk menjaga aset digital perusahaan tetap aman. Saya telah menulis di masa lalu tentang bagaimana keamanan siber dapat sangat merendahkan hati para pakar AI yang baru di bidangnya.

Beberapa faktor yang menurut saya memainkan peran yang lebih penting dalam aplikasi keamanan siber:

Fokus pada risiko: Melakukan AI dalam keamanan siber bukan tentang membangun model AI terbaik atau menemukan algoritma terbaik untuk memecahkan masalah tertentu. Tujuan akhirnya adalah untuk meminimalkan risiko, dan seseorang harus mempertimbangkan semua bagian teka-teki yang dapat mempengaruhinya. Alih-alih membangun alat secara terpisah, kita harus mempertimbangkan bagaimana cara mengoperasionalkannya, orang-orang dan tim yang akan terlibat, memiliki proses pelatihan dan orientasi yang tepat, dll. Ini mengharuskan seseorang untuk dapat memahami dan mempertimbangkan implikasi tingkat sistem sambil fokus pada tugas apa pun yang ada pada saat yang bersamaan. Pemikiran tingkat sistem dan pola pikir teknik yang memprioritaskan pengiriman berulang dengan pemahaman yang jelas tentang pengorbanan dapat sangat membantu untuk menjadi efektif dalam bidang ini.

Berpikir dengan prinsip pertama: Jenis masalah yang akan Anda hadapi dan sifat kumpulan data yang akan Anda tangani dalam keamanan siber bisa sangat luas dan beragam. Anda lebih mungkin gagal jika Anda mencari paku pepatah untuk dipukul dengan palu AI favorit Anda. Sangat penting untuk menjaga pola pikir pemula dan mendekati masalah dari bawah ke atas dengan pemikiran prinsip pertama. Ada sejarah yang sangat panjang dari pakar AI yang menemukan kesuksesan di domain lain, dengan percaya diri mengklaim apa pun yang telah mereka lakukan sebelumnya akan berhasil ditransfer ke keamanan siber, hanya untuk direndahkan.