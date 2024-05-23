Bagaimana saya memulai: Peneliti keamanan AI

Untuk perusahaan, tidak ada jalan keluar dari menerapkan AI dalam beberapa bentuk. Karir yang berfokus pada AI berkembang biak, tetapi yang mungkin tidak Anda kenal adalah peneliti keamanan AI. Spesialis AI ini adalah profesional keamanan siber yang fokus pada kerentanan dan ancaman unik yang muncul dari penggunaan sistem AI dan machine learning (ML). Tanggung jawab mereka bervariasi, tetapi peran kunci termasuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi kelemahan keamanan dalam model AI dan mengembangkan dan menguji metode yang dapat digunakan aktor jahat untuk memanipulasi atau menipu sistem AI.
Dalam Q&A eksklusif ini, kami berbincang dengan Madhu Shashanka, salah satu pendiri Concentric AI, tentang latar belakang dan pengalaman.
Buletin industri
Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
Saya menyelesaikan gelar sarjana dalam ilmu komputer dari BITS Pilani, India, dan kemudian mendapat gelar Ph.D. dalam ilmu saraf komputasi dari Universitas Boston.
Pekerjaan pertama saya adalah dengan perusahaan permen dan makanan hewan peliharaan Mars, melakukan analitik. Saya bergabung dengan tim bernama “Catalyst,” yang berfungsi sebagai think tank internal. Ada anggota dari berbagai disiplin ilmu dan latar belakang yang melihat inovasi dan bidang minat strategis bagi perusahaan dalam jangka menengah hingga panjang. Saya melakukan magang di laboratorium riset Mitsubishi Amerika Utara sebagai bagian dari pekerjaan tesis Ph.D. saya dan diperkenalkan kepada anggota tim Catalyst yang telah datang untuk Jelajahi beberapa inovasi baru dari Mitsubishi.
Setelah Mars, saya mengikuti manajer saya ke laboratorium riset perusahaan United Teknologi (sekarang Raytheon) dan memiliki pengalaman luar biasa bekerja dengan berbagai unit bisnis di beberapa domain aplikasi (kedirgantaraan, HVAC, ilmu material, dll.).
Saya kemudian pindah ke startup kencan Bay Area untuk mencoba kewirausahaan, dan di situlah saya memulai perjalanan keamanan saya. Perilaku yang tidak diinginkan dan masalah keamanan menjadi tantangan nyata di situs kencan yang berkembang pesat, dan kami harus memecahkan beberapa masalah menarik. Saya kemudian bergabung dengan startup analisis perilaku pengguna tahap awal sebagai salah satu pendiri, dan kecuali untuk jalan memutar singkat di Charles Schwab membangun pusat keunggulan AI dan ML, saya telah melakukan keamanan sejak itu.
Izinkan saya menggunakan istilah “peneliti keamanan AI” untuk menyebut kategori luas orang yang mencoba menerapkan AI untuk memecahkan masalah keamanan siber.
Peneliti AI terapan biasanya mendapatkan keahlian dan pengalaman bekerja dengan jenis kumpulan data tertentu yang khas untuk domain tempat mereka bekerja. Ini karena ketika mereka memahami domain lebih baik dari waktu ke waktu, mereka mendapatkan intuisi yang lebih baik untuk jenis data yang mereka tangani. Sebagai contoh, peneliti yang bekerja dengan data video telah mengembangkan keterampilan dan alat khusus yang sangat efektif untuk bekerja dengan video. Contoh lain adalah retail online, di mana orang telah menemukan alat dan teknik yang unik cocok untuk menganalisis dan bekerja dengan kumpulan data online.
Tapi keamanan siber lebih dari sekadar domain aplikasi. Ini bukan hanya tentang bekerja dengan data malware atau menganalisis log jaringan. Ini adalah fungsi bisnis penting yang harus melakukan apa pun yang perlu dilakukan untuk menjaga aset digital perusahaan tetap aman. Saya telah menulis di masa lalu tentang bagaimana keamanan siber dapat sangat merendahkan hati para pakar AI yang baru di bidangnya.
Beberapa faktor yang menurut saya memainkan peran yang lebih penting dalam aplikasi keamanan siber:
Fokus pada risiko: Melakukan AI dalam keamanan siber bukan tentang membangun model AI terbaik atau menemukan algoritma terbaik untuk memecahkan masalah tertentu. Tujuan akhirnya adalah untuk meminimalkan risiko, dan seseorang harus mempertimbangkan semua bagian teka-teki yang dapat mempengaruhinya. Alih-alih membangun alat secara terpisah, kita harus mempertimbangkan bagaimana cara mengoperasionalkannya, orang-orang dan tim yang akan terlibat, memiliki proses pelatihan dan orientasi yang tepat, dll. Ini mengharuskan seseorang untuk dapat memahami dan mempertimbangkan implikasi tingkat sistem sambil fokus pada tugas apa pun yang ada pada saat yang bersamaan. Pemikiran tingkat sistem dan pola pikir teknik yang memprioritaskan pengiriman berulang dengan pemahaman yang jelas tentang pengorbanan dapat sangat membantu untuk menjadi efektif dalam bidang ini.
Berpikir dengan prinsip pertama: Jenis masalah yang akan Anda hadapi dan sifat kumpulan data yang akan Anda tangani dalam keamanan siber bisa sangat luas dan beragam. Anda lebih mungkin gagal jika Anda mencari paku pepatah untuk dipukul dengan palu AI favorit Anda. Sangat penting untuk menjaga pola pikir pemula dan mendekati masalah dari bawah ke atas dengan pemikiran prinsip pertama. Ada sejarah yang sangat panjang dari pakar AI yang menemukan kesuksesan di domain lain, dengan percaya diri mengklaim apa pun yang telah mereka lakukan sebelumnya akan berhasil ditransfer ke keamanan siber, hanya untuk direndahkan.
Ini adalah pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Saya akan mengatakan saya cukup beruntung memiliki kesempatan untuk bekerja di berbagai domain aplikasi dalam karier saya. Dan saya bekerja di AI, yang merupakan salah satu bidang yang telah berubah, berevolusi, dan berubah secara luar biasa selama saya bekerja di industri. Ini telah memaksa saya untuk terus-menerus mempelajari hal-hal baru dan tetap mengikuti keterampilan, alat, dan pengetahuan yang saya butuhkan untuk melakukan pekerjaan saya dengan baik. Menurut saya, kemampuan untuk "mempelajari cara belajar" adalah keterampilan yang sangat penting.
Mungkin ini bukan soft skill secara teknis, tetapi saya menyarankan para pemula dan profesional junior untuk aktif mencari pengalaman bekerja dengan berbagai individu dan tim. Keamanan siber pada akhirnya adalah tentang orang-orang — karyawan yang Anda coba lindungi, tim keamanan yang Anda coba bantu atau pelaku kejahatan yang Anda coba pertahankan. Selain pekerjaan teknis, Anda akan jauh lebih sukses dan efektif jika Anda bekerja dengan dan memahami orang-orang dari berbagai latar belakang, tim, dan peran daripada jika Anda hanya menghabiskan seluruh waktu di komputer menulis kode atau mengembangkan alat.
Dapatkan insight untuk mempersiapkan dan merespons serangan siber dengan lebih cepat dan efektif dengan IBM X-Force threat intelligence index.
Lihat mengapa IBM dinobatkan sebagai Pemain Utama dan dapatkan insight untuk memilih Vendor Layanan Konsultasi Keamanan Siber yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi Anda.
Pelajari bagaimana lingkungan keamanan saat ini berubah dan cara menavigasi tantangan dan memanfaatkan ketahanan AI generatif.
Pahami ancaman terbaru dan perkuat pertahanan cloud Anda dengan Laporan lingkungan ancaman IBM X-Force Cloud.
Ketahui bagaimana keamanan data membantu melindungi informasi digital dari akses yang tidak sah, kerusakan, atau pencurian di seluruh siklus hidupnya.
Transformasikan program keamanan Anda dengan solusi dari penyedia keamanan perusahaan terbesar
Transformasikan bisnis Anda dan kelola risiko dengan konsultasi keamanan siber, cloud, dan layanan keamanan terkelola.
Tingkatkan kecepatan, akurasi, dan produktivitas tim keamanan dengan solusi keamanan siber yang didukung AI.
Baik Anda memerlukan solusi keamanan data, manajemen titik akhir, maupun solusi manajemen identitas dan akses (IAM), pakar kami siap untuk bekerja bersama Anda demi mencapai postur keamanan yang kuat. Mentransformasi bisnis Anda dan mengelola risiko bersama pemimpin industri global dalam konsultasi keamanan siber, cloud, dan layanan keamanan terkelola.