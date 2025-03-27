Mengatasi hambatan AI

Untuk semua hal baru dari AI, hambatannya sangat membuat frustasi.
Temui blok baru (sama seperti blok lama)

Lebih dari setengah responden menggambarkan faktor-faktor berikut sebagai penghalang adopsi AI pada 2024:

•    Sistem TI dan cloud yang kurang bertenaga atau terfragmentasi
•    Masalah privasi, keamanan, manajemen, atau penyelarasan data
•    Kurangnya keterampilan dan kesiapan tenaga kerja

Namun, hanya sekitar sepertiga dari responden yang sama memperkirakan hambatan ini masih akan signifikan pada 2026.

Besar jika benar. Tetapi masalah ini telah lama mengganggu perusahaan. Bagaimana cara mengatasinya sekarang?

Perkuat fondasi teknologi... tetapi berfikir melampaui TI

Proporsi perusahaan dengan sistem TI yang siap untuk AI diperkirakan hampir dua kali lipat—dari 26% pada 2024 menjadi 45% pada 2026.

Dengan kata lain, lebih dari setengah responden masih memperkirakan ketidaksiapan. Dan meskipun Anda telah melewati hambatan awal ini, perlu diingat bahwa investasi teknologi saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan kesiapan.
Tempatkan uang Anda di mana strategi Anda berada

Kesiapan AI bersifat multifaktorial, sehingga persiapan Anda juga harus menyeluruh. Survei kami menyoroti prioritas utama investasi AI berikut:

Fokus investasi 2024
-    Meningkatkan keahlian internal untuk menerapkan dan bekerja dengan AI
-    Memastikan kesiapan data
-    Meningkatkan keandalan hasil AI
-    Mengidentifikasi rangkaian alat AI perusahaan terbaik
-    Memastikan proses AI setara atau lebih baik dari proses manual

Fokus investasi 2026
-    Menerapkan AI di seluruh perusahaan
-    Memperluas contoh penggunaan AI
-    Memastikan proses AI setara atau lebih baik dari proses manual
-    Meningkatkan keandalan AI
-    Memberi lebih banyak pengguna akses ke AI

R-O-why?

Sekitar dua pertiga responden kami di berbagai fungsi dan tingkat kesiapan melaporkan bahwa membuktikan ROI bukan merupakan prioritas utama pada 2026. Fokus mereka bergeser pada adopsi AI dan pengembangan contoh penggunaan.
 
Ini masuk akal. Meski keterampilan masih kurang, adopsi AI menjadi prioritas strategis yang paling sering disebut—dan tujuan tersebut menuntut tindakan segera untuk menjalankan pilot dan bereksperimen dengan solusi.
 
Dalam fase percontohan, ROI memang sulit diukur. Namun para pemimpin AI menilai risiko ini layak diambil. Jika Anda melihat AI hanya sebagai pusat biaya, Anda bisa kesulitan mengejar pesaing yang mengambil pandangan jangka panjang.

Berkembang melalui disrupsi AI
Meningkatkan kesiapan AI sekarang
Catatan kaki

Kecuali dinyatakan lain, statistik dan kutipan berasal dari riset asli IBM®: 98 wawancara dan 1.204 responden survei di AS, Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Tiongkok, India, Jepang, dan Australia, dilakukan pada Maret-Juni 2024. Responden mencakup para pengambil keputusan utama yang berpengaruh dalam evaluasi atau pemilihan layanan atau solusi AI. Terutama dari bisnis dengan 1.000+ karyawan (n=1.082), ditambah sebagian dari pasar menengah (500–999 karyawan, n=122). Studi ini melibatkan beragam industri, terutama keuangan dan perbankan, manufaktur, retail, energi dan utilitas, sektor publik, serta telekomunikasi.

