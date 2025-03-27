Sekitar dua pertiga responden kami di berbagai fungsi dan tingkat kesiapan melaporkan bahwa membuktikan ROI bukan merupakan prioritas utama pada 2026. Fokus mereka bergeser pada adopsi AI dan pengembangan contoh penggunaan.



Ini masuk akal. Meski keterampilan masih kurang, adopsi AI menjadi prioritas strategis yang paling sering disebut—dan tujuan tersebut menuntut tindakan segera untuk menjalankan pilot dan bereksperimen dengan solusi.



Dalam fase percontohan, ROI memang sulit diukur. Namun para pemimpin AI menilai risiko ini layak diambil. Jika Anda melihat AI hanya sebagai pusat biaya, Anda bisa kesulitan mengejar pesaing yang mengambil pandangan jangka panjang.